Рейтинг@Mail.ru
Украинские визы с 1 июля получили всего 12 россиян - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/vizy-1848553179.html
Украинские визы с 1 июля получили всего 12 россиян
Украинские визы с 1 июля получили всего 12 россиян - РИА Новости, 31.01.2023
Украинские визы с 1 июля получили всего 12 россиян
Украинские визы с момента введения визового режима Киевом 1 июля получили 12 россиян, заявил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T01:44
2023-01-31T01:44
в мире
украина
россия
киев
андрей демченко
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94681/60/946816067_0:879:1333:1629_1920x0_80_0_0_3c9d6dd2bfe329bc644d158a1da06af1.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинские визы с момента введения визового режима Киевом 1 июля получили 12 россиян, заявил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, "почти все" получившие визы россияне въехали на территорию Украины. "Преимущественно это были женщины, дети или люди преклонного возраста, которые получили эту визу и собственно направлялись на Украину по гуманитарным причинам - из-за или воссоединения семьи, или к своим близким, которые находятся на территории нашей страны", - пояснил он. Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, сообщал украинский МИД. Владимир Зеленский 24 февраля в свете спецоперации России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.
https://ria.ru/20230130/korruptsiya-1848540481.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94681/60/946816067_0:754:1333:1754_1920x0_80_0_0_2dea5a4b8a8497f4d767f34caa443e18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, андрей демченко, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Киев, Андрей Демченко, Владимир Зеленский
01:44 31.01.2023
 
Украинские визы с 1 июля получили всего 12 россиян

С 1 июля украинские визы получили всего 12 граждан России

© РИА Новости / Михаил Воскресенкий / Перейти в медиабанкЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
Перейти в медиабанк
Заграничный паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинские визы с момента введения визового режима Киевом 1 июля получили 12 россиян, заявил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"По моей информации, всего с момента, когда такие изменения были внесены, 12 виз было выдано гражданам РФ", - сказал Демченко в эфире телемарафона.
По его словам, "почти все" получившие визы россияне въехали на территорию Украины. "Преимущественно это были женщины, дети или люди преклонного возраста, которые получили эту визу и собственно направлялись на Украину по гуманитарным причинам - из-за или воссоединения семьи, или к своим близким, которые находятся на территории нашей страны", - пояснил он.
Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, сообщал украинский МИД. Владимир Зеленский 24 февраля в свете спецоперации России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 22:43
Арабские СМИ рассказали о коррупции Зеленского
 
В миреУкраинаРоссияКиевАндрей ДемченкоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала