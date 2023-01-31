https://ria.ru/20230131/vozhatye-1848762438.html
Путин поручил создать центр подготовки вожатых для профильных смен
Путин поручил создать центр подготовки вожатых для профильных смен - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил создать центр подготовки вожатых для профильных смен
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения создать центр подготовки вожатых для профильных смен нового движения детей и молодежи, соответствующие... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:15
2023-01-31T18:15
2023-01-31T18:15
общество
владимир путин
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения создать центр подготовки вожатых для профильных смен нового движения детей и молодежи, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Минпросвещения России совместно с Росмолодежью, автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей", Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи, высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации создать центр для подготовки и сопровождения квалифицированных управленческих команд, команд вожатых, руководителей смен в целях кадрового обеспечения проведения профильных смен Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи", - говорится в сообщении. Срок исполнения – 1 мая 2023 года.
https://ria.ru/20221229/putin-1842349981.html
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общество, владимир путин, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Владимир Путин, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Путин поручил создать центр подготовки вожатых для профильных смен
Путин поручил создать центр подготовки вожатых для профильных смен молодежного движения