https://ria.ru/20230201/angara-1849053833.html

Центр Хруничева не уведомили о разрыве контракта на запуск Arirang 6

Центр Хруничева не уведомили о разрыве контракта на запуск Arirang 6 - РИА Новости, 01.02.2023

Центр Хруничева не уведомили о разрыве контракта на запуск Arirang 6

Производитель ракеты "Ангара-1.2" Центр Хруничева не получал уведомлений о разрыве контракта на запуск южнокорейского спутника, заявил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T18:07

2023-02-01T18:07

2023-02-01T18:54

космос - риа наука

россия

южная корея

в мире

гкнпц имени м. в. хруничева

сша

алексей варочко

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Производитель ракеты "Ангара-1.2" Центр Хруничева не получал уведомлений о разрыве контракта на запуск южнокорейского спутника, заявил РИА Новости гендиректор предприятия Алексей Варочко.Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на министерство науки и информационно-коммуникационных технологий страны сообщило, что Южная Корея решила запустить свой многоцелевой спутник Arirang 6 с помощью европейской ракеты-носителя Vega-C вместо "Ангары-1.2", а контракт с Россией расторгнут из-за международных санкций."Центр Хруничева участвует в проекте в рамках субконтракта с компанией ILS. Все требования Южной Кореи по контракту на запуск спутника KOMPSAT-6 на ракете-носителе "Ангара-1.2" Центром Хруничева выполнены. Кроме того, на сегодняшний день контракт и субконтракт на пусковые услуги по выведению KOMPSAT-6 являются действующими. Мы не получали уведомлений от заказчика запуска о расторжении контракта", - сказал Варочко.Он пояснил, что у Кореи нет прямых соглашений с РФ на запуск космического аппарата. Заказчиком запуска выступает Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI), в 2016 году заключивший контракт на запуск на "Ангаре-1.2" с дочерним предприятием Центра Хруничева в США – компанией ILS.Кроме того, по словам Варочко, лицензия министерства торговли США на экспорт KOMPSAT-6 в Россию была приостановлена. Поэтому спутник не может быть ввезен для подготовки и проведения запуска. Срок приостановки лицензии не определен, уточнил он.Точная причина запрета со стороны минторга США не называется. Однако известно, что США еще с 2014 года пытались запретить запускать на российских ракетах спутники, в составе которых есть американская электроника. В 2023 году окончательно начал действовать запрет Пентагона на покупку коммерческих спутниковых и пусковых услуг у России.Изначально планировалось, что KOMPSAT-6 запустят на "Ангаре" в 2020 году. Позднее пуск несколько раз переносился по разным причинам, в том числе из-за невозможности вовремя провести испытания аппарата во время пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20230131/roskosmos-1848556429.html

https://ria.ru/20230128/sputnik-1848043946.html

россия

южная корея

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

космос - риа наука, россия, южная корея, в мире, гкнпц имени м. в. хруничева, сша, алексей варочко