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В ДНР потери воды в водопроводных сетях достигают 60 процентов - РИА Новости, 31.01.2023
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В ДНР потери воды в водопроводных сетях достигают 60 процентов
В ДНР потери воды в водопроводных сетях достигают 60 процентов - РИА Новости, 31.01.2023
В ДНР потери воды в водопроводных сетях достигают 60 процентов
Потери воды в водопроводных сетях ДНР достигают 60%, это не позволит в полной мере обеспечить водоснабжение республики даже после запуска строящегося водовода... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T21:11
2023-01-31T21:11
в мире
жкх
дон
донецкая народная республика
славянск
денис пушилин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Потери воды в водопроводных сетях ДНР достигают 60%, это не позволит в полной мере обеспечить водоснабжение республики даже после запуска строящегося водовода из реки Дон, заявил врио главы региона Денис Пушилин. Ранее Пушилин сообщал, что строительство водовода из реки Дон позволит лишь снизить дефицит воды в республике, однако полностью обеспечить ее качественным водоснабжением будет возможно только после освобождения города Славянск и части Харьковской области, где находится инфраструктура канала Северский Донец - Донбасс, который был перекрыт Киевом еще в 2014 году. "Воды из Дона могло бы хватить на закрытие большего количества наших нужд, и график (подачи воды) можно было бы еще шире делать, если бы не водопотери. Так уж получилось, что наши водопроводные сети дают водопотери сейчас до 60%", - сказал Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, при украинских властях не проводилось капитального ремонта водопроводной сети региона.
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в мире, жкх, дон, донецкая народная республика, славянск, денис пушилин
В мире, ЖКХ, Дон, Донецкая Народная Республика, Славянск, Денис Пушилин
21:11 31.01.2023
 
В ДНР потери воды в водопроводных сетях достигают 60 процентов

Врио главы ДНР Пушилин: потери воды в водопроводах республики достигают 60 процентов

© РИА Новости / Яков АндреевВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Водопроводный кран. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Потери воды в водопроводных сетях ДНР достигают 60%, это не позволит в полной мере обеспечить водоснабжение республики даже после запуска строящегося водовода из реки Дон, заявил врио главы региона Денис Пушилин.
Ранее Пушилин сообщал, что строительство водовода из реки Дон позволит лишь снизить дефицит воды в республике, однако полностью обеспечить ее качественным водоснабжением будет возможно только после освобождения города Славянск и части Харьковской области, где находится инфраструктура канала Северский Донец - Донбасс, который был перекрыт Киевом еще в 2014 году.
"Воды из Дона могло бы хватить на закрытие большего количества наших нужд, и график (подачи воды) можно было бы еще шире делать, если бы не водопотери. Так уж получилось, что наши водопроводные сети дают водопотери сейчас до 60%", - сказал Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, при украинских властях не проводилось капитального ремонта водопроводной сети региона.
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