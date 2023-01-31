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В Нальчике спасли жизнь девушки, упавшей с пятого этажа торгового центра - РИА Новости, 31.01.2023
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В Нальчике спасли жизнь девушки, упавшей с пятого этажа торгового центра
В Нальчике спасли жизнь девушки, упавшей с пятого этажа торгового центра - РИА Новости, 31.01.2023
В Нальчике спасли жизнь девушки, упавшей с пятого этажа торгового центра
Медики республиканской клинической больницы в Кабардино-Балкарии спасли жизнь девушки, получившей серьезные травмы после падения с пятого этажа торгового... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:11
2023-01-31T12:11
нальчик
происшествия
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 31 янв – РИА Новости. Медики республиканской клинической больницы в Кабардино-Балкарии спасли жизнь девушки, получившей серьезные травмы после падения с пятого этажа торгового центра, сообщает региональный Минздрав. По данным министерства, около трех месяцев назад с веранды, расположенной на пятом этаже торгового центра в Нальчике, упала девушка. Ее доставили в республиканскую клиническую больницу с тяжелейшими ранами в состоянии травматического шока. У пострадавшей диагностировали перелом свода и основания черепа, закрытую травму грудной клетки, перелом ребер, компрессионно-оскольчатые переломы позвонков грудного отдела со смещением, ушиб легких, оскольчатый перелом костей таза со смещением, закрытый перелом правой голени и другие повреждения. "Бригада в составе анестезиологов-реаниматологов, травматологов-ортопедов, хирургов, нейрохирургов, неврологов и реабилитологов воспользовалась правилом "золотого часа" и определила правильную тактику лечения, что явилось основой благоприятного исхода. В течение 70 дней удалось стабилизировать состояние девушки и адаптировать к самостоятельной жизни… Пациентка выписана и имеет возможность самостоятельно передвигаться без опоры", - говорится в сообщении. Ранее региональные СМИ сообщали, что пострадавшая при падении девушка – иностранная студентка, обучающаяся в Кабардино-Балкарии.
https://ria.ru/20230130/politsiya-1848295805.html
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нальчик, происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Нальчик, Происшествия, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
12:11 31.01.2023
 
В Нальчике спасли жизнь девушки, упавшей с пятого этажа торгового центра

В Нальчике врачи РКБ спасли жизнь девушки, упавшей с пятого этажа торгового центра

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 31 янв – РИА Новости. Медики республиканской клинической больницы в Кабардино-Балкарии спасли жизнь девушки, получившей серьезные травмы после падения с пятого этажа торгового центра, сообщает региональный Минздрав.
По данным министерства, около трех месяцев назад с веранды, расположенной на пятом этаже торгового центра в Нальчике, упала девушка. Ее доставили в республиканскую клиническую больницу с тяжелейшими ранами в состоянии травматического шока. У пострадавшей диагностировали перелом свода и основания черепа, закрытую травму грудной клетки, перелом ребер, компрессионно-оскольчатые переломы позвонков грудного отдела со смещением, ушиб легких, оскольчатый перелом костей таза со смещением, закрытый перелом правой голени и другие повреждения.
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"Бригада в составе анестезиологов-реаниматологов, травматологов-ортопедов, хирургов, нейрохирургов, неврологов и реабилитологов воспользовалась правилом "золотого часа" и определила правильную тактику лечения, что явилось основой благоприятного исхода. В течение 70 дней удалось стабилизировать состояние девушки и адаптировать к самостоятельной жизни… Пациентка выписана и имеет возможность самостоятельно передвигаться без опоры", - говорится в сообщении.
Ранее региональные СМИ сообщали, что пострадавшая при падении девушка – иностранная студентка, обучающаяся в Кабардино-Балкарии.
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