https://ria.ru/20230131/vozvrat-1848761914.html

Wildberries опроверг сообщения о платном возврате товаров с браком

Wildberries опроверг сообщения о платном возврате товаров с браком - РИА Новости, 31.01.2023

Wildberries опроверг сообщения о платном возврате товаров с браком

Обратная доставка товаров с браком, купленных на Wildberries, остается для покупателей бесплатной - она будет компенсироваться за счет продавцов, рассказали РИА РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:14

2023-01-31T18:14

2023-01-31T18:35

общество

wildberries

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Обратная доставка товаров с браком, купленных на Wildberries, остается для покупателей бесплатной - она будет компенсироваться за счет продавцов, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее во вторник в ряде телеграм-каналов появилась информация, что возврат товаров с браком на площадке стал платным, а техподдержка якобы просит покупателей "отнестись к этому с пониманием"."Информация телеграм-каналов о том, что покупатели Wildberries "вынуждены оплачивать стоимость доставки бракованных товаров", не соответствует действительности. Если покупатель обнаружил производственный брак, то он создает заявку на проверку товара, которая проверяется продавцом данного товара, и им же и будет компенсироваться стоимость обратной доставки в дальнейшем", - заявили в компании.Там также уточнили, что в настоящий момент алгоритм с одобрением продавцами еще тестируется и поэтому могут быть некоторые ограничения в части его функционала, но в целом для покупателей внешних существенных изменений не ожидается. "В случае брака товара стоимость обратной доставки будет компенсироваться продавцом. Если продавец допустит нарушение, то покупатель может написать обращение в службу поддержки", - подчеркнули в Wildberries.На прошлой неделе маркетплейс также анонсировал, что в рамках готовящегося обновления утверждать заявки на возврат товара с браком будут сами продавцы, до этого заявки рассматривали только представители самой компании.

https://ria.ru/20221207/propaganda-1836994285.html

https://ria.ru/20230120/vor-1846221924.html

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общество, wildberries