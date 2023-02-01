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МИД России прокомментировал разговоры о конфискации Западом активов России - РИА Новости, 01.02.2023
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МИД России прокомментировал разговоры о конфискации Западом активов России
МИД России прокомментировал разговоры о конфискации Западом активов России - РИА Новости, 01.02.2023
МИД России прокомментировал разговоры о конфискации Западом активов России
Разговоры о конфискации активов России Западом выглядят кощунственно на фоне поставок вооружения Киеву, эти деньги до простых украинцев не дойдут, заявила... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:42
2023-02-01T16:42
в мире
россия
украина
киев
мария захарова
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Разговоры о конфискации активов России Западом выглядят кощунственно на фоне поставок вооружения Киеву, эти деньги до простых украинцев не дойдут, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Бедственное положение Украины, напомнила она, полностью на совести стран НАТО. "Очевидно, что все эти средства до простых украинцев не дойдут - осядут в карманах киевских казнокрадов и их зарубежных подельников", - подчеркнула представитель МИД РФ.
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в мире, россия, украина, киев, мария захарова, нато, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, НАТО, Санкции в отношении России
16:42 01.02.2023
 
МИД России прокомментировал разговоры о конфискации Западом активов России

Захарова: слова о конфискации активов России кощунственны на фоне поставок оружия Киеву

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Разговоры о конфискации активов России Западом выглядят кощунственно на фоне поставок вооружения Киеву, эти деньги до простых украинцев не дойдут, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На этом фоне кощунственно выглядят разговоры о конфискации российских активов - якобы для восстановления Украины. Парадокс: забрать незаконным образом деньги, чтобы восстанавливать Украину, которую сейчас разрушают путем поставки туда вооружений", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Бедственное положение Украины, напомнила она, полностью на совести стран НАТО.
"Очевидно, что все эти средства до простых украинцев не дойдут - осядут в карманах киевских казнокрадов и их зарубежных подельников", - подчеркнула представитель МИД РФ.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 08:45
Клишас прокомментировал ситуацию с замороженными российскими активами
 
В миреРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваНАТОСанкции в отношении России
 
 
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