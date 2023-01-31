https://ria.ru/20230131/vozhatye-1848762438.html

Путин поручил создать центр подготовки вожатых для профильных смен

Путин поручил создать центр подготовки вожатых для профильных смен - РИА Новости, 31.01.2023

Путин поручил создать центр подготовки вожатых для профильных смен

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения создать центр подготовки вожатых для профильных смен нового движения детей и молодежи, соответствующие... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:15

2023-01-31T18:15

2023-01-31T18:15

общество

владимир путин

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения создать центр подготовки вожатых для профильных смен нового движения детей и молодежи, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Минпросвещения России совместно с Росмолодежью, автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей", Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи, высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации создать центр для подготовки и сопровождения квалифицированных управленческих команд, команд вожатых, руководителей смен в целях кадрового обеспечения проведения профильных смен Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи", - говорится в сообщении. Срок исполнения – 1 мая 2023 года.

https://ria.ru/20221229/putin-1842349981.html

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общество, владимир путин, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)