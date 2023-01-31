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Украина заявила о взрыве на предприятии в Сумской области - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украина заявила о взрыве на предприятии в Сумской области
Украина заявила о взрыве на предприятии в Сумской области - РИА Новости, 31.01.2023
Украина заявила о взрыве на предприятии в Сумской области
Взрыв произошел на территории одного из госпредприятий Сумской области, сообщили в оперативном командовании украинских войск "Север". РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T22:20
2023-01-31T22:28
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрыв произошел на территории одного из госпредприятий Сумской области, сообщили в оперативном командовании украинских войск "Север". "Около 18.20 (19.20 мск) на линию "102" поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в городе Шостка (Сумская область) произошел взрыв. Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета, повредив при этом крышу, перекрытия, окна", - говорится в сообщении оперативного командования "Север" в телеграм-канале.
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в мире, сумская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина
22:20 31.01.2023 (обновлено: 22:28 31.01.2023)
 
Украина заявила о взрыве на предприятии в Сумской области

Командование украинских войск заявило о взрыве на одном из предприятий в Сумской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрыв произошел на территории одного из госпредприятий Сумской области, сообщили в оперативном командовании украинских войск "Север".
"Около 18.20 (19.20 мск) на линию "102" поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в городе Шостка (Сумская область) произошел взрыв. Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета, повредив при этом крышу, перекрытия, окна", - говорится в сообщении оперативного командования "Север" в телеграм-канале.
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