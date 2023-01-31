https://ria.ru/20230131/voyna-1848572873.html

Армия США не готова к войне с Китаем, считает американский генерал

Армия США не готова к войне с Китаем, считает американский генерал - РИА Новости, 31.01.2023

Армия США не готова к войне с Китаем, считает американский генерал

Вооруженные силы США недостаточно подготовлены для войны с Китаем, заявил генерал в отставке Джек Кин в эфире телеканала Fox Business. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T09:16

2023-01-31T09:16

2023-01-31T11:27

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы США недостаточно подготовлены для войны с Китаем, заявил генерал в отставке Джек Кин в эфире телеканала Fox Business.Так он прокомментировал сообщения о том, что генерал ВВС Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что воевать с Китаем придется уже через два года. Командирам подразделений ВВС приказано уже в конце февраля отчитаться о мерах по подготовке к таким боевым действиям. "Мы готовы не так, как следовало бы. У нас нет эффективного военного сдерживания в регионе. У Китая больше кораблей, больше самолетов и больше ракет, чем у США", — сказал Кин. По его мнению, Тайвань тоже не готов как следует к конфликту с Пекином. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа прошлого года, после того как остров посетила тогдашний спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма со стороны Вашингтона. В последние месяцы Пекин наращивает военное присутствие у берегов Тайваня, постоянно проводя учения.

https://ria.ru/20230130/initsiator-1848329738.html

https://ria.ru/20230130/konflikty-1848533912.html

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китай

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в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, nbc