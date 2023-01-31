https://ria.ru/20230131/voennye-1848654933.html
Россия и Белоруссия создадут совместные центры боевой подготовки военных
Россия и Белоруссия создадут совместные центры боевой подготовки военных - РИА Новости, 31.01.2023
Россия и Белоруссия создадут совместные центры боевой подготовки военных
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных, соответствующий... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:34
2023-01-31T13:34
2023-01-31T14:10
союзное государство
белоруссия
россия
безопасность
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843271785_99:0:2300:1238_1920x0_80_0_0_e89e2537038d42804ce1b97ca1c08bf6.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между РФ и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Республики Беларусь. Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230124/tekhnika-1847088523.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843271785_555:0:2200:1234_1920x0_80_0_0_b3ff3000809b58ed1bbd0bbcd78ba052.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, безопасность, владимир путин
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Безопасность, Владимир Путин
13:34 31.01.2023 (обновлено: 14:10 31.01.2023)
Россия и Белоруссия создадут совместные центры боевой подготовки военных
Путин поручил подписать документ с Белоруссией о совместных центрах подготовки военных