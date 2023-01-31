https://ria.ru/20230131/voennye-1848654933.html

Россия и Белоруссия создадут совместные центры боевой подготовки военных

Россия и Белоруссия создадут совместные центры боевой подготовки военных - РИА Новости, 31.01.2023

Россия и Белоруссия создадут совместные центры боевой подготовки военных

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных, соответствующий... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:34

2023-01-31T13:34

2023-01-31T14:10

союзное государство

белоруссия

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между РФ и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Республики Беларусь. Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230124/tekhnika-1847088523.html

белоруссия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, безопасность, владимир путин