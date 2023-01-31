https://ria.ru/20230131/zimbabve-1848708779.html

Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор, а тот ему – чучело льва

Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор, а тот ему – чучело льва - РИА Новости, 31.01.2023

Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор, а тот ему – чучело льва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего госвизита в Зимбабве подарил президенту этой страны Эммерсону Мнангагве белорусский трактор, а тот ему... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:40

2023-01-31T15:40

2023-01-31T15:40

в мире

зимбабве

белоруссия

александр лукашенко

эммерсон мнангагва

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МИНСК, 31 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего госвизита в Зимбабве подарил президенту этой страны Эммерсону Мнангагве белорусский трактор, а тот ему – чучело льва, передает во вторник близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Александр Лукашенко подарил своему зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве белорусский трактор", - говорится в сообщении. Канал утверждает, что трактор подарен для личного подсобного хозяйства президента Зимбабве. Агентство Sputnik также сообщило, что президент Зимбабве сделал ответный подарок Лукашенко, и опубликовало фотографию чучела африканского льва. "Новый экспонат для Дворца Независимости", - подчеркнуло агентство, имея в виду музей с президентскими подарками в резиденции Лукашенко.

https://ria.ru/20221007/putin-1822245351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, зимбабве, белоруссия, александр лукашенко, эммерсон мнангагва