https://ria.ru/20230131/zakon-1848716297.html
Муфтии прокомментировали идею Чечни изменить закон об экстремизме
Муфтии прокомментировали идею Чечни изменить закон об экстремизме - РИА Новости, 31.01.2023
Муфтии прокомментировали идею Чечни изменить закон об экстремизме
Руководители российских духовных управлений мусульман поддержали депутатов Чеченской Республики, предложивших внести поправки в закон "О противодействии... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:05
2023-01-31T16:05
2023-01-31T16:05
религия
россия
северный кавказ
москва
ильдар аляутдинов
исмаил бердиев
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Руководители российских духовных управлений мусульман поддержали депутатов Чеченской Республики, предложивших внести поправки в закон "О противодействии экстремистской деятельности", по их мнению, это позволит навести порядок в издании мусульманской литературы. Ранее в январе чеченский парламент внес в Госдуму проект (размещен в думской электронной базе) о невозможности признания экстремистскими материалами сборников хадисов и трудов четырех исламских канонических школ, а также текстов их переводов на русский язык. "Мы поддерживаем инициативу чеченских братьев. Должен признать, что книги для мусульман в нашей стране выпускают все кому не лень. Нам следовало бы обратить внимание на РПЦ, где есть синодальный, издательский и другие отделы, отвечающие за выход книг. Каждое из изданий отмечено специальным значком. В случае чего, можно найти тех, кто допустил ошибку, и исправить ее. У мусульман же это (издательство книг – ред.) чистое поле, издавай что угодно и как угодно. Потом никого не найдешь", - сказал РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. По словам религиозного деятеля, в России "разные бизнесовые структуры" наладили перевод, производство и реализацию мусульманских книг и при этом не несут ответственности. "У нас нет единого центра, который бы мог контролировать и давать добро на издание духовной литературы. Пусть это будут духовные управления мусульман, пусть это будет специальный отдел из числа богословов и ученых", - добавил Крганов. Он отметил, что необходимо сделать все для того, чтобы религиозные книги выходили в свет только при одобрении религиозных организаций. В этом мнении его поддержал председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. "Издает, переводит и продает религиозную литературу кто пожелает. Поправки к закону заставят нас относиться к изданиям более тщательно, под надежным контролем и не пускать процесс на самотек", - считает он. "Мы выступаем за принятие поправок к закону. Это защитит богословские тексты от всяческого рода нападок. И не позволит судам, в том числе, районным, налево и направо выносить решения относительно священных книг", - сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов. "Я за эту инициативу. Мы целиком и полностью поддерживаем решение парламента Чеченской Республики", - сказал глава Духовного управления мусульман Якутии муфтий Муса Сагов. На сайте Минюста РФ в числе экстремистских материалов в настоящее время значится "Издание: Сахих аль-Бухари (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника" издательства "Умма", перевод с арабского Абдуллы Нирши. Уточняется, что текст признан экстремистским "за исключением содержащихся в нем сур, аятов и цитат из Корана". В 2021 году СК и ФСБ сообщили, что основатель мусульманского ИД "Умма" Асламбек Эжаев арестован в Москве по обвинению в финансировании террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России) на 34 миллиона рублей.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20230126/mobilizatsiya-1847679189.html
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россия, северный кавказ, москва, ильдар аляутдинов, исмаил бердиев, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, альбир крганов
Религия, Россия, Северный Кавказ, Москва, Ильдар Аляутдинов, Исмаил Бердиев, Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Альбир Крганов
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Руководители российских духовных управлений мусульман поддержали депутатов Чеченской Республики, предложивших внести поправки в закон "О противодействии экстремистской деятельности", по их мнению, это позволит навести порядок в издании мусульманской литературы.
Ранее в январе чеченский парламент внес в Госдуму проект (размещен в думской электронной базе) о невозможности признания экстремистскими материалами сборников хадисов и трудов четырех исламских канонических школ, а также текстов их переводов на русский язык.
"Мы поддерживаем инициативу чеченских братьев. Должен признать, что книги для мусульман в нашей стране выпускают все кому не лень. Нам следовало бы обратить внимание на РПЦ, где есть синодальный, издательский и другие отделы, отвечающие за выход книг. Каждое из изданий отмечено специальным значком. В случае чего, можно найти тех, кто допустил ошибку, и исправить ее. У мусульман же это (издательство книг – ред.) чистое поле, издавай что угодно и как угодно. Потом никого не найдешь", - сказал РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
По словам религиозного деятеля, в России "разные бизнесовые структуры" наладили перевод, производство и реализацию мусульманских книг и при этом не несут ответственности. "У нас нет единого центра, который бы мог контролировать и давать добро на издание духовной литературы. Пусть это будут духовные управления мусульман, пусть это будет специальный отдел из числа богословов и ученых", - добавил Крганов.
Он отметил, что необходимо сделать все для того, чтобы религиозные книги выходили в свет только при одобрении религиозных организаций. В этом мнении его поддержал председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.
"Издает, переводит и продает религиозную литературу кто пожелает. Поправки к закону заставят нас относиться к изданиям более тщательно, под надежным контролем и не пускать процесс на самотек", - считает он.
"Мы выступаем за принятие поправок к закону. Это защитит богословские тексты от всяческого рода нападок. И не позволит судам, в том числе, районным, налево и направо выносить решения относительно священных книг", - сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов.
"Я за эту инициативу. Мы целиком и полностью поддерживаем решение парламента Чеченской Республики", - сказал глава Духовного управления мусульман Якутии муфтий Муса Сагов.
На сайте Минюста РФ в числе экстремистских материалов в настоящее время значится "Издание: Сахих аль-Бухари (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника" издательства "Умма", перевод с арабского Абдуллы Нирши. Уточняется, что текст признан экстремистским "за исключением содержащихся в нем сур, аятов и цитат из Корана". В 2021 году СК и ФСБ сообщили, что основатель мусульманского ИД "Умма" Асламбек Эжаев арестован в Москве по обвинению в финансировании террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России) на 34 миллиона рублей.
*Террористическая организация, запрещенная в России