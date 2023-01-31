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Южная Корея не отдаст советские вооружения Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 31.01.2023
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Южная Корея не отдаст советские вооружения Украине, заявил эксперт
Южная Корея не отдаст советские вооружения Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 31.01.2023
Южная Корея не отдаст советские вооружения Украине, заявил эксперт
США продолжают просить Сеул передать имеющиеся у Южной Кореи советские танки, но южнокорейские военные "ни при каких обстоятельствах" не станут передавать их... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:44
2023-01-31T14:44
в мире
украина
южная корея
сеул
йенс столтенберг
ллойд остин
нато
т-80у
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СЕУЛ, 27 янв – РИА Новости. США продолжают просить Сеул передать имеющиеся у Южной Кореи советские танки, но южнокорейские военные "ни при каких обстоятельствах" не станут передавать их Киеву, считает научный сотрудник южнокорейского Института политических исследований Асан, доктор военных наук Ян Ук. "(Что касается стоящих на вооружении южнокорейской армии российских танков Т-80У - ред), США продолжают просить нас передать их, но по этому вопросу южнокорейские военные занимают очень стойкую позицию, что вот этого они сделать совершенно не могут", - рассказал Ян Ук РИА Новости. Эксперт пояснил, что, когда Россия после заключения дипотношений Россией с Республикой Корея в 1990 году договорилась о поставках Сеулу советских танков и БМП в обмен на списание государственного долга СССР, делалось это на условиях, что техника не покинет страну. Согласно пункту 1 статьи 8 соглашения от 1997 года о сотрудничестве в военно-технической сфере, оборонной промышленности и логистике между правительствами Республики Корея и Российской Федерации, обе страны "не имеют права перепродавать поставленные им вооружения третьим странам без письменного согласия другой стороны". Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием, но Сеул продолжает придерживаться позиции невозможности поставки Киеву летальных вооружений, хотя и оказывал Украине гуманитарную помощь. Представитель южнокорейского МИД 26 января в очередной раз подтвердил эту позицию на фоне решения США и Германии о поставках боевых танков на Украину. Что касается поставки вооружений южнокорейского производства, в Сеуле отмечали, что для Украины это не имело бы смысла, так как освоение новой техники потребовало бы длительного периода времени. Посетивший Сеул 29-30 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Южной Корее стоит по примеру Германии, Швеции и других стран изменить позицию и принять решение об оказании военной помощи Украине ради поддержки демократии и установления прочного мира. Столтенберг также провел встречу с Ли Чжон Сопом, в ходе которой стороны обсудили вопросы безопасности на Корейском полуострове, в Европе, развитие сотрудничества Южной Кореи и НАТО в сфере обороны. Южнокорейский министр также провел 31 января переговоры в Сеуле с министром обороны США Ллойдом Остином. Но ходе пресс-конференции по итогам встречи Украина не была официально упомянута, а на вопросы журналистов Ли Чжон Соп лишь заявил, что Южная Корея "следит за ситуацией на Украине".
https://ria.ru/20220412/vooruzheniya-1783107011.html
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украина
южная корея
сеул
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в мире, украина, южная корея, сеул, йенс столтенберг, ллойд остин, нато, т-80у
В мире, Украина, Южная Корея, Сеул, Йенс Столтенберг, Ллойд Остин, НАТО, Т-80У
14:44 31.01.2023
 
Южная Корея не отдаст советские вооружения Украине, заявил эксперт

Эксперт Ян Ук: Южная Корея не отдаст имеющиеся у нее советские вооружения Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 27 янв – РИА Новости. США продолжают просить Сеул передать имеющиеся у Южной Кореи советские танки, но южнокорейские военные "ни при каких обстоятельствах" не станут передавать их Киеву, считает научный сотрудник южнокорейского Института политических исследований Асан, доктор военных наук Ян Ук.
"(Что касается стоящих на вооружении южнокорейской армии российских танков Т-80У - ред), США продолжают просить нас передать их, но по этому вопросу южнокорейские военные занимают очень стойкую позицию, что вот этого они сделать совершенно не могут", - рассказал Ян Ук РИА Новости.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля 2022, 14:08Специальная военная операция на Украине
Южная Корея отказалась поставлять летальные вооружения Украине
Эксперт пояснил, что, когда Россия после заключения дипотношений Россией с Республикой Корея в 1990 году договорилась о поставках Сеулу советских танков и БМП в обмен на списание государственного долга СССР, делалось это на условиях, что техника не покинет страну.
Согласно пункту 1 статьи 8 соглашения от 1997 года о сотрудничестве в военно-технической сфере, оборонной промышленности и логистике между правительствами Республики Корея и Российской Федерации, обе страны "не имеют права перепродавать поставленные им вооружения третьим странам без письменного согласия другой стороны".
"Кроме того, мы не можем их просто так отдать, они очень важны для нашей армии. Вне зависимости от того, будут ли они использоваться в бою, они необходимы для проведения учений, имитации потенциального противника – у них много применений. Поэтому их мы отдать ни при каких обстоятельствах не можем", - заявил Ян Ук.
Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием, но Сеул продолжает придерживаться позиции невозможности поставки Киеву летальных вооружений, хотя и оказывал Украине гуманитарную помощь. Представитель южнокорейского МИД 26 января в очередной раз подтвердил эту позицию на фоне решения США и Германии о поставках боевых танков на Украину. Что касается поставки вооружений южнокорейского производства, в Сеуле отмечали, что для Украины это не имело бы смысла, так как освоение новой техники потребовало бы длительного периода времени.
Посетивший Сеул 29-30 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Южной Корее стоит по примеру Германии, Швеции и других стран изменить позицию и принять решение об оказании военной помощи Украине ради поддержки демократии и установления прочного мира. Столтенберг также провел встречу с Ли Чжон Сопом, в ходе которой стороны обсудили вопросы безопасности на Корейском полуострове, в Европе, развитие сотрудничества Южной Кореи и НАТО в сфере обороны.
Южнокорейский министр также провел 31 января переговоры в Сеуле с министром обороны США Ллойдом Остином. Но ходе пресс-конференции по итогам встречи Украина не была официально упомянута, а на вопросы журналистов Ли Чжон Соп лишь заявил, что Южная Корея "следит за ситуацией на Украине".
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27 октября 2022, 20:49Специальная военная операция на Украине
Путин прокомментировал поставки оружия Южной Кореей для Украины
 
В миреУкраинаЮжная КореяСеулЙенс СтолтенбергЛлойд ОстинНАТОТ-80У
 
 
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