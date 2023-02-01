В Киеве предложили "обменять" танки Abrams на 400 тысяч дронов
Советник главы МВД Украины Геращенко предложил взять 400 тысяч дронов вместо танков Abrams
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что украинской армии необходимо делать акцент на массовом использовании беспилотников - они более эффективны, чем обещанные США танки Abrams.
"Нам дают 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. За такую цену можно произвести 400 тысяч дронов-камикадзе. Каждый из дронов может понести килограмм взрывчатки… Если наши пилоты будут достаточно обучены, то смогут уничтожать любую бронетехнику противника на расстоянии несколько километров", - написал Геращенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что применение тяжёлых дронов, летающих ночью, дает "прекрасные результаты" в уничтожении техники. По словам Геращенко, беспилотники стоят 10-30 тысяч долларов, это "копейки" по сравнению с другими видами оружия.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что в 2023 году в бюджете страны запланировано 20 миллиардов гривен (547 миллионов долларов) на закупку беспилотников разных типов.
На прошлой неделе США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса - 31 единицы - современных танков Abrams. При этом Белый дом уточнил, что поставка займет "много месяцев".
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