18:41 31.01.2023 (обновлено: 21:07 31.01.2023)
Мишустин подписал постановление об индексации некоторых социальных выплат
Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля ряда соцвыплат на 11,9 процента
Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал по поручению президента постановление об индексации на 11,9 процента некоторых социальных выплат, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить с 1 февраля 2023 года коэффициент индексации 1,119 для выплат, пособий и компенсаций", — говорится в документе.
Как сообщало Министерство труда России, в этот список вошли более 40 мер поддержки, в том числе:
- —единовременное пособие при рождении ребенка;
- —ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- —материнский капитал;
- —ежемесячная денежная выплата ветеранам;
- —ежемесячная страховая выплата.
Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысячи, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022-м.
Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций ежегодно устанавливают с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.
Как уточнили в Минтруде, в 2023 году этот показатель составил 1,119. По данным Росстата, индекс потребительских цен составляет 111,94 процента (декабрь 2022-го к декабрю 2021-го).
На индексацию социальных выплат россиянам в этом году выделили более 150 миллиардов рублей, сообщили в Министерстве финансов.