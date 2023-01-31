https://ria.ru/20230131/vystavka-1848766651.html

В Москве проходит выставка-форум "Уникальная Россия"

В Москве проходит выставка-форум "Уникальная Россия" - РИА Новости, 31.01.2023

В Москве проходит выставка-форум "Уникальная Россия"

В Гостином дворе открылась художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия". Проект собирает людей, создающих украшения, картины, одежду, оружие. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T19:23

2023-01-31T19:23

2023-01-31T19:23

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Гостином дворе открылась художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия". Проект собирает людей, создающих украшения, картины, одежду, оружие. Всего более 20 экспозиций, в том числе народных художественных промыслов и ремесел "Наследие и традиции", выставки ювелирного и декоративно-прикладного искусства "Золотые руки России", "Шедевры православного искусства"."Наша выставка приобретает международный масштаб. Мы верим в величие нашей страны и в культурную силу", — сказал на открытии экспозиции ее директор Валерий Богомолов. Свои стенды представили Индонезия, Шри-Ланка, Турция, Индия. На мероприятии также прошла презентация портрета в бронзе мыслителя Александра Зиновьева. Ведущий церемонии лауреат Премии Москвы актер и режиссер Петр Татарицкий напомнил о том, что создание скульптурных изображений проводится в ходе празднования 100-летия со дня рождения философа. Автор бюста — Салават Щербаков. Он признался, что еще подростком, прочитав "Зияющие высоты", заинтересовался личностью Зиновьева. И теперь его увлеченность воплотилась в портрете, созданном в рамках всероссийского патриотического проекта "Аллея Российской славы". Щербаков обратился к Ольге Мироновне Зиновьевой, супруге философа и президенту Биографического института Александра Зиновьева, с идеей сделать портрет в бронзе в конце прошлого года. Бронзовый бюст будет установлен в МГУ, где учился, преподавал и заведовал кафедрой логики философского факультета Зиновьев.Евгения Кривицкая, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории.

https://ria.ru/20230124/vystavka-forum-1847017267.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, гостиный двор, что посмотреть , куда сходить