https://ria.ru/20230131/zapasy-1848457136.html

"Мы к этому не готовы". События на Украине ужаснули Пентагон

"Мы к этому не готовы". События на Украине ужаснули Пентагон - РИА Новости, 31.01.2023

"Мы к этому не готовы". События на Украине ужаснули Пентагон

Аналитики авторитетного Центра стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовали доклад о последствиях боевых действий на Украине для армии США... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T08:00

2023-01-31T08:00

2023-01-31T08:04

безопасность

сша

украина

китай

ноак

пентагон

javelin (птрк)

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Аналитики авторитетного Центра стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовали доклад о последствиях боевых действий на Украине для армии США. Выводы удручающие: американцы не готовы к масштабному конфликту с крупной державой — прежде всего с Китаем. О том, почему сложилась такая ситуация, — в материале РИА Новости.На складах пустоСобытия на Украине, по словам авторов исследования, однозначно показали: вооруженный конфликт между двумя крупными, технологически близкими державами неизбежно перерастет в затяжную войну. И не только на поле боя, но и в промышленности, которая должна без перебоев давать фронту все необходимое — от экипировки солдат до высокоточных ракет и стратегических бомбардировщиков. Оборонка мирного времени на это не способна, а переход на военные рельсы — дело не быстрое."Страна не готова к полномасштабной войне, — говорится в докладе. — Пентагон передал Киеву очень много оружия и боевой техники, исчерпав собственные запасы по ряду позиций. Арсеналы восполняются очень медленно, министерство обороны заказало лишь малую часть необходимого. Схожие проблемы и у европейских союзников, чей ВПК испытывает финансовый голод".В особом дефиците, в частности, 155-миллиметровые гаубицы М777. Пентагон отправил на Украину более 160 орудий и более миллиона снарядов. Также не хватает ПТРК Javelin (прежде всего командно-пусковых блоков), ПЗРК Stinger и контрбатарейных радаров AN/TPQ. Киевский режим получил более 8500, 1600 и 50 единиц этого вооружения соответственно.Эксперты оценивают запасы американской армии по этим позициям как "низкие". И быстро нарастить производство нереально — за последние десятилетия ВПК избавился от многих "лишних" заводов.Впрочем, по мнению аналитиков CSIS, в Вашингтоне предпринимают правильные шаги. В частности, объявили об увеличении выпуска 155-миллиметровых снарядов втрое в течение трех лет. Контракты с оборонными концернами уже подписали. Авторы доклада призывают запастись и другими критически важными вооружениями.Уйдут за неделюВ CSIS предрекли поражение США от Китая в случае конфликта из-за Тайваня. Театр военных действий на этом направлении в основном воздушно-морской. Организовать поставки оружия Тайбэю вряд ли получится, потому что ВМС НОАК сразу же блокируют остров.Пентагон неоднократно проводил военные игры и компьютерное моделирование столкновения с Пекином. Во всех возможных сценариях ключевым условием для победы становилось уничтожение или серьезное ослабление китайского военно-морского флота. Симуляции практически ни разу не приводили к безоговорочному успеху. У КНР мощная система ПВО, многочисленные ВМС и авиация.В таких условиях, по мнению аналитиков, на первый план выходят малозаметные противокорабельные ракеты JASSM-ER, способные поражать цели на удалении до 925 километров. Ими вооружают самолеты как стратегической, так и тактической авиации. Этого оружия понадобится сотни единиц в день, что полностью истощит запасы за неделю. Возместить удастся лишь за два года. А производство более современных ПКР LRASM буксует и без всякой войны — с 2018-го ВМС США закупили меньше сотни.Ахиллесова пятаПентагон очень быстро ощутит нехватку зенитных SM-6, а также крылатых "Томагавков" корабельного базирования. А более масштабные закупки в интересах ВМС не всегда одобряет конгресс. В начале месяца министр ВМС Майкл Гилдей пожаловался журналистам, что наверху отклонили контракт на 11 ракет LRASM стоимостью 33 миллиона долларов."Я не только пытаюсь забить наши арсеналы оружием, — пояснил министр. — Я хочу заставить американскую оборонную промышленность работать на максимуме именно сейчас, чтобы в будущем у нас было меньше трудностей. То, что мы видим на Украине, ясно показывает: расход высокотехнологичного оружия в конфликтах такого уровня и интенсивности гораздо выше, чем мы предполагали".Возможен дефицит не только противокорабельных ракет, но и их носителей. Еще осенью 2021-го специалисты Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института опубликовали доклад с выводом о том, что в битве за Тайвань американцы рискуют потерять львиную долю авиации.Все дело, мягко говоря, в неидеальном состоянии самолетов-топливозаправщиков, обеспечивающих керосином ВВС вдали от аэродромов базирования. Истребители и бомбардировщики не смогут наносить удары на больших расстояниях. Это особенно критично в конфликте с государствами, обладающими обширной территорией.Со времен окончания холодной войны американский флот летающих танкеров сократился практически вдвое — до 470 машин. Этого явно недостаточно для полномасштабной войны.В CSIS напоминают: средний возраст заправщиков KC-10 Extender и KC-135 Stratotanker — 52 года. Очень много по авиационным меркам. И если "Экстендеры", принятые на вооружение в 1981-м, еще не исчерпали ресурс, то большинство "Стратотанкеров", изготовленных с 1954-го по 1965-й, пора отправлять на металлолом.По мнению аналитиков, проблему с ахиллесовой пятой ВВС США в ближайшее время никак не решить. Топливозаправщиков нужно как минимум вдвое больше, а это 15-20 лет бесперебойного производства при хорошем финансировании. И совсем не факт, что дадут денег.

https://radiosputnik.ria.ru/20230129/f-16-1848168581.html

https://ria.ru/20230126/tanki-1847726198.html

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848311717.html

сша

украина

китай

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2023

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, сша, украина, китай, ноак, пентагон, javelin (птрк)