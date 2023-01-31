В Москве проходит выставка-форум "Уникальная Россия"
В Гостином дворе открылась художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель театра "Русский балет" Вячеслав Гордеев и сопредседатель Зиновьевского клуба Международной медиагруппы "Россия сегодня", почетный президент Международного общества "Россия Германия", президент Биографического института А.Зиновьева Ольга Зиновьева на торжественном открытии художественно-промышленной выставки-форума "Уникальная Россия" в Выставочном центре "Гостиный двор" в Москве
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Гостином дворе открылась художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия". Проект собирает людей, создающих украшения, картины, одежду, оружие.
Всего более 20 экспозиций, в том числе народных художественных промыслов и ремесел "Наследие и традиции", выставки ювелирного и декоративно-прикладного искусства "Золотые руки России", "Шедевры православного искусства".
"Наша выставка приобретает международный масштаб. Мы верим в величие нашей страны и в культурную силу", — сказал на открытии экспозиции ее директор Валерий Богомолов. Свои стенды представили Индонезия, Шри-Ланка, Турция, Индия.
На мероприятии также прошла презентация портрета в бронзе мыслителя Александра Зиновьева. Ведущий церемонии лауреат Премии Москвы актер и режиссер Петр Татарицкий напомнил о том, что создание скульптурных изображений проводится в ходе празднования 100-летия со дня рождения философа.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСопредседатель Зиновьевского клуба Международной медиагруппы "Россия сегодня", почетный президент Международного общества "Россия Германия", президент Биографического института А.Зиновьева Ольга Зиновьева и народный художник РФ Салават Щербаков на торжественном открытии художественно-промышленной выставки-форума "Уникальная Россия" в Выставочном центре "Гостиный двор" в Москве
Сопредседатель Зиновьевского клуба Международной медиагруппы "Россия сегодня", почетный президент Международного общества "Россия Германия", президент Биографического института А.Зиновьева Ольга Зиновьева и народный художник РФ Салават Щербаков на торжественном открытии художественно-промышленной выставки-форума "Уникальная Россия" в Выставочном центре "Гостиный двор" в Москве
Автор бюста — Салават Щербаков. Он признался, что еще подростком, прочитав "Зияющие высоты", заинтересовался личностью Зиновьева. И теперь его увлеченность воплотилась в портрете, созданном в рамках всероссийского патриотического проекта "Аллея Российской славы".
Щербаков обратился к Ольге Мироновне Зиновьевой, супруге философа и президенту Биографического института Александра Зиновьева, с идеей сделать портрет в бронзе в конце прошлого года.
"Когда он спросил меня, каким я хочу видеть портрет – а у него висело несколько десятков фотографий Зиновьева, – то я ответила: "Я его вижу молодым, сильным, привлекательным, таким, каким его встретила 1 октября 1965 года", — говорит Ольга Мироновна.
Бронзовый бюст будет установлен в МГУ, где учился, преподавал и заведовал кафедрой логики философского факультета Зиновьев.
Евгения Кривицкая, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории.