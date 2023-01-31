СБУ задержала мобилизованного из Харькова за сотрудничество с Россией
СБУ задержала мобилизованного из Харькова и его знакомого за сотрудничество с Россией
© Фото : РИА Новости Украина/ СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мобилизованный в украинские войска житель Харькова и его знакомый задержаны по подозрению в сотрудничестве с РФ, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
"СБУ задержала агентов ФСБ РФ", - говорится в Telegram-канале ведомства. Одним из них оказался харьковчанин, которого в начале спецоперации "завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы", утверждают в СБУ.
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"Вскоре агент выехал на Сумщину как внутренне перемещенное лицо и мобилизовался в ряды ВСУ, где проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины", - отмечается в сообщении.
Сначала подозреваемого направили в учебный центр, где он собирал персональные данные инструкторов по боевой подготовке и изучал систему охраны военного объекта. Позже его направили в Донбасс, где он выяснял места базирования и маршруты перемещения украинских войск.
"К преступной деятельности он привлек своего земляка… Согласившись на предложение российского агента, его подельник получил соответствующий инструктаж и начал разведывать места базирования подразделений сил обороны", - отметили в СБУ.
На задержанных завели уголовное дело о госизмене, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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