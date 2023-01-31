https://ria.ru/20230131/zakon-1848716297.html

Муфтии прокомментировали идею Чечни изменить закон об экстремизме

Муфтии прокомментировали идею Чечни изменить закон об экстремизме - РИА Новости, 31.01.2023

Муфтии прокомментировали идею Чечни изменить закон об экстремизме

Руководители российских духовных управлений мусульман поддержали депутатов Чеченской Республики, предложивших внести поправки в закон "О противодействии... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:05

2023-01-31T16:05

2023-01-31T16:05

религия

россия

северный кавказ

москва

ильдар аляутдинов

исмаил бердиев

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Руководители российских духовных управлений мусульман поддержали депутатов Чеченской Республики, предложивших внести поправки в закон "О противодействии экстремистской деятельности", по их мнению, это позволит навести порядок в издании мусульманской литературы. Ранее в январе чеченский парламент внес в Госдуму проект (размещен в думской электронной базе) о невозможности признания экстремистскими материалами сборников хадисов и трудов четырех исламских канонических школ, а также текстов их переводов на русский язык. "Мы поддерживаем инициативу чеченских братьев. Должен признать, что книги для мусульман в нашей стране выпускают все кому не лень. Нам следовало бы обратить внимание на РПЦ, где есть синодальный, издательский и другие отделы, отвечающие за выход книг. Каждое из изданий отмечено специальным значком. В случае чего, можно найти тех, кто допустил ошибку, и исправить ее. У мусульман же это (издательство книг – ред.) чистое поле, издавай что угодно и как угодно. Потом никого не найдешь", - сказал РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. По словам религиозного деятеля, в России "разные бизнесовые структуры" наладили перевод, производство и реализацию мусульманских книг и при этом не несут ответственности. "У нас нет единого центра, который бы мог контролировать и давать добро на издание духовной литературы. Пусть это будут духовные управления мусульман, пусть это будет специальный отдел из числа богословов и ученых", - добавил Крганов. Он отметил, что необходимо сделать все для того, чтобы религиозные книги выходили в свет только при одобрении религиозных организаций. В этом мнении его поддержал председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. "Издает, переводит и продает религиозную литературу кто пожелает. Поправки к закону заставят нас относиться к изданиям более тщательно, под надежным контролем и не пускать процесс на самотек", - считает он. "Мы выступаем за принятие поправок к закону. Это защитит богословские тексты от всяческого рода нападок. И не позволит судам, в том числе, районным, налево и направо выносить решения относительно священных книг", - сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов. "Я за эту инициативу. Мы целиком и полностью поддерживаем решение парламента Чеченской Республики", - сказал глава Духовного управления мусульман Якутии муфтий Муса Сагов. На сайте Минюста РФ в числе экстремистских материалов в настоящее время значится "Издание: Сахих аль-Бухари (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника" издательства "Умма", перевод с арабского Абдуллы Нирши. Уточняется, что текст признан экстремистским "за исключением содержащихся в нем сур, аятов и цитат из Корана". В 2021 году СК и ФСБ сообщили, что основатель мусульманского ИД "Умма" Асламбек Эжаев арестован в Москве по обвинению в финансировании террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России) на 34 миллиона рублей.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20230126/mobilizatsiya-1847679189.html

https://ria.ru/20230113/tekst-1844689704.html

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россия, северный кавказ, москва, ильдар аляутдинов, исмаил бердиев, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, альбир крганов