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МИД России прокомментировал разговоры о конфискации Западом активов России

МИД России прокомментировал разговоры о конфискации Западом активов России - РИА Новости, 01.02.2023

МИД России прокомментировал разговоры о конфискации Западом активов России

Разговоры о конфискации активов России Западом выглядят кощунственно на фоне поставок вооружения Киеву, эти деньги до простых украинцев не дойдут, заявила... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:42

2023-02-01T16:42

2023-02-01T16:42

в мире

россия

украина

киев

мария захарова

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Разговоры о конфискации активов России Западом выглядят кощунственно на фоне поставок вооружения Киеву, эти деньги до простых украинцев не дойдут, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Бедственное положение Украины, напомнила она, полностью на совести стран НАТО. "Очевидно, что все эти средства до простых украинцев не дойдут - осядут в карманах киевских казнокрадов и их зарубежных подельников", - подчеркнула представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20230127/aktivy-1847757677.html

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в мире, россия, украина, киев, мария захарова, нато, санкции в отношении россии