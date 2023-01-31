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Wildberries опроверг сообщения о платном возврате товаров с браком - РИА Новости, 31.01.2023
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Wildberries опроверг сообщения о платном возврате товаров с браком
Wildberries опроверг сообщения о платном возврате товаров с браком - РИА Новости, 31.01.2023
Wildberries опроверг сообщения о платном возврате товаров с браком
Обратная доставка товаров с браком, купленных на Wildberries, остается для покупателей бесплатной - она будет компенсироваться за счет продавцов, рассказали РИА РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:14
2023-01-31T18:35
общество
wildberries
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Обратная доставка товаров с браком, купленных на Wildberries, остается для покупателей бесплатной - она будет компенсироваться за счет продавцов, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее во вторник в ряде телеграм-каналов появилась информация, что возврат товаров с браком на площадке стал платным, а техподдержка якобы просит покупателей "отнестись к этому с пониманием"."Информация телеграм-каналов о том, что покупатели Wildberries "вынуждены оплачивать стоимость доставки бракованных товаров", не соответствует действительности. Если покупатель обнаружил производственный брак, то он создает заявку на проверку товара, которая проверяется продавцом данного товара, и им же и будет компенсироваться стоимость обратной доставки в дальнейшем", - заявили в компании.Там также уточнили, что в настоящий момент алгоритм с одобрением продавцами еще тестируется и поэтому могут быть некоторые ограничения в части его функционала, но в целом для покупателей внешних существенных изменений не ожидается. "В случае брака товара стоимость обратной доставки будет компенсироваться продавцом. Если продавец допустит нарушение, то покупатель может написать обращение в службу поддержки", - подчеркнули в Wildberries.На прошлой неделе маркетплейс также анонсировал, что в рамках готовящегося обновления утверждать заявки на возврат товара с браком будут сами продавцы, до этого заявки рассматривали только представители самой компании.
https://ria.ru/20221207/propaganda-1836994285.html
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общество, wildberries
Общество, Wildberries
18:14 31.01.2023 (обновлено: 18:35 31.01.2023)
 
Wildberries опроверг сообщения о платном возврате товаров с браком

В Wildberries заявили, что возврат товаров с браком остается бесплатным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска интернет-магазина "Wildberries". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Обратная доставка товаров с браком, купленных на Wildberries, остается для покупателей бесплатной - она будет компенсироваться за счет продавцов, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее во вторник в ряде телеграм-каналов появилась информация, что возврат товаров с браком на площадке стал платным, а техподдержка якобы просит покупателей "отнестись к этому с пониманием".
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"Информация телеграм-каналов о том, что покупатели Wildberries "вынуждены оплачивать стоимость доставки бракованных товаров", не соответствует действительности. Если покупатель обнаружил производственный брак, то он создает заявку на проверку товара, которая проверяется продавцом данного товара, и им же и будет компенсироваться стоимость обратной доставки в дальнейшем", - заявили в компании.
Там также уточнили, что в настоящий момент алгоритм с одобрением продавцами еще тестируется и поэтому могут быть некоторые ограничения в части его функционала, но в целом для покупателей внешних существенных изменений не ожидается. "В случае брака товара стоимость обратной доставки будет компенсироваться продавцом. Если продавец допустит нарушение, то покупатель может написать обращение в службу поддержки", - подчеркнули в Wildberries.
На прошлой неделе маркетплейс также анонсировал, что в рамках готовящегося обновления утверждать заявки на возврат товара с браком будут сами продавцы, до этого заявки рассматривали только представители самой компании.
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