https://ria.ru/20230131/zhizn-1848628807.html

В Нальчике спасли жизнь девушки, упавшей с пятого этажа торгового центра

В Нальчике спасли жизнь девушки, упавшей с пятого этажа торгового центра - РИА Новости, 31.01.2023

В Нальчике спасли жизнь девушки, упавшей с пятого этажа торгового центра

Медики республиканской клинической больницы в Кабардино-Балкарии спасли жизнь девушки, получившей серьезные травмы после падения с пятого этажа торгового... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T12:11

2023-01-31T12:11

2023-01-31T12:11

нальчик

происшествия

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 31 янв – РИА Новости. Медики республиканской клинической больницы в Кабардино-Балкарии спасли жизнь девушки, получившей серьезные травмы после падения с пятого этажа торгового центра, сообщает региональный Минздрав. По данным министерства, около трех месяцев назад с веранды, расположенной на пятом этаже торгового центра в Нальчике, упала девушка. Ее доставили в республиканскую клиническую больницу с тяжелейшими ранами в состоянии травматического шока. У пострадавшей диагностировали перелом свода и основания черепа, закрытую травму грудной клетки, перелом ребер, компрессионно-оскольчатые переломы позвонков грудного отдела со смещением, ушиб легких, оскольчатый перелом костей таза со смещением, закрытый перелом правой голени и другие повреждения. "Бригада в составе анестезиологов-реаниматологов, травматологов-ортопедов, хирургов, нейрохирургов, неврологов и реабилитологов воспользовалась правилом "золотого часа" и определила правильную тактику лечения, что явилось основой благоприятного исхода. В течение 70 дней удалось стабилизировать состояние девушки и адаптировать к самостоятельной жизни… Пациентка выписана и имеет возможность самостоятельно передвигаться без опоры", - говорится в сообщении. Ранее региональные СМИ сообщали, что пострадавшая при падении девушка – иностранная студентка, обучающаяся в Кабардино-Балкарии.

https://ria.ru/20230130/politsiya-1848295805.html

https://ria.ru/20230131/dtp-1848606605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нальчик, происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)