https://ria.ru/20230131/vengry-1848665389.html

В Будапеште заявили об ущемлении прав закарпатских венгров на Украине

В Будапеште заявили об ущемлении прав закарпатских венгров на Украине - РИА Новости, 31.01.2023

В Будапеште заявили об ущемлении прав закарпатских венгров на Украине

Киев никогда не был партнером Будапешта в вопросе закарпатских венгров, с 2015 года их права последовательно сокращаются и нарушаются с каждым новым принятым... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:57

2023-01-31T13:57

2023-01-31T15:04

украина

венгрия

специальная военная операция на украине

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БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Киев никогда не был партнером Будапешта в вопросе закарпатских венгров, с 2015 года их права последовательно сокращаются и нарушаются с каждым новым принятым законом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы стремились к хорошим отношениям с Украиной - в первую очередь, потому что там живет 150 тысяч венгров и мы бы хотели, чтобы им было как можно лучше. Очевидно, что чем лучше отношения с соседней страной, тем лучше там жить венгерскому национальному меньшинству... Но украинцы никогда не были партнерами. С 2015 года украинцы постепенно, от закона к закону, нарушали и сокращали права венгерского меньшинства", - сказал Сийярто журналистам. По его словам, лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке является правонарушением не двустороннего, а общеевропейского уровня. Сийярто напомнил, что с началом конфликта на Украине Венгрия "закрыла этот вопрос, потому что не считала уместным его поднимать, но не забыла его"."А потом Украина недавно приняла еще один закон о национальных меньшинствах, который еще больше ухудшает ситуацию с венгерским меньшинством и забирает у него еще больше прав. И я спрашиваю: что за необходимость была у украинцев в том, чтобы в военное время, когда нужна помощь соседних стран, принимать такой закон, который еще больше нарушает права национальных меньшинств, в том числе венгров?" - сказал глава венгерского МИД.Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия на совете глав МИД попросила помощи стран ЕС в ситуации с притеснением венгерского меньшинства в Закарпатье после того, как с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены.Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.Ранее в январе венгерские СМИ сообщали, что в Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта на Украине, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Издание Metropol сообщило, что в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся тела украинских военных, о гибели которых не сообщают родственникам. Издание Ripost сообщило, что Служба безопасности Украины запрещает родственникам погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их гибели. Сийярто заявлял, что закарпатских венгров "жестким образом" мобилизуют в украинскую армию, многие из них погибают.Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Верховная рада по его представлению продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля этого года.

https://ria.ru/20230130/vengriya-1848457961.html

https://ria.ru/20230128/zakarpate-1848043692.html

https://ria.ru/20230126/zakarpate-1847715208.html

https://ria.ru/20230128/zakarpate-1848107956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, венгрия, в мире, петер сийярто, ситуация в днр и лнр