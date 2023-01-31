https://ria.ru/20230131/veteran-1848555805.html
Американский ветеран призвал украинцев перейти на сторону России
Американский ветеран призвал украинцев перейти на сторону России - РИА Новости, 31.01.2023
Американский ветеран призвал украинцев перейти на сторону России
Украинцам следует перейти на сторону России из-за политики киевских властей, заявил в Twitter американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T03:15
2023-01-31T03:15
2023-01-31T14:11
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинцам следует перейти на сторону России из-за политики киевских властей, заявил в Twitter американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен.На днях стало известно, что украинские суды начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации. За это грозит уголовная ответственность — до пяти лет тюрьмы.Повестки могут вручать в любом месте, которое не запрещено законодательством, причем не обязательно это должен делать представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Повестку может выдать и руководитель учреждения, организации или предприятия, где работает призывник, руководитель ЖЭК и другие чиновники.В ноябре военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 19 февраля.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230130/mobilizatsiya-1848527737.html
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, сша
В мире, Россия, Украина, США
03:15 31.01.2023 (обновлено: 14:11 31.01.2023)
Американский ветеран призвал украинцев перейти на сторону России
Американский ветеран Дрейвен призвал украинских мужчин перейти на сторону России
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинцам следует перейти на сторону России из-за политики киевских властей, заявил в Twitter американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен.
"Вы сражаетесь против России — вы умираете, вы не хотите участвовать в развязанной НАТО и Америкой прокси-войне, которая, как вы знаете, проиграна, тогда как ваше собственное правительство сажает вас в тюрьму или казнит. В сложившейся ситуации украинским мужчинам лучше перейти на сторону России, если честно", — написал он.
На днях стало известно, что украинские суды начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации. За это грозит уголовная ответственность — до пяти лет тюрьмы.
Повестки могут вручать в любом месте, которое не запрещено законодательством, причем не обязательно это должен делать представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Повестку может выдать и руководитель учреждения, организации или предприятия, где работает призывник, руководитель ЖЭК и другие чиновники.
В ноябре военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 19 февраля.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.