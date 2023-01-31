Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать центр подготовки вожатых для профильных смен - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/vozhatye-1848762438.html
Путин поручил создать центр подготовки вожатых для профильных смен
Путин поручил создать центр подготовки вожатых для профильных смен - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил создать центр подготовки вожатых для профильных смен
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения создать центр подготовки вожатых для профильных смен нового движения детей и молодежи, соответствующие... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:15
2023-01-31T18:15
общество
владимир путин
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148257/86/1482578630_0:0:4752:2674_1920x0_80_0_0_47e41115709bde7199e5fdbfb4414b07.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения создать центр подготовки вожатых для профильных смен нового движения детей и молодежи, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Минпросвещения России совместно с Росмолодежью, автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей", Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи, высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации создать центр для подготовки и сопровождения квалифицированных управленческих команд, команд вожатых, руководителей смен в целях кадрового обеспечения проведения профильных смен Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи", - говорится в сообщении. Срок исполнения – 1 мая 2023 года.
https://ria.ru/20221229/putin-1842349981.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148257/86/1482578630_378:0:4602:3168_1920x0_80_0_0_4ebb8b5eba3fd32a0ad71795814228c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Владимир Путин, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
18:15 31.01.2023
 
Путин поручил создать центр подготовки вожатых для профильных смен

Путин поручил создать центр подготовки вожатых для профильных смен молодежного движения

© Пресс-служба МОСГОРТУРаВожатые
Вожатые
© Пресс-служба МОСГОРТУРа
Вожатые. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения создать центр подготовки вожатых для профильных смен нового движения детей и молодежи, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Минпросвещения России совместно с Росмолодежью, автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей", Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи, высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации создать центр для подготовки и сопровождения квалифицированных управленческих команд, команд вожатых, руководителей смен в целях кадрового обеспечения проведения профильных смен Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи", - говорится в сообщении.
Срок исполнения – 1 мая 2023 года.
Открытие смены в детском центре Орленок - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 21:06
Путин запретил перепрофилировать детские лагеря
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала