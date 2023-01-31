https://ria.ru/20230131/voyna-1848590297.html

Стратегия НАТО может привести к третьей мировой, заявил французский политик

Стратегия НАТО может привести к третьей мировой, заявил французский политик - РИА Новости, 31.01.2023

Стратегия НАТО может привести к третьей мировой, заявил французский политик

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо предостерег об угрозе третьей мировой войны из-за стратегии НАТО. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:32

2023-01-31T10:32

2023-01-31T10:32

специальная военная операция на украине

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сша

дмитрий песков

нато

патриот

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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо предостерег об угрозе третьей мировой войны из-за стратегии НАТО. "Китай официально требует от США прекратить поставки оружия Украине! Это становится очень, очень серьезным! Мы будем мчаться к третьей мировой войне или перестанем следовать как пудели за НАТО и ее американской стратегией войны?!", - написал политик в своем Twitter-аккаунте. В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала США крупнейшим инициатором украинского кризиса и заявила, что им стоит прекратить поставки вооружения, если они действительно заботятся об украинском народе. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

украина

россия

сша

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