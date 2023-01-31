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Эксперты предупредили об угрозах для авиаперелетов на Дальнем Востоке
Эксперты предупредили об угрозах для авиаперелетов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 31.01.2023
Эксперты предупредили об угрозах для авиаперелетов на Дальнем Востоке
Активизация деятельности вулканов на территории Камчатского края и Сахалинской области может представлять на этой неделе опасность для полетов воздушных судов,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T03:00
2023-01-31T03:00
2023-01-31T11:01
происшествия
камчатский край
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Активизация деятельности вулканов на территории Камчатского края и Сахалинской области может представлять на этой неделе опасность для полетов воздушных судов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Отмечается, что аэрозольные и пепловые облака в результате извержения вулканов Безымянный на Камчатке и Чикурачки на Парамушире также могут представлять опасность для полетов воздушных судов местных авиалиний.
https://ria.ru/20230130/zemletryasenie-1848436371.html
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происшествия, камчатский край, сахалинская область, дальний восток, внии гочс, россия, новости - туризм
Происшествия, Камчатский край, Сахалинская область, Дальний Восток, ВНИИ ГОЧС, Россия, Туризм, Новости - Туризм
03:00 31.01.2023 (обновлено: 11:01 31.01.2023)
Эксперты предупредили об угрозах для авиаперелетов на Дальнем Востоке
ВНИИ ГОЧС: вулканы Камчатки и Сахалина могут угрожать воздушным судам на этой неделе