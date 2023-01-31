https://ria.ru/20230131/zarplaty-1848765343.html
Путин поручил подготовить идеи по повышению зарплат работающих с молодежью
Путин поручил подготовить идеи по повышению зарплат работающих с молодежью - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил подготовить идеи по повышению зарплат работающих с молодежью
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля представить предложения по повышению уровня оплаты труда работников госучреждений по работе с... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:26
2023-01-31T18:26
2023-01-31T18:26
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля представить предложения по повышению уровня оплаты труда работников госучреждений по работе с молодежью, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации: ... представить предложения по повышению уровня оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью, предусмотрев в том числе приравнивание заработной платы таких работников к средней заработной плате работников культуры или работников образовательных организаций дополнительного образования детей в субъекте Российской Федерации", - говорится в сообщении. Срок исполнения - 1 апреля 2023 года.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил подготовить идеи по повышению зарплат работающих с молодежью
Путин поручил до 1 апреля подготовить идеи по повышению зарплат работающих с молодежью