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Украина заявила о взрыве на предприятии в Сумской области
Украина заявила о взрыве на предприятии в Сумской области - РИА Новости, 31.01.2023
Украина заявила о взрыве на предприятии в Сумской области
Взрыв произошел на территории одного из госпредприятий Сумской области, сообщили в оперативном командовании украинских войск "Север". РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T22:20
2023-01-31T22:20
2023-01-31T22:28
специальная военная операция на украине
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сумская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрыв произошел на территории одного из госпредприятий Сумской области, сообщили в оперативном командовании украинских войск "Север". "Около 18.20 (19.20 мск) на линию "102" поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в городе Шостка (Сумская область) произошел взрыв. Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета, повредив при этом крышу, перекрытия, окна", - говорится в сообщении оперативного командования "Север" в телеграм-канале.
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в мире, сумская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина
22:20 31.01.2023 (обновлено: 22:28 31.01.2023)
Украина заявила о взрыве на предприятии в Сумской области
Командование украинских войск заявило о взрыве на одном из предприятий в Сумской области