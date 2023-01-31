https://ria.ru/20230131/veteran-1848555805.html

Американский ветеран призвал украинцев перейти на сторону России

Американский ветеран призвал украинцев перейти на сторону России - РИА Новости, 31.01.2023

Американский ветеран призвал украинцев перейти на сторону России

Украинцам следует перейти на сторону России из-за политики киевских властей, заявил в Twitter американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T03:15

2023-01-31T03:15

2023-01-31T14:11

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинцам следует перейти на сторону России из-за политики киевских властей, заявил в Twitter американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен.На днях стало известно, что украинские суды начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации. За это грозит уголовная ответственность — до пяти лет тюрьмы.Повестки могут вручать в любом месте, которое не запрещено законодательством, причем не обязательно это должен делать представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Повестку может выдать и руководитель учреждения, организации или предприятия, где работает призывник, руководитель ЖЭК и другие чиновники.В ноябре военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 19 февраля.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230130/mobilizatsiya-1848527737.html

https://ria.ru/20230131/porazheniya-1848555082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша