10:39 01.02.2023 (обновлено: 10:47 01.02.2023)
Экс-замсекретаря Совбеза назначили помощником главы "Единой России"
Экс-замсекретаря Совбеза Юрия Аверьянова назначили помощником главы "Единой России"
© РИА Новости / Алексей ДружининБывший первый помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Юрий Аверьянов
Бывший первый помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Юрий Аверьянов. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бывший первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов назначен помощником председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, также он будет работать в координационной парламентской группе по вопросам спецоперации, сообщили в пресс-службе партии.
"Юрий Аверьянов, ранее занимавший должность первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ, назначен помощником председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. Также он будет работать в парламентской координационной группе по вопросам СВО, сформированной по распоряжению президента, в статусе советника руководителя группы Андрея Турчака", - говорится в сообщении.
Ранее в среду сообщалось, что президент РФ Владимир Путин освободил Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совбеза РФ "в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего и переходом на другую работу".
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