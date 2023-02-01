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В Киеве предложили "обменять" танки Abrams на 400 тысяч дронов - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/abrams-1848914375.html
В Киеве предложили "обменять" танки Abrams на 400 тысяч дронов
В Киеве предложили "обменять" танки Abrams на 400 тысяч дронов - РИА Новости, 01.02.2023
В Киеве предложили "обменять" танки Abrams на 400 тысяч дронов
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что украинской армии необходимо делать акцент на массовом использовании беспилотников - они более эффективны, РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:17
2023-02-01T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
технологии
антон геращенко
m1 abrams
мвд украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что украинской армии необходимо делать акцент на массовом использовании беспилотников - они более эффективны, чем обещанные США танки Abrams. "Нам дают 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. За такую цену можно произвести 400 тысяч дронов-камикадзе. Каждый из дронов может понести килограмм взрывчатки… Если наши пилоты будут достаточно обучены, то смогут уничтожать любую бронетехнику противника на расстоянии несколько километров", - написал Геращенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что применение тяжёлых дронов, летающих ночью, дает "прекрасные результаты" в уничтожении техники. По словам Геращенко, беспилотники стоят 10-30 тысяч долларов, это "копейки" по сравнению с другими видами оружия. Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что в 2023 году в бюджете страны запланировано 20 миллиардов гривен (547 миллионов долларов) на закупку беспилотников разных типов. На прошлой неделе США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса - 31 единицы - современных танков Abrams. При этом Белый дом уточнил, что поставка займет "много месяцев".
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в мире, украина, технологии, антон геращенко, m1 abrams, мвд украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Технологии, Антон Геращенко, M1 Abrams, МВД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:17 01.02.2023
 
В Киеве предложили "обменять" танки Abrams на 400 тысяч дронов

Советник главы МВД Украины Геращенко предложил взять 400 тысяч дронов вместо танков Abrams

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что украинской армии необходимо делать акцент на массовом использовании беспилотников - они более эффективны, чем обещанные США танки Abrams.
"Нам дают 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. За такую цену можно произвести 400 тысяч дронов-камикадзе. Каждый из дронов может понести килограмм взрывчатки… Если наши пилоты будут достаточно обучены, то смогут уничтожать любую бронетехнику противника на расстоянии несколько километров", - написал Геращенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что применение тяжёлых дронов, летающих ночью, дает "прекрасные результаты" в уничтожении техники. По словам Геращенко, беспилотники стоят 10-30 тысяч долларов, это "копейки" по сравнению с другими видами оружия.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что в 2023 году в бюджете страны запланировано 20 миллиардов гривен (547 миллионов долларов) на закупку беспилотников разных типов.
На прошлой неделе США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса - 31 единицы - современных танков Abrams. При этом Белый дом уточнил, что поставка займет "много месяцев".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТехнологииАнтон ГеращенкоM1 AbramsМВД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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