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В Херсонской области ПВО сбила украинский вертолет Ми-8
В Херсонской области ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 31.01.2023
В Херсонской области ПВО сбила украинский вертолет Ми-8
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, пять беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:04
2023-01-31T14:04
2023-01-31T14:20
россия
херсонская область
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, пять беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Оборотновка, Краснореченское, Владимировка Луганской Народной Республики и Белогрудово Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в ДНР и Херсонской области.Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 206 вертолетов, 2 987 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 691 танк и другие боевые бронированные машины, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 970 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 229 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230131/tank-1848560150.html
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Россия, Херсонская область , Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Украина
14:04 31.01.2023 (обновлено: 14:20 31.01.2023)
В Херсонской области ПВО сбила украинский вертолет Ми-8
В Херсонской области ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, пять БПЛА и три снаряда HIMARS