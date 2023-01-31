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Украина заявила о взрыве на предприятии в Сумской области

Украина заявила о взрыве на предприятии в Сумской области - РИА Новости, 31.01.2023

Украина заявила о взрыве на предприятии в Сумской области

Взрыв произошел на территории одного из госпредприятий Сумской области, сообщили в оперативном командовании украинских войск "Север". РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T22:20

2023-01-31T22:20

2023-01-31T22:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрыв произошел на территории одного из госпредприятий Сумской области, сообщили в оперативном командовании украинских войск "Север". "Около 18.20 (19.20 мск) на линию "102" поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в городе Шостка (Сумская область) произошел взрыв. Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета, повредив при этом крышу, перекрытия, окна", - говорится в сообщении оперативного командования "Север" в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230131/spetsoperatsiya-1848626718.html

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в мире, сумская область, вооруженные силы украины, украина