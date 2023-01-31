https://ria.ru/20230131/veyp-1848564457.html

Парламентские слушания по запрету вейпов могут пройти в Госдуме в феврале

Парламентские слушания по запрету вейпов могут пройти в Госдуме в феврале - РИА Новости, 31.01.2023

Парламентские слушания по запрету вейпов могут пройти в Госдуме в феврале

Парламентские слушания по теме запрета и регулирования вейпов в России могут пройти в Госдуме уже в конце февраля или начале марта, их подготовку обсудят... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T07:50

2023-01-31T07:50

2023-01-31T07:50

общество

россия

госдума рф

султан хамзаев

петр толстой

трезвая россия

вячеслав володин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813793423_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_a362f15b444b12989291011438c5b806.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Парламентские слушания по теме запрета и регулирования вейпов в России могут пройти в Госдуме уже в конце февраля или начале марта, их подготовку обсудят парламентарии 8 февраля в рамках рабочей группы, рассказали РИА Новости источники в Думе, знакомые с ходом обсуждения. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Проведение парламентских слушаний по теме не исключал координатор рабочей группы, вице-спикер Петр Толстой, об этом он заявлял РИА Новости. "В ближайшее время ожидается проведение парламентских слушаний, которые должны состоятся в конце февраля - начале марта этого года", - рассказал источник. Выработку законодательных предложений, а также проведение парламентских слушаний по теме депутаты обсудят 8 февраля на совместном заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан с образованной рабочей группой по вопросу регулирования вейпов "и представителями профильных комитетов с приглашёнными экспертами по исполнению поручения Володина по выработке закона о запрете реализации вейпов", добавил собеседник агентства. То, что 8 февраля может быть принято решение по проведению парламентских слушаний, говорит и другой источник. Замглавы рабочей группы по защите здоровья граждан и лидер проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев подтвердил РИА Новости обсуждение темы проведения парламентский слушаний, подчеркнув, что поддерживает такой формат. По его мнению, для тех, кто реализует вейпы и электронные сигареты незаконно, должны быть строгие ограничения. "Наша позиция, которая достигнута сегодня в ходе обсуждений: вейп-компании долгие годы были заняты попыткой остаться в тени, уйти от уплаты налогов. Разговаривать можно с честными компаниями, а не мошенниками. Для последних должны действовать строгие ограничения", - отметил политик.

https://ria.ru/20230127/veypy-1847763163.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф, султан хамзаев, петр толстой, трезвая россия, вячеслав володин