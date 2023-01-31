https://ria.ru/20230131/vyplaty-1848770258.html

Мишустин подписал постановление об индексации некоторых социальных выплат

Мишустин подписал постановление об индексации некоторых социальных выплат - РИА Новости, 31.01.2023

Мишустин подписал постановление об индексации некоторых социальных выплат

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал по поручению президента постановление об индексации на 11,9 процента некоторых социальных выплат, следует из документа... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:41

2023-01-31T18:41

2023-01-31T21:07

россия

социальные выплаты

михаил мишустин

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал по поручению президента постановление об индексации на 11,9 процента некоторых социальных выплат, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.Как сообщало Министерство труда России, в этот список вошли более 40 мер поддержки, в том числе:Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысячи, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022-м.Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций ежегодно устанавливают с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Как уточнили в Минтруде, в 2023 году этот показатель составил 1,119. По данным Росстата, индекс потребительских цен составляет 111,94 процента (декабрь 2022-го к декабрю 2021-го).На индексацию социальных выплат россиянам в этом году выделили более 150 миллиардов рублей, сообщили в Министерстве финансов.

https://ria.ru/20230113/vyplaty-1844655540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, социальные выплаты, михаил мишустин, общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика