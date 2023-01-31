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Австрийцы пригрозили выслать украинских беженцев после указа Зеленского - РИА Новости, 31.01.2023
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Австрийцы пригрозили выслать украинских беженцев после указа Зеленского
Австрийцы пригрозили выслать украинских беженцев после указа Зеленского - РИА Новости, 31.01.2023
Австрийцы пригрозили выслать украинских беженцев после указа Зеленского
Читатели газеты EXXpress потребовали прекратить помогать украинским беженцам после того, как киевские власти наложили санкции на российские "дочки" австрийских... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T22:12
2023-01-31T23:53
в мире
украина
австрия
россия
владимир зеленский
италия
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unicredit group
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Читатели газеты EXXpress потребовали прекратить помогать украинским беженцам после того, как киевские власти наложили санкции на российские "дочки" австрийских банков UniCredit и Raiffeisen Bank International."Возмутительно, как он себя ведет! Мы приняли у себя столько людей с Украины, ему бы стоило быть благодарным за помощь, которую оказывает Австрия", — написала в комментариях Elisabeth."Немедленно отослать всех украинцев домой! Пусть разбираются сами со своими проблемами", — добавил в ответ Iceage."Граждане ЕС, проснитесь и выступите против этого психопата Зеленского! Необходимо прекратить помогать Украине в любой форме, а украинских беженцев отправить домой", — согласился Karl Franz."Это не только проблема Австрии. Bank Austria входит в группу UniCredit, а она — крупный итальянский банк. Поэтому это еще и проблема Италии. Надо образовать альянс с Римом против произвола президента Украины", — предложил пользователь под ником ASC.На прошлой неделе киевское руководство ввело односторонние ограничительные меры против российских и белорусский предприятий. Среди них российские "дочки" австрийских банков Raiffeisen Leasing Russland и UniCredit Bank.В ноябре прошлого года журналисты издания Time написали, что в последние месяцы все больше стран и регионов сокращают меры поддержки украинцев. Так, 12 из 16 немецких земель заявили, что исчерпали лимиты для приема мигрантов. Австрия ограничила бесплатный проезд в поездах для прибывших, в Великобритании подходит к концу срок действия программы "Дома для Украины", а в Польше украинским переселенцам придется частично оплачивать жилье спустя четыре месяца после прибытия в страну.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848800240.html
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848733118.html
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в мире, украина, австрия, россия, владимир зеленский, италия, евросоюз, unicredit group
В мире, Украина, Австрия, Россия, Владимир Зеленский, Италия, Евросоюз, UniCredit Group
22:12 31.01.2023 (обновлено: 23:53 31.01.2023)
 
Австрийцы пригрозили выслать украинских беженцев после указа Зеленского

Читатели EXXpress осудили Киев за санкции против российских "дочек" австрийских банков

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Читатели газеты EXXpress потребовали прекратить помогать украинским беженцам после того, как киевские власти наложили санкции на российские "дочки" австрийских банков UniCredit и Raiffeisen Bank International.
"Возмутительно, как он себя ведет! Мы приняли у себя столько людей с Украины, ему бы стоило быть благодарным за помощь, которую оказывает Австрия", — написала в комментариях Elisabeth.
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"Немедленно отослать всех украинцев домой! Пусть разбираются сами со своими проблемами", — добавил в ответ Iceage.
"Граждане ЕС, проснитесь и выступите против этого психопата Зеленского! Необходимо прекратить помогать Украине в любой форме, а украинских беженцев отправить домой", — согласился Karl Franz.
"От этого Зеленского пора избавляться! А мы его еще и поддерживаем!" — подчеркнул Claudsch.
"Это не только проблема Австрии. Bank Austria входит в группу UniCredit, а она — крупный итальянский банк. Поэтому это еще и проблема Италии. Надо образовать альянс с Римом против произвола президента Украины", — предложил пользователь под ником ASC.
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На прошлой неделе киевское руководство ввело односторонние ограничительные меры против российских и белорусский предприятий. Среди них российские "дочки" австрийских банков Raiffeisen Leasing Russland и UniCredit Bank.
В ноябре прошлого года журналисты издания Time написали, что в последние месяцы все больше стран и регионов сокращают меры поддержки украинцев. Так, 12 из 16 немецких земель заявили, что исчерпали лимиты для приема мигрантов. Австрия ограничила бесплатный проезд в поездах для прибывших, в Великобритании подходит к концу срок действия программы "Дома для Украины", а в Польше украинским переселенцам придется частично оплачивать жилье спустя четыре месяца после прибытия в страну.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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