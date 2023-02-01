https://ria.ru/20230201/angara-1849053833.html
Центр Хруничева не уведомили о разрыве контракта на запуск Arirang 6
Центр Хруничева не уведомили о разрыве контракта на запуск Arirang 6 - РИА Новости, 01.02.2023
Центр Хруничева не уведомили о разрыве контракта на запуск Arirang 6
Производитель ракеты "Ангара-1.2" Центр Хруничева не получал уведомлений о разрыве контракта на запуск южнокорейского спутника, заявил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:07
2023-02-01T18:07
2023-02-01T18:54
космос - риа наука
россия
южная корея
в мире
гкнпц имени м. в. хруничева
сша
алексей варочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786367119_0:0:1186:667_1920x0_80_0_0_875d8abec987dc57c1ebbfd43357b40b.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Производитель ракеты "Ангара-1.2" Центр Хруничева не получал уведомлений о разрыве контракта на запуск южнокорейского спутника, заявил РИА Новости гендиректор предприятия Алексей Варочко.Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на министерство науки и информационно-коммуникационных технологий страны сообщило, что Южная Корея решила запустить свой многоцелевой спутник Arirang 6 с помощью европейской ракеты-носителя Vega-C вместо "Ангары-1.2", а контракт с Россией расторгнут из-за международных санкций."Центр Хруничева участвует в проекте в рамках субконтракта с компанией ILS. Все требования Южной Кореи по контракту на запуск спутника KOMPSAT-6 на ракете-носителе "Ангара-1.2" Центром Хруничева выполнены. Кроме того, на сегодняшний день контракт и субконтракт на пусковые услуги по выведению KOMPSAT-6 являются действующими. Мы не получали уведомлений от заказчика запуска о расторжении контракта", - сказал Варочко.Он пояснил, что у Кореи нет прямых соглашений с РФ на запуск космического аппарата. Заказчиком запуска выступает Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI), в 2016 году заключивший контракт на запуск на "Ангаре-1.2" с дочерним предприятием Центра Хруничева в США – компанией ILS.Кроме того, по словам Варочко, лицензия министерства торговли США на экспорт KOMPSAT-6 в Россию была приостановлена. Поэтому спутник не может быть ввезен для подготовки и проведения запуска. Срок приостановки лицензии не определен, уточнил он.Точная причина запрета со стороны минторга США не называется. Однако известно, что США еще с 2014 года пытались запретить запускать на российских ракетах спутники, в составе которых есть американская электроника. В 2023 году окончательно начал действовать запрет Пентагона на покупку коммерческих спутниковых и пусковых услуг у России.Изначально планировалось, что KOMPSAT-6 запустят на "Ангаре" в 2020 году. Позднее пуск несколько раз переносился по разным причинам, в том числе из-за невозможности вовремя провести испытания аппарата во время пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20230131/roskosmos-1848556429.html
https://ria.ru/20230128/sputnik-1848043946.html
россия
южная корея
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786367119_46:0:990:708_1920x0_80_0_0_c83bed0deed6ab63fcfa72bf5113c960.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, южная корея, в мире, гкнпц имени м. в. хруничева, сша, алексей варочко
Космос - РИА Наука, Россия, Южная Корея, В мире, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, США, Алексей Варочко
18:07 01.02.2023 (обновлено: 18:54 01.02.2023)
Центр Хруничева не уведомили о разрыве контракта на запуск Arirang 6
Производителя "Ангары" не уведомили о разрыве контракта на запуск южнокорейского спутника
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Производитель ракеты "Ангара-1.2" Центр Хруничева не получал уведомлений о разрыве контракта на запуск южнокорейского спутника, заявил РИА Новости гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на министерство науки и информационно-коммуникационных технологий страны сообщило, что Южная Корея
решила запустить свой многоцелевой спутник Arirang 6 с помощью европейской ракеты-носителя Vega-C вместо "Ангары-1.2", а контракт с Россией
расторгнут из-за международных санкций.
"Центр Хруничева участвует в проекте в рамках субконтракта с компанией ILS. Все требования Южной Кореи по контракту на запуск спутника KOMPSAT-6 на ракете-носителе "Ангара-1.2" Центром Хруничева выполнены. Кроме того, на сегодняшний день контракт и субконтракт на пусковые услуги по выведению KOMPSAT-6 являются действующими. Мы не получали уведомлений от заказчика запуска о расторжении контракта", - сказал Варочко.
Он пояснил, что у Кореи нет прямых соглашений с РФ на запуск космического аппарата. Заказчиком запуска выступает Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI), в 2016 году заключивший контракт на запуск на "Ангаре-1.2" с дочерним предприятием Центра Хруничева в США
– компанией ILS.
Кроме того, по словам Варочко, лицензия министерства торговли США на экспорт KOMPSAT-6 в Россию была приостановлена. Поэтому спутник не может быть ввезен для подготовки и проведения запуска. Срок приостановки лицензии не определен, уточнил он.
"Это факт ещё раз подтверждает влияние санкций на экономику тех стран, которые к ним присоединились, и международное сотрудничество в космосе в целом. Но мы продолжаем рассматривать возможные пути продолжения сотрудничества с учетом реалий и особенностей современного мира", - добавил Варочко.
Точная причина запрета со стороны минторга США не называется. Однако известно, что США еще с 2014 года пытались запретить запускать на российских ракетах спутники, в составе которых есть американская электроника. В 2023 году окончательно начал действовать запрет Пентагона
на покупку коммерческих спутниковых и пусковых услуг у России.
Изначально планировалось, что KOMPSAT-6 запустят на "Ангаре" в 2020 году. Позднее пуск несколько раз переносился по разным причинам, в том числе из-за невозможности вовремя провести испытания аппарата во время пандемии коронавируса.