Рейтинг@Mail.ru
Американский ветеран призвал украинцев перейти на сторону России - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/veteran-1848555805.html
Американский ветеран призвал украинцев перейти на сторону России
Американский ветеран призвал украинцев перейти на сторону России - РИА Новости, 31.01.2023
Американский ветеран призвал украинцев перейти на сторону России
Украинцам следует перейти на сторону России из-за политики киевских властей, заявил в Twitter американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T03:15
2023-01-31T14:11
в мире
россия
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848575966_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2244b0e46e727452447ec673e69a00bb.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинцам следует перейти на сторону России из-за политики киевских властей, заявил в Twitter американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен.На днях стало известно, что украинские суды начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации. За это грозит уголовная ответственность — до пяти лет тюрьмы.Повестки могут вручать в любом месте, которое не запрещено законодательством, причем не обязательно это должен делать представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Повестку может выдать и руководитель учреждения, организации или предприятия, где работает призывник, руководитель ЖЭК и другие чиновники.В ноябре военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 19 февраля.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230130/mobilizatsiya-1848527737.html
https://ria.ru/20230131/porazheniya-1848555082.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848575966_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_427857344dc1bcdc45f8e54bcf0c3fac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша
В мире, Россия, Украина, США
03:15 31.01.2023 (обновлено: 14:11 31.01.2023)
 
Американский ветеран призвал украинцев перейти на сторону России

Американский ветеран Дрейвен призвал украинских мужчин перейти на сторону России

© AFP 2023 / Yasuyoshi ChibaУкраинские солдаты на вокзале в Краматорске
Украинские солдаты на вокзале в Краматорске - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / Yasuyoshi Chiba
Украинские солдаты на вокзале в Краматорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинцам следует перейти на сторону России из-за политики киевских властей, заявил в Twitter американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен.

"Вы сражаетесь против России — вы умираете, вы не хотите участвовать в развязанной НАТО и Америкой прокси-войне, которая, как вы знаете, проиграна, тогда как ваше собственное правительство сажает вас в тюрьму или казнит. В сложившейся ситуации украинским мужчинам лучше перейти на сторону России, если честно", — написал он.

На днях стало известно, что украинские суды начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации. За это грозит уголовная ответственность — до пяти лет тюрьмы.
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 20:35Специальная военная операция на Украине
Бывший генпрокурор Украины призвал объявить максимальную мобилизацию
Повестки могут вручать в любом месте, которое не запрещено законодательством, причем не обязательно это должен делать представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Повестку может выдать и руководитель учреждения, организации или предприятия, где работает призывник, руководитель ЖЭК и другие чиновники.
В ноябре военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 19 февраля.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Вчера, 02:40
В Турции предупредили США об очередном поражении на Украине
 
В миреРоссияУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала