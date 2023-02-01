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Жителя Алтая, поджегшего дом возлюбленной с ее детьми, арестовали
Жителя Алтая, поджегшего дом возлюбленной с ее детьми, арестовали - РИА Новости, 01.02.2023
Жителя Алтая, поджегшего дом возлюбленной с ее детьми, арестовали
Жителя Алтайского края, поджегшего дом возлюбленной с детьми внутри и погубившего троих человек, заключили под стражу, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:16
2023-02-01T11:16
2023-02-01T11:16
происшествия
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рубцовск
алтайский край
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БАРНАУЛ, 1 фев - РИА Новости. Жителя Алтайского края, поджегшего дом возлюбленной с детьми внутри и погубившего троих человек, заключили под стражу, сообщают в СУСК РФ по региону. По данным следствия, в Рубцовске между сожителями произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина облил помещение веранды легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и ушел. Женщина, обнаружив возгорание, вывела на улицу двух своих детей, после чего ринулась тушить пожар и спасать находящихся в помещении мать и знакомого. Однако из-за распространения огня дом больше никто покинуть не смог, все трое погибли. "По ходатайству следователя СК судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. Отмечается, что 34-летнему жителю Рубцовска вменяют п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное в отношении малолетнего общеопасным способом). Ранее со ссылкой на пресс-службу МВД сообщалось, что женщина познакомилась с ним незадолго до этого в соцсети и пригласила к себе жить. Оказалось, что мужчина был неоднократно судим.
https://ria.ru/20230201/lefortovo-1848846897.html
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происшествия, жилье, россия, рубцовск, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Рубцовск, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Алтая, поджегшего дом возлюбленной с ее детьми, арестовали
В Алтайском крае СК арестовал мужчину, поджегшего дом возлюбленной с ее детьми