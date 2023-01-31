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Стратегия НАТО может привести к третьей мировой, заявил французский политик - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/voyna-1848590297.html
Стратегия НАТО может привести к третьей мировой, заявил французский политик
Стратегия НАТО может привести к третьей мировой, заявил французский политик - РИА Новости, 31.01.2023
Стратегия НАТО может привести к третьей мировой, заявил французский политик
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо предостерег об угрозе третьей мировой войны из-за стратегии НАТО. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:32
2023-01-31T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
нато
патриот
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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо предостерег об угрозе третьей мировой войны из-за стратегии НАТО. "Китай официально требует от США прекратить поставки оружия Украине! Это становится очень, очень серьезным! Мы будем мчаться к третьей мировой войне или перестанем следовать как пудели за НАТО и ее американской стратегией войны?!", - написал политик в своем Twitter-аккаунте. В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала США крупнейшим инициатором украинского кризиса и заявила, что им стоит прекратить поставки вооружения, если они действительно заботятся об украинском народе. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, нато, патриот, сергей лавров, мид кнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, НАТО, Патриот, Сергей Лавров, МИД КНР
10:32 31.01.2023
 
Стратегия НАТО может привести к третьей мировой, заявил французский политик

Французский политик Филиппо предупредил о риске третьей мировой войны из-за стратегии НАТО

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо предостерег об угрозе третьей мировой войны из-за стратегии НАТО.
"Китай официально требует от США прекратить поставки оружия Украине! Это становится очень, очень серьезным! Мы будем мчаться к третьей мировой войне или перестанем следовать как пудели за НАТО и ее американской стратегией войны?!", - написал политик в своем Twitter-аккаунте.
В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала США крупнейшим инициатором украинского кризиса и заявила, что им стоит прекратить поставки вооружения, если они действительно заботятся об украинском народе.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Новогодняя инсталляция в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 08:00
Миру придется долго платить за грехи и ошибки Запада
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковНАТОПатриотСергей ЛавровМИД КНР
 
 
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