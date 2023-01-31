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Россия и Белоруссия создадут совместные центры боевой подготовки военных - РИА Новости, 31.01.2023
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Россия и Белоруссия создадут совместные центры боевой подготовки военных
Россия и Белоруссия создадут совместные центры боевой подготовки военных - РИА Новости, 31.01.2023
Россия и Белоруссия создадут совместные центры боевой подготовки военных
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных, соответствующий... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:34
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союзное государство
белоруссия
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между РФ и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Республики Беларусь. Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение", - говорится в документе.
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белоруссия, россия, безопасность, владимир путин
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Безопасность, Владимир Путин
13:34 31.01.2023 (обновлено: 14:10 31.01.2023)
 
Россия и Белоруссия создадут совместные центры боевой подготовки военных

Путин поручил подписать документ с Белоруссией о совместных центрах подготовки военных

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьФлаги России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области
Флаги России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Флаги России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между РФ и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Республики Беларусь. Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение", - говорится в документе.
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24 января, 15:00Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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Союзное государствоБелоруссияРоссияБезопасностьВладимир Путин
 
 
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