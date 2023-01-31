Рейтинг@Mail.ru
Эксперты предупредили об угрозах для авиаперелетов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230131/vulkany-1848555491.html
Эксперты предупредили об угрозах для авиаперелетов на Дальнем Востоке
Эксперты предупредили об угрозах для авиаперелетов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 31.01.2023
Эксперты предупредили об угрозах для авиаперелетов на Дальнем Востоке
Активизация деятельности вулканов на территории Камчатского края и Сахалинской области может представлять на этой неделе опасность для полетов воздушных судов,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T03:00
2023-01-31T11:01
происшествия
камчатский край
сахалинская область
дальний восток
внии гочс
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153294/20/1532942097_0:88:6000:3463_1920x0_80_0_0_9374c50afbaa7791f753d810c3e799ff.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Активизация деятельности вулканов на территории Камчатского края и Сахалинской области может представлять на этой неделе опасность для полетов воздушных судов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Отмечается, что аэрозольные и пепловые облака в результате извержения вулканов Безымянный на Камчатке и Чикурачки на Парамушире также могут представлять опасность для полетов воздушных судов местных авиалиний.
https://ria.ru/20230130/zemletryasenie-1848436371.html
камчатский край
сахалинская область
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153294/20/1532942097_0:0:5334:4000_1920x0_80_0_0_2d483278b001cc524fdf783cde8016fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край, сахалинская область, дальний восток, внии гочс, россия, новости - туризм
Происшествия, Камчатский край, Сахалинская область, Дальний Восток, ВНИИ ГОЧС, Россия, Туризм, Новости - Туризм
03:00 31.01.2023 (обновлено: 11:01 31.01.2023)
 
Эксперты предупредили об угрозах для авиаперелетов на Дальнем Востоке

ВНИИ ГОЧС: вулканы Камчатки и Сахалина могут угрожать воздушным судам на этой неделе

© Pixabay / Pexels Облако пепла от вулкана
Облако пепла от вулкана - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Pixabay / Pexels
Облако пепла от вулкана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Активизация деятельности вулканов на территории Камчатского края и Сахалинской области может представлять на этой неделе опасность для полетов воздушных судов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"С начала текущего года активизировалась вулканическая деятельность в Дальневосточном федеральном округе, где вулканам Шивелуч в Камчатском крае и Эбеко на острове Парамушир Сахалинской области присвоен желтый уровень авиационной опасности", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что аэрозольные и пепловые облака в результате извержения вулканов Безымянный на Камчатке и Чикурачки на Парамушире также могут представлять опасность для полетов воздушных судов местных авиалиний.
Последствия землетрясения на северо-западе Ирана - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 15:11
Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 1167
 
ТуризмПроисшествияКамчатский крайСахалинская областьДальний ВостокВНИИ ГОЧСРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала