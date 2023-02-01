https://ria.ru/20230201/averyanov-1848873612.html

Экс-замсекретаря Совбеза назначили помощником главы "Единой России"

Экс-замсекретаря Совбеза назначили помощником главы "Единой России" - РИА Новости, 01.02.2023

Экс-замсекретаря Совбеза назначили помощником главы "Единой России"

Бывший первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов назначен помощником председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, также он будет работать в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:39

2023-02-01T10:39

2023-02-01T10:47

политика

россия

единая россия

юрий аверьянов

андрей турчак

дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бывший первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов назначен помощником председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, также он будет работать в координационной парламентской группе по вопросам спецоперации, сообщили в пресс-службе партии."Юрий Аверьянов, ранее занимавший должность первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ, назначен помощником председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. Также он будет работать в парламентской координационной группе по вопросам СВО, сформированной по распоряжению президента, в статусе советника руководителя группы Андрея Турчака", - говорится в сообщении.Ранее в среду сообщалось, что президент РФ Владимир Путин освободил Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совбеза РФ "в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего и переходом на другую работу".

https://ria.ru/20230131/pomoschnik-1848657352.html

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Кирилл Волков

политика, россия, единая россия, юрий аверьянов, андрей турчак, дмитрий медведев