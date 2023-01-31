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Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор, а тот ему – чучело льва
Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор, а тот ему – чучело льва - РИА Новости, 31.01.2023
Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор, а тот ему – чучело льва
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего госвизита в Зимбабве подарил президенту этой страны Эммерсону Мнангагве белорусский трактор, а тот ему... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:40
2023-01-31T15:40
2023-01-31T15:40
в мире
зимбабве
белоруссия
александр лукашенко
эммерсон мнангагва
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МИНСК, 31 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего госвизита в Зимбабве подарил президенту этой страны Эммерсону Мнангагве белорусский трактор, а тот ему – чучело льва, передает во вторник близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Александр Лукашенко подарил своему зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве белорусский трактор", - говорится в сообщении. Канал утверждает, что трактор подарен для личного подсобного хозяйства президента Зимбабве. Агентство Sputnik также сообщило, что президент Зимбабве сделал ответный подарок Лукашенко, и опубликовало фотографию чучела африканского льва. "Новый экспонат для Дворца Независимости", - подчеркнуло агентство, имея в виду музей с президентскими подарками в резиденции Лукашенко.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зимбабве, белоруссия, александр лукашенко, эммерсон мнангагва
В мире, Зимбабве, Белоруссия, Александр Лукашенко, Эммерсон Мнангагва
Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор, а тот ему – чучело льва
Лукашенко и президент Зимбабве Мнангагва подарили друг другу трактор и чучело льва