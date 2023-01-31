https://ria.ru/20230131/zemletryasenie-1848641148.html
На Сахалине произошло землетрясение
На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 31.01.2023
На Сахалине произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло во вторник на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:48
2023-01-31T12:48
2023-01-31T12:48
сахалин
елена семенова
российская академия наук
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло во вторник на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано 31 января в 16.25 (8.25 мск). Эпицентр располагался в 22 километрах западнее села Онор Смирныховского района. Очаг землетрясения находился на глубине 4 километров, – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы агентства, подземные толчки силой до 4–5 баллов ощутили жители села Онор. "В настоящее время ведется сейсмический мониторинг повторных толчков, производится опрос населения, - отметила она.
https://ria.ru/20230130/zemletryasenie-1848294334.html
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сахалин, елена семенова, российская академия наук, происшествия
Сахалин, Елена Семенова, Российская академия наук, Происшествия
На Сахалине произошло землетрясение
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6