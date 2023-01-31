22:12 31.01.2023 (обновлено: 23:53 31.01.2023)
Австрийцы пригрозили выслать украинских беженцев после указа Зеленского
Читатели EXXpress осудили Киев за санкции против российских "дочек" австрийских банков
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Читатели газеты EXXpress потребовали прекратить помогать украинским беженцам после того, как киевские власти наложили санкции на российские "дочки" австрийских банков UniCredit и Raiffeisen Bank International.
"Возмутительно, как он себя ведет! Мы приняли у себя столько людей с Украины, ему бы стоило быть благодарным за помощь, которую оказывает Австрия", — написала в комментариях Elisabeth.
"Немедленно отослать всех украинцев домой! Пусть разбираются сами со своими проблемами", — добавил в ответ Iceage.
"Граждане ЕС, проснитесь и выступите против этого психопата Зеленского! Необходимо прекратить помогать Украине в любой форме, а украинских беженцев отправить домой", — согласился Karl Franz.
"От этого Зеленского пора избавляться! А мы его еще и поддерживаем!" — подчеркнул Claudsch.
"Это не только проблема Австрии. Bank Austria входит в группу UniCredit, а она — крупный итальянский банк. Поэтому это еще и проблема Италии. Надо образовать альянс с Римом против произвола президента Украины", — предложил пользователь под ником ASC.
На прошлой неделе киевское руководство ввело односторонние ограничительные меры против российских и белорусский предприятий. Среди них российские "дочки" австрийских банков Raiffeisen Leasing Russland и UniCredit Bank.
В ноябре прошлого года журналисты издания Time написали, что в последние месяцы все больше стран и регионов сокращают меры поддержки украинцев. Так, 12 из 16 немецких земель заявили, что исчерпали лимиты для приема мигрантов. Австрия ограничила бесплатный проезд в поездах для прибывших, в Великобритании подходит к концу срок действия программы "Дома для Украины", а в Польше украинским переселенцам придется частично оплачивать жилье спустя четыре месяца после прибытия в страну.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>