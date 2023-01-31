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Кабмин Украины опубликовал порядок бронирования военнообязанных - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/voennoobyazannye-1848552764.html
Кабмин Украины опубликовал порядок бронирования военнообязанных
Кабмин Украины опубликовал порядок бронирования военнообязанных - РИА Новости, 31.01.2023
Кабмин Украины опубликовал порядок бронирования военнообязанных
Украинский кабмин опубликовал порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, под который попали сотрудники в том числе органов... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T01:24
2023-01-31T01:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинский кабмин опубликовал порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, под который попали сотрудники в том числе органов государственной власти, предприятий с мобилизационными задачами и производств, обеспечивающих потребности украинских войск. Согласно распоряжению кабмина, которое опубликовано на его сайте, бронированию подлежат работающие в органах госвласти и органах местного самоуправления в том случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования этих органов. Также на бронь могут рассчитывать сотрудники предприятий и учреждений, получивших мобилизационные задания (заказы), когда это необходимо для их исполнения. Под бронь попадают и сотрудники предприятий, которые производят товары или выполняют работы, необходимые для обеспечения потребностей ВС и иных военных формирований, а также важных для функционирования украинской экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва - на полгода или год в зависимости от типа предприятия. Верховная рада Украины в ноябре проголосовала за закон, которым предусмотрено бронирование военнообязанных, работающих на предприятиях и в учреждениях, которые критически важны для экономики страны и обеспечения жизнедеятельности населения. Рада ранее по представлению Владимир Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля этого года.
https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848550911.html
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848532162.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
01:24 31.01.2023
 
Кабмин Украины опубликовал порядок бронирования военнообязанных

Кабмин Украины опубликовал порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинский кабмин опубликовал порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, под который попали сотрудники в том числе органов государственной власти, предприятий с мобилизационными задачами и производств, обеспечивающих потребности украинских войск.
Согласно распоряжению кабмина, которое опубликовано на его сайте, бронированию подлежат работающие в органах госвласти и органах местного самоуправления в том случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования этих органов. Также на бронь могут рассчитывать сотрудники предприятий и учреждений, получивших мобилизационные задания (заказы), когда это необходимо для их исполнения. Под бронь попадают и сотрудники предприятий, которые производят товары или выполняют работы, необходимые для обеспечения потребностей ВС и иных военных формирований, а также важных для функционирования украинской экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.
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Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва - на полгода или год в зависимости от типа предприятия.
Верховная рада Украины в ноябре проголосовала за закон, которым предусмотрено бронирование военнообязанных, работающих на предприятиях и в учреждениях, которые критически важны для экономики страны и обеспечения жизнедеятельности населения.
Рада ранее по представлению Владимир Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля этого года.
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