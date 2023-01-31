https://ria.ru/20230131/zaderzhanie-1848710316.html

СБУ задержала мобилизованного из Харькова за сотрудничество с Россией

СБУ задержала мобилизованного из Харькова за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 31.01.2023

СБУ задержала мобилизованного из Харькова за сотрудничество с Россией

Мобилизованный в украинские войска житель Харькова и его знакомый задержаны по подозрению в сотрудничестве с РФ, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:44

2023-01-31T15:44

2023-01-31T15:44

специальная военная операция на украине

харьков

россия

донбасс

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

фсб

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мобилизованный в украинские войска житель Харькова и его знакомый задержаны по подозрению в сотрудничестве с РФ, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). "СБУ задержала агентов ФСБ РФ", - говорится в Telegram-канале ведомства. Одним из них оказался харьковчанин, которого в начале спецоперации "завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы", утверждают в СБУ. "Вскоре агент выехал на Сумщину как внутренне перемещенное лицо и мобилизовался в ряды ВСУ, где проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины", - отмечается в сообщении. Сначала подозреваемого направили в учебный центр, где он собирал персональные данные инструкторов по боевой подготовке и изучал систему охраны военного объекта. Позже его направили в Донбасс, где он выяснял места базирования и маршруты перемещения украинских войск. "К преступной деятельности он привлек своего земляка… Согласившись на предложение российского агента, его подельник получил соответствующий инструктаж и начал разведывать места базирования подразделений сил обороны", - отметили в СБУ. На задержанных завели уголовное дело о госизмене, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

https://ria.ru/20221222/sotrudnik-1840670344.html

https://ria.ru/20221103/sud-1829019150.html

харьков

россия

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харьков, россия, донбасс, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, фсб, ситуация в днр и лнр