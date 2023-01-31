https://ria.ru/20230131/vizy-1848737421.html

Эксперты рассказали о "запредельных" ценах на шенгенские визы

Эксперты рассказали о "запредельных" ценах на шенгенские визы - РИА Новости, 31.01.2023

Эксперты рассказали о "запредельных" ценах на шенгенские визы

Эксперты рассказали РИА Новости, сколько сейчас стоит получение шенгенских виз и какие консульства дают длительные многоразовые разрешения на въезд. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:43

2023-01-31T17:43

2023-01-31T17:43

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали РИА Новости, сколько сейчас стоит получение шенгенских виз и какие консульства дают длительные многоразовые разрешения на въезд."Цены стали запредельными, – возмущается туристка Мария Федорова, получившая документы в визовом центре Франции. Судите сами: 5800 рублей – сама виза, 2600 – услуги центра, восемь тысяч – бот. Еще тысячу курьеру. Отдала в сумме больше 17 тысяч рублей за "шенген". При этом дадут ли визу – неизвестно.Эксперты подтверждают: оформление виз, действительно, подорожало. Консульский сбор сейчас составляет 80 евро, а не 35, как до 9 сентября 2022 года."Сервисно-визовые центры, конечно, могут навязывать услуги, вы по своему желанию можете отключить смс-оповещения, отказаться от курьера, – говорит автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд. – Цена бота – 8000 – тоже завышена. Например, мы пользуемся тем, что стоит в два раза дешевле". Она уточняет, что в случае подачи на французскую визу боты необходимы: сложно найти слоты, моментально все разбирается. По словам исполнительного директора компании "Визаход" Даниила Сергеева, искусственный ажиотаж создан в ВЦ и консульстве Франции. С другими странами все проще. Например, Испания: консульский сбор – 5439 рублей, услуги визового центра – 1050 рублей, доставка документов курьером – еще 1000.Сергеев уверен, что можно обойтись и без бота. Курьерскую доставку тоже не обязательно заказывать – доступна опция личного получения паспорта. Ставят визы на 90 дней пребывания. Срок рассмотрения – семь-десять рабочих дней. Нет необоснованных отказов.Получить визу в Италию дороже. По словам эксперта, консульский сбор – 6304 рублей, сбор визового центра – еще 4710, то есть уже больше десяти тысяч. Услуги курьера – 1000 рублей – по желанию. Есть небольшой процент отказов, но с формулировкой "недостаточно денежных средств". Проблема решается пополнением банковских карт и повторной подачей. Визы ставят на срок пребывания от 15 рабочих дней до шести месяцев. Время рассмотрения – 15 рабочих дней.Греция – это шесть тысяч за консульский сбор и еще 2700 рублей за услуги сервисно-визового центра. Но разрешения ставят строго на срок пребывания. Заявителям без визовой истории могут отказать, но процент таких решений небольшой. Время рассмотрения – пять-семь рабочих дней.Цифры по Германии: 6060 (консульский сбор) и 2190 рублей (услуги сервисно-визового центра). "Огромное количество отказов, – предупреждает Даниил Сергеев. – Счастливчикам визы ставят строго на срок пребывания. Время рассмотрения документов – пять-семь рабочих дней".В среднем, по словам Юлии Валд, стоит рассчитывать на такие цифры: 5900 рублей – консульский сбор, оформление документов в хорошем визовом центре – это тысяч пять-шесть, плюс бот: в среднем, до 4500 тысяч. От всех дополнительных услуг можно отказываться. Эксперт уточняет, сейчас не высокий сезон, он начнется с марта, заявителей пока немного. Поэтому сотрудники консульств "могут буквально с лупой рассматривать документы". Наибольшие шансы получить мультивизу – в консульствах Франции и Испании.

https://ria.ru/20230127/vizy-1847966866.html

https://ria.ru/20230125/kruizy-1847321594.html

https://ria.ru/20230131/zagranpasport-1848603118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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