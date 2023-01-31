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Мишустин подписал постановление об индексации некоторых социальных выплат - РИА Новости, 31.01.2023
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Мишустин подписал постановление об индексации некоторых социальных выплат
Мишустин подписал постановление об индексации некоторых социальных выплат - РИА Новости, 31.01.2023
Мишустин подписал постановление об индексации некоторых социальных выплат
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал по поручению президента постановление об индексации на 11,9 процента некоторых социальных выплат, следует из документа... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:41
2023-01-31T21:07
россия
социальные выплаты
михаил мишустин
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал по поручению президента постановление об индексации на 11,9 процента некоторых социальных выплат, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.Как сообщало Министерство труда России, в этот список вошли более 40 мер поддержки, в том числе:Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысячи, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022-м.Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций ежегодно устанавливают с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Как уточнили в Минтруде, в 2023 году этот показатель составил 1,119. По данным Росстата, индекс потребительских цен составляет 111,94 процента (декабрь 2022-го к декабрю 2021-го).На индексацию социальных выплат россиянам в этом году выделили более 150 миллиардов рублей, сообщили в Министерстве финансов.
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россия, социальные выплаты, михаил мишустин, общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, социальные выплаты, Михаил Мишустин, Общество, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
18:41 31.01.2023 (обновлено: 21:07 31.01.2023)
 
Мишустин подписал постановление об индексации некоторых социальных выплат

Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля ряда соцвыплат на 11,9 процента

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал по поручению президента постановление об индексации на 11,9 процента некоторых социальных выплат, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить с 1 февраля 2023 года коэффициент индексации 1,119 для выплат, пособий и компенсаций", — говорится в документе.

Как сообщало Министерство труда России, в этот список вошли более 40 мер поддержки, в том числе:
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
  • материнский капитал;
  • ежемесячная денежная выплата ветеранам;
  • ежемесячная страховая выплата.
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Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысячи, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022-м.
Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций ежегодно устанавливают с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.
Как уточнили в Минтруде, в 2023 году этот показатель составил 1,119. По данным Росстата, индекс потребительских цен составляет 111,94 процента (декабрь 2022-го к декабрю 2021-го).
На индексацию социальных выплат россиянам в этом году выделили более 150 миллиардов рублей, сообщили в Министерстве финансов.
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Россиясоциальные выплатыМихаил МишустинОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
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