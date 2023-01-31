https://ria.ru/20230131/zelenskiy-1848814259.html

Австрийцы пригрозили выслать украинских беженцев после указа Зеленского

Австрийцы пригрозили выслать украинских беженцев после указа Зеленского - РИА Новости, 31.01.2023

Австрийцы пригрозили выслать украинских беженцев после указа Зеленского

Читатели газеты EXXpress потребовали прекратить помогать украинским беженцам после того, как киевские власти наложили санкции на российские "дочки" австрийских... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T22:12

2023-01-31T22:12

2023-01-31T23:53

в мире

украина

австрия

россия

владимир зеленский

италия

евросоюз

unicredit group

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811141_0:411:2048:1563_1920x0_80_0_0_39d7c05d013aa2fde860accff3ab7d52.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Читатели газеты EXXpress потребовали прекратить помогать украинским беженцам после того, как киевские власти наложили санкции на российские "дочки" австрийских банков UniCredit и Raiffeisen Bank International."Возмутительно, как он себя ведет! Мы приняли у себя столько людей с Украины, ему бы стоило быть благодарным за помощь, которую оказывает Австрия", — написала в комментариях Elisabeth."Немедленно отослать всех украинцев домой! Пусть разбираются сами со своими проблемами", — добавил в ответ Iceage."Граждане ЕС, проснитесь и выступите против этого психопата Зеленского! Необходимо прекратить помогать Украине в любой форме, а украинских беженцев отправить домой", — согласился Karl Franz."Это не только проблема Австрии. Bank Austria входит в группу UniCredit, а она — крупный итальянский банк. Поэтому это еще и проблема Италии. Надо образовать альянс с Римом против произвола президента Украины", — предложил пользователь под ником ASC.На прошлой неделе киевское руководство ввело односторонние ограничительные меры против российских и белорусский предприятий. Среди них российские "дочки" австрийских банков Raiffeisen Leasing Russland и UniCredit Bank.В ноябре прошлого года журналисты издания Time написали, что в последние месяцы все больше стран и регионов сокращают меры поддержки украинцев. Так, 12 из 16 немецких земель заявили, что исчерпали лимиты для приема мигрантов. Австрия ограничила бесплатный проезд в поездах для прибывших, в Великобритании подходит к концу срок действия программы "Дома для Украины", а в Польше украинским переселенцам придется частично оплачивать жилье спустя четыре месяца после прибытия в страну.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848800240.html

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848733118.html

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

украина

австрия

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, австрия, россия, владимир зеленский, италия, евросоюз, unicredit group