https://ria.ru/20230201/aktivy-1849016638.html
МИД России прокомментировал разговоры о конфискации Западом активов России
МИД России прокомментировал разговоры о конфискации Западом активов России - РИА Новости, 01.02.2023
МИД России прокомментировал разговоры о конфискации Западом активов России
Разговоры о конфискации активов России Западом выглядят кощунственно на фоне поставок вооружения Киеву, эти деньги до простых украинцев не дойдут, заявила... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:42
2023-02-01T16:42
2023-02-01T16:42
в мире
россия
украина
киев
мария захарова
нато
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Разговоры о конфискации активов России Западом выглядят кощунственно на фоне поставок вооружения Киеву, эти деньги до простых украинцев не дойдут, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Бедственное положение Украины, напомнила она, полностью на совести стран НАТО. "Очевидно, что все эти средства до простых украинцев не дойдут - осядут в карманах киевских казнокрадов и их зарубежных подельников", - подчеркнула представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20230127/aktivy-1847757677.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_98bee3fa5b9327897f190615f4ee0059.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, мария захарова, нато, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, НАТО, Санкции в отношении России
МИД России прокомментировал разговоры о конфискации Западом активов России
Захарова: слова о конфискации активов России кощунственны на фоне поставок оружия Киеву