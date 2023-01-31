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СБУ задержала мобилизованного из Харькова за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/zaderzhanie-1848710316.html
СБУ задержала мобилизованного из Харькова за сотрудничество с Россией
СБУ задержала мобилизованного из Харькова за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 31.01.2023
СБУ задержала мобилизованного из Харькова за сотрудничество с Россией
Мобилизованный в украинские войска житель Харькова и его знакомый задержаны по подозрению в сотрудничестве с РФ, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:44
2023-01-31T15:44
специальная военная операция на украине
харьков
россия
донбасс
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
фсб
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мобилизованный в украинские войска житель Харькова и его знакомый задержаны по подозрению в сотрудничестве с РФ, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). "СБУ задержала агентов ФСБ РФ", - говорится в Telegram-канале ведомства. Одним из них оказался харьковчанин, которого в начале спецоперации "завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы", утверждают в СБУ. "Вскоре агент выехал на Сумщину как внутренне перемещенное лицо и мобилизовался в ряды ВСУ, где проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины", - отмечается в сообщении. Сначала подозреваемого направили в учебный центр, где он собирал персональные данные инструкторов по боевой подготовке и изучал систему охраны военного объекта. Позже его направили в Донбасс, где он выяснял места базирования и маршруты перемещения украинских войск. "К преступной деятельности он привлек своего земляка… Согласившись на предложение российского агента, его подельник получил соответствующий инструктаж и начал разведывать места базирования подразделений сил обороны", - отметили в СБУ. На задержанных завели уголовное дело о госизмене, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
https://ria.ru/20221222/sotrudnik-1840670344.html
https://ria.ru/20221103/sud-1829019150.html
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харьков, россия, донбасс, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, фсб, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Донбасс, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:44 31.01.2023
 
СБУ задержала мобилизованного из Харькова за сотрудничество с Россией

СБУ задержала мобилизованного из Харькова и его знакомого за сотрудничество с Россией

© Фото : РИА Новости Украина/ СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мобилизованный в украинские войска житель Харькова и его знакомый задержаны по подозрению в сотрудничестве с РФ, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
"СБУ задержала агентов ФСБ РФ", - говорится в Telegram-канале ведомства. Одним из них оказался харьковчанин, которого в начале спецоперации "завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы", утверждают в СБУ.
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"Вскоре агент выехал на Сумщину как внутренне перемещенное лицо и мобилизовался в ряды ВСУ, где проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины", - отмечается в сообщении.
Сначала подозреваемого направили в учебный центр, где он собирал персональные данные инструкторов по боевой подготовке и изучал систему охраны военного объекта. Позже его направили в Донбасс, где он выяснял места базирования и маршруты перемещения украинских войск.
"К преступной деятельности он привлек своего земляка… Согласившись на предложение российского агента, его подельник получил соответствующий инструктаж и начал разведывать места базирования подразделений сил обороны", - отметили в СБУ.
На задержанных завели уголовное дело о госизмене, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияДонбассСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныФСБСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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