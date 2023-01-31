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Эксперты предупредили об угрозах для авиаперелетов на Дальнем Востоке

Эксперты предупредили об угрозах для авиаперелетов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 31.01.2023

Эксперты предупредили об угрозах для авиаперелетов на Дальнем Востоке

Активизация деятельности вулканов на территории Камчатского края и Сахалинской области может представлять на этой неделе опасность для полетов воздушных судов,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T03:00

2023-01-31T03:00

2023-01-31T11:01

происшествия

камчатский край

сахалинская область

дальний восток

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Активизация деятельности вулканов на территории Камчатского края и Сахалинской области может представлять на этой неделе опасность для полетов воздушных судов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Отмечается, что аэрозольные и пепловые облака в результате извержения вулканов Безымянный на Камчатке и Чикурачки на Парамушире также могут представлять опасность для полетов воздушных судов местных авиалиний.

https://ria.ru/20230130/zemletryasenie-1848436371.html

камчатский край

сахалинская область

дальний восток

россия

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происшествия, камчатский край, сахалинская область, дальний восток, внии гочс, россия, новости - туризм