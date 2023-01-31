Кабмин Украины опубликовал порядок бронирования военнообязанных
Кабмин Украины опубликовал порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинский кабмин опубликовал порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, под который попали сотрудники в том числе органов государственной власти, предприятий с мобилизационными задачами и производств, обеспечивающих потребности украинских войск.
Согласно распоряжению кабмина, которое опубликовано на его сайте, бронированию подлежат работающие в органах госвласти и органах местного самоуправления в том случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования этих органов. Также на бронь могут рассчитывать сотрудники предприятий и учреждений, получивших мобилизационные задания (заказы), когда это необходимо для их исполнения. Под бронь попадают и сотрудники предприятий, которые производят товары или выполняют работы, необходимые для обеспечения потребностей ВС и иных военных формирований, а также важных для функционирования украинской экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.
Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва - на полгода или год в зависимости от типа предприятия.
Верховная рада Украины в ноябре проголосовала за закон, которым предусмотрено бронирование военнообязанных, работающих на предприятиях и в учреждениях, которые критически важны для экономики страны и обеспечения жизнедеятельности населения.
Рада ранее по представлению Владимир Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля этого года.