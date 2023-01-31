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ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 31.01.2023
ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка войск РФ "Восток" уничтожила за сутки более 40 украинских военных и пять единиц техники, а также два украинских склада с артиллерийскими... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:03
2023-01-31T14:03
2023-01-31T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" уничтожила за сутки более 40 украинских военных и пять единиц техники, а также два украинских склада с артиллерийскими боеприпасами в районе Угледара и в районе Катериновки в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар, а также 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили свыше 40 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе Угледара и в районе Катериновки в ДНР уничтожены два украинских склада с артиллерийскими боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, киев, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:03 31.01.2023 (обновлено: 14:15 31.01.2023)
ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили свыше 40 украинских военных на Южнодонецком направлении