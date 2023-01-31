https://ria.ru/20230131/veyp-1848564457.html
Парламентские слушания по запрету вейпов могут пройти в Госдуме в феврале
Парламентские слушания по запрету вейпов могут пройти в Госдуме в феврале - РИА Новости, 31.01.2023
Парламентские слушания по запрету вейпов могут пройти в Госдуме в феврале
Парламентские слушания по теме запрета и регулирования вейпов в России могут пройти в Госдуме уже в конце февраля или начале марта, их подготовку обсудят... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T07:50
2023-01-31T07:50
2023-01-31T07:50
общество
россия
госдума рф
султан хамзаев
петр толстой
трезвая россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Парламентские слушания по теме запрета и регулирования вейпов в России могут пройти в Госдуме уже в конце февраля или начале марта, их подготовку обсудят парламентарии 8 февраля в рамках рабочей группы, рассказали РИА Новости источники в Думе, знакомые с ходом обсуждения. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Проведение парламентских слушаний по теме не исключал координатор рабочей группы, вице-спикер Петр Толстой, об этом он заявлял РИА Новости. "В ближайшее время ожидается проведение парламентских слушаний, которые должны состоятся в конце февраля - начале марта этого года", - рассказал источник. Выработку законодательных предложений, а также проведение парламентских слушаний по теме депутаты обсудят 8 февраля на совместном заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан с образованной рабочей группой по вопросу регулирования вейпов "и представителями профильных комитетов с приглашёнными экспертами по исполнению поручения Володина по выработке закона о запрете реализации вейпов", добавил собеседник агентства. То, что 8 февраля может быть принято решение по проведению парламентских слушаний, говорит и другой источник. Замглавы рабочей группы по защите здоровья граждан и лидер проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев подтвердил РИА Новости обсуждение темы проведения парламентский слушаний, подчеркнув, что поддерживает такой формат. По его мнению, для тех, кто реализует вейпы и электронные сигареты незаконно, должны быть строгие ограничения. "Наша позиция, которая достигнута сегодня в ходе обсуждений: вейп-компании долгие годы были заняты попыткой остаться в тени, уйти от уплаты налогов. Разговаривать можно с честными компаниями, а не мошенниками. Для последних должны действовать строгие ограничения", - отметил политик.
https://ria.ru/20230127/veypy-1847763163.html
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РИА Новости
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общество, россия, госдума рф, султан хамзаев, петр толстой, трезвая россия, вячеслав володин
Общество, Россия, Госдума РФ, Султан Хамзаев, Петр Толстой, Трезвая Россия, Вячеслав Володин
Парламентские слушания по запрету вейпов могут пройти в Госдуме в феврале
Парламентские слушания по теме запрета вейпов могут пройти в Госдуме в феврале-марте
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Парламентские слушания по теме запрета и регулирования вейпов в России могут пройти в Госдуме уже в конце февраля или начале марта, их подготовку обсудят парламентарии 8 февраля в рамках рабочей группы, рассказали РИА Новости источники в Думе, знакомые с ходом обсуждения.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин
поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Проведение парламентских слушаний по теме не исключал координатор рабочей группы, вице-спикер Петр Толстой
, об этом он заявлял РИА Новости.
"В ближайшее время ожидается проведение парламентских слушаний, которые должны состоятся в конце февраля - начале марта этого года", - рассказал источник.
Выработку законодательных предложений, а также проведение парламентских слушаний по теме депутаты обсудят 8 февраля на совместном заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан с образованной рабочей группой по вопросу регулирования вейпов "и представителями профильных комитетов с приглашёнными экспертами по исполнению поручения Володина по выработке закона о запрете реализации вейпов", добавил собеседник агентства.
То, что 8 февраля может быть принято решение по проведению парламентских слушаний, говорит и другой источник. Замглавы рабочей группы по защите здоровья граждан и лидер проекта "Трезвая Россия
" Султан Хамзаев подтвердил РИА Новости обсуждение темы проведения парламентский слушаний, подчеркнув, что поддерживает такой формат. По его мнению, для тех, кто реализует вейпы и электронные сигареты незаконно, должны быть строгие ограничения.
"Наша позиция, которая достигнута сегодня в ходе обсуждений: вейп-компании долгие годы были заняты попыткой остаться в тени, уйти от уплаты налогов. Разговаривать можно с честными компаниями, а не мошенниками. Для последних должны действовать строгие ограничения", - отметил политик.