https://ria.ru/20230201/abrams-1848914375.html

В Киеве предложили "обменять" танки Abrams на 400 тысяч дронов

В Киеве предложили "обменять" танки Abrams на 400 тысяч дронов - РИА Новости, 01.02.2023

В Киеве предложили "обменять" танки Abrams на 400 тысяч дронов

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что украинской армии необходимо делать акцент на массовом использовании беспилотников - они более эффективны, РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:17

2023-02-01T12:17

2023-02-01T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

технологии

антон геращенко

m1 abrams

мвд украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что украинской армии необходимо делать акцент на массовом использовании беспилотников - они более эффективны, чем обещанные США танки Abrams. "Нам дают 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. За такую цену можно произвести 400 тысяч дронов-камикадзе. Каждый из дронов может понести килограмм взрывчатки… Если наши пилоты будут достаточно обучены, то смогут уничтожать любую бронетехнику противника на расстоянии несколько километров", - написал Геращенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что применение тяжёлых дронов, летающих ночью, дает "прекрасные результаты" в уничтожении техники. По словам Геращенко, беспилотники стоят 10-30 тысяч долларов, это "копейки" по сравнению с другими видами оружия. Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что в 2023 году в бюджете страны запланировано 20 миллиардов гривен (547 миллионов долларов) на закупку беспилотников разных типов. На прошлой неделе США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса - 31 единицы - современных танков Abrams. При этом Белый дом уточнил, что поставка займет "много месяцев".

https://ria.ru/20230131/zapasy-1848457136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, технологии, антон геращенко, m1 abrams, мвд украины, ситуация в днр и лнр