https://ria.ru/20230131/vodka-1848556860.html

Нарколог развеял популярный миф о водке

Нарколог развеял популярный миф о водке - РИА Новости, 31.01.2023

Нарколог развеял популярный миф о водке

Водка не может служить средством дезинфекции и не защитит организм от микробов, алкоголь, напротив, снижает иммунитет, сообщил РИА Новости заведующий... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T03:42

2023-01-31T03:42

2023-01-31T03:42

здоровье

россия

московский научно-практический центр наркологии

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Водка не может служить средством дезинфекции и не защитит организм от микробов, алкоголь, напротив, снижает иммунитет, сообщил РИА Новости заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин в неофициальный день рождения русской водки. "Корень мифа, что водка уничтожает микробы, кроется в знании о том, что водка, как и остальные алкогольные напитки, содержит этиловый спирт. Однако напоминаю, что его концентрация в водке составляет около 40%, в то время как для разрушения вирусных мембран необходима концентрация спирта от 60%. Другими словами, ни водка, ни другие спиртные напитки не могут служить средством дезинфекции и не защитят организм", - рассказал Скрябин. По его словам, алкоголь, напротив, снижает иммунитет, причем оба его главных звена — гуморальный и клеточный. Врач отметил, что также является мифом утверждение, что 100 граммов водки во время еды даже полезно. "Токсическое вещество, являющееся ядом для человеческого организма, преподносится как полезное. На сегодняшний день не имеется убедительных научных доказательств пользы алкоголя, как нет их и для мышьяка или ртути. Как и для любого яда, для алкоголя справедлива простая закономерность: чем выше доза и длительнее её воздействие, тем сильнее вред, причиняемый организму", - отметил Скрябин. Нарколог также добавил, что любой алкогольный напиток в любой концентрации опасен для здоровья за счет основного токсического компонента – этилового спирта, при этом нет однозначного и универсального ответа, какая доза может быть смертельной. "В первую очередь этанол негативно воздействует на внутренние органы: сердечно-сосудистую, нервную, пищеварительную системы и репродуктивную функцию. Я бы добавил еще, что поскольку обычно крепкие спиртные напитки употребляются быстро, залпом, это может привести к тому, что вы выпьете больше, чем собирались, и быстрее, чем хотели бы. Это может повысить вероятность принятия необдуманных решений", - добавил собеседник агентства. При этом он также отметил, что спиртные напитки калорийны, а кроме того, лишают людей чувства контроля над аппетитом, из-за чего во время застолья можно съесть лишнего. "Даже если вы придерживаетесь диеты, алкоголь, воздействуя на систему ГАМК — это главный "тормозной" медиатор нервной системы, может ослабить ваше твердое намерение не переедать. Кроме того, алкоголь изменяет обмен сахара в печени, что приводит к гипогликемии: уровень сахара в крови понижается, и вы чувствуете голод", - уточнил Скрябин. Врач сообщил, что не существует какого-то специального блюда или продукта, употребление которого бы приводило к достоверному снижению пагубных последствий алкоголя. "Распространенное увлечение жирной и соленой пищей во время застолий может иметь обратный эффект. Соленья могут усугубить нарушения водно-солевого баланса, которые сопровождают чрезмерное потребление алкоголя. Жирная пища создаст дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, которая и без того является одной из основных мишеней токсического действия алкоголя. Это чревато развитием панкреатита", - заключил нарколог.

https://ria.ru/20221215/vodka-1838978669.html

https://ria.ru/20230120/gripp-1846135721.html

https://ria.ru/20230114/rak-1844779402.html

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здоровье, россия, московский научно-практический центр наркологии