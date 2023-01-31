https://ria.ru/20230131/vooruzheniya-1848685093.html

Южная Корея не отдаст советские вооружения Украине, заявил эксперт

Южная Корея не отдаст советские вооружения Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 31.01.2023

Южная Корея не отдаст советские вооружения Украине, заявил эксперт

США продолжают просить Сеул передать имеющиеся у Южной Кореи советские танки, но южнокорейские военные "ни при каких обстоятельствах" не станут передавать их... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:44

2023-01-31T14:44

2023-01-31T14:44

в мире

украина

южная корея

сеул

йенс столтенберг

ллойд остин

нато

т-80у

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_66269db182aba4882d795b3347783c88.jpg

СЕУЛ, 27 янв – РИА Новости. США продолжают просить Сеул передать имеющиеся у Южной Кореи советские танки, но южнокорейские военные "ни при каких обстоятельствах" не станут передавать их Киеву, считает научный сотрудник южнокорейского Института политических исследований Асан, доктор военных наук Ян Ук. "(Что касается стоящих на вооружении южнокорейской армии российских танков Т-80У - ред), США продолжают просить нас передать их, но по этому вопросу южнокорейские военные занимают очень стойкую позицию, что вот этого они сделать совершенно не могут", - рассказал Ян Ук РИА Новости. Эксперт пояснил, что, когда Россия после заключения дипотношений Россией с Республикой Корея в 1990 году договорилась о поставках Сеулу советских танков и БМП в обмен на списание государственного долга СССР, делалось это на условиях, что техника не покинет страну. Согласно пункту 1 статьи 8 соглашения от 1997 года о сотрудничестве в военно-технической сфере, оборонной промышленности и логистике между правительствами Республики Корея и Российской Федерации, обе страны "не имеют права перепродавать поставленные им вооружения третьим странам без письменного согласия другой стороны". Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием, но Сеул продолжает придерживаться позиции невозможности поставки Киеву летальных вооружений, хотя и оказывал Украине гуманитарную помощь. Представитель южнокорейского МИД 26 января в очередной раз подтвердил эту позицию на фоне решения США и Германии о поставках боевых танков на Украину. Что касается поставки вооружений южнокорейского производства, в Сеуле отмечали, что для Украины это не имело бы смысла, так как освоение новой техники потребовало бы длительного периода времени. Посетивший Сеул 29-30 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Южной Корее стоит по примеру Германии, Швеции и других стран изменить позицию и принять решение об оказании военной помощи Украине ради поддержки демократии и установления прочного мира. Столтенберг также провел встречу с Ли Чжон Сопом, в ходе которой стороны обсудили вопросы безопасности на Корейском полуострове, в Европе, развитие сотрудничества Южной Кореи и НАТО в сфере обороны. Южнокорейский министр также провел 31 января переговоры в Сеуле с министром обороны США Ллойдом Остином. Но ходе пресс-конференции по итогам встречи Украина не была официально упомянута, а на вопросы журналистов Ли Чжон Соп лишь заявил, что Южная Корея "следит за ситуацией на Украине".

https://ria.ru/20220412/vooruzheniya-1783107011.html

https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827360489.html

украина

южная корея

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, южная корея, сеул, йенс столтенберг, ллойд остин, нато, т-80у