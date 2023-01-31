https://ria.ru/20230131/vaktsina-1848792965.html
Гинцбург: состав детской вакцины против коронавируса пора поменять
Гинцбург: состав детской вакцины против коронавируса пора поменять - РИА Новости, 31.01.2023
Гинцбург: состав детской вакцины против коронавируса пора поменять
Состав детской вакцины против коронавируса нужно будет менять, чтобы она давала защиту от новых штаммов, а сейчас ее необходимо зарегистрировать, чтобы потом... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:16
2023-01-31T20:16
2023-01-31T20:16
распространение коронавируса
общество
россия
александр гинцбург
дети
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Состав детской вакцины против коронавируса нужно будет менять, чтобы она давала защиту от новых штаммов, а сейчас ее необходимо зарегистрировать, чтобы потом обновить по ускоренной процедуре, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее сообщалось, что центр Гамалеи подал документы на регистрацию в России вакцины против коронавируса, которая предназначена для детей 6-11 лет. "Антигенный состав нужно уже поменять. Но нам надо зарегистрировать вакцину, чтобы потом можно было поменять антигенный состав действующей вакцины по новому постановлению правительства", - сказал Гинцбург. Он уточнил, что, по данным центра Гамалеи, уже около 70% случаев коронавируса в России приходятся на вариант ХВВ.
https://ria.ru/20230130/shtamm-1848448795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, александр гинцбург, дети
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Александр Гинцбург, Дети
Гинцбург: состав детской вакцины против коронавируса пора поменять
Гинцбург: антигенный состав детской вакцины против коронавируса надо поменять
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Состав детской вакцины против коронавируса нужно будет менять, чтобы она давала защиту от новых штаммов, а сейчас ее необходимо зарегистрировать, чтобы потом обновить по ускоренной процедуре, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее сообщалось, что центр Гамалеи подал документы на регистрацию в России
вакцины против коронавируса, которая предназначена для детей 6-11 лет.
"Антигенный состав нужно уже поменять. Но нам надо зарегистрировать вакцину, чтобы потом можно было поменять антигенный состав действующей вакцины по новому постановлению правительства", - сказал Гинцбург.
Он уточнил, что, по данным центра Гамалеи, уже около 70% случаев коронавируса в России приходятся на вариант ХВВ.