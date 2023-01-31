https://ria.ru/20230131/voennoobyazannye-1848552764.html

Кабмин Украины опубликовал порядок бронирования военнообязанных

Кабмин Украины опубликовал порядок бронирования военнообязанных - РИА Новости, 31.01.2023

Кабмин Украины опубликовал порядок бронирования военнообязанных

Украинский кабмин опубликовал порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, под который попали сотрудники в том числе органов... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T01:24

2023-01-31T01:24

2023-01-31T01:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинский кабмин опубликовал порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, под который попали сотрудники в том числе органов государственной власти, предприятий с мобилизационными задачами и производств, обеспечивающих потребности украинских войск. Согласно распоряжению кабмина, которое опубликовано на его сайте, бронированию подлежат работающие в органах госвласти и органах местного самоуправления в том случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования этих органов. Также на бронь могут рассчитывать сотрудники предприятий и учреждений, получивших мобилизационные задания (заказы), когда это необходимо для их исполнения. Под бронь попадают и сотрудники предприятий, которые производят товары или выполняют работы, необходимые для обеспечения потребностей ВС и иных военных формирований, а также важных для функционирования украинской экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва - на полгода или год в зависимости от типа предприятия. Верховная рада Украины в ноябре проголосовала за закон, которым предусмотрено бронирование военнообязанных, работающих на предприятиях и в учреждениях, которые критически важны для экономики страны и обеспечения жизнедеятельности населения. Рада ранее по представлению Владимир Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля этого года.

https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848550911.html

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848532162.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины