https://ria.ru/20230131/vizy-1848553179.html

Украинские визы с 1 июля получили всего 12 россиян

Украинские визы с 1 июля получили всего 12 россиян - РИА Новости, 31.01.2023

Украинские визы с 1 июля получили всего 12 россиян

Украинские визы с момента введения визового режима Киевом 1 июля получили 12 россиян, заявил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T01:44

2023-01-31T01:44

2023-01-31T01:44

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украина

россия

киев

андрей демченко

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинские визы с момента введения визового режима Киевом 1 июля получили 12 россиян, заявил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, "почти все" получившие визы россияне въехали на территорию Украины. "Преимущественно это были женщины, дети или люди преклонного возраста, которые получили эту визу и собственно направлялись на Украину по гуманитарным причинам - из-за или воссоединения семьи, или к своим близким, которые находятся на территории нашей страны", - пояснил он. Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, сообщал украинский МИД. Владимир Зеленский 24 февраля в свете спецоперации России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.

https://ria.ru/20230130/korruptsiya-1848540481.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, киев, андрей демченко, владимир зеленский