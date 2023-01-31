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Гинцбург: состав детской вакцины против коронавируса пора поменять - РИА Новости, 31.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230131/vaktsina-1848792965.html
Гинцбург: состав детской вакцины против коронавируса пора поменять
Гинцбург: состав детской вакцины против коронавируса пора поменять - РИА Новости, 31.01.2023
Гинцбург: состав детской вакцины против коронавируса пора поменять
Состав детской вакцины против коронавируса нужно будет менять, чтобы она давала защиту от новых штаммов, а сейчас ее необходимо зарегистрировать, чтобы потом... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:16
2023-01-31T20:16
распространение коронавируса
общество
россия
александр гинцбург
дети
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Состав детской вакцины против коронавируса нужно будет менять, чтобы она давала защиту от новых штаммов, а сейчас ее необходимо зарегистрировать, чтобы потом обновить по ускоренной процедуре, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее сообщалось, что центр Гамалеи подал документы на регистрацию в России вакцины против коронавируса, которая предназначена для детей 6-11 лет. "Антигенный состав нужно уже поменять. Но нам надо зарегистрировать вакцину, чтобы потом можно было поменять антигенный состав действующей вакцины по новому постановлению правительства", - сказал Гинцбург. Он уточнил, что, по данным центра Гамалеи, уже около 70% случаев коронавируса в России приходятся на вариант ХВВ.
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общество, россия, александр гинцбург, дети
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Александр Гинцбург, Дети
20:16 31.01.2023
 
Гинцбург: состав детской вакцины против коронавируса пора поменять

Гинцбург: антигенный состав детской вакцины против коронавируса надо поменять

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкМедик с лекарством
Медик с лекарством - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Медик с лекарством. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Состав детской вакцины против коронавируса нужно будет менять, чтобы она давала защиту от новых штаммов, а сейчас ее необходимо зарегистрировать, чтобы потом обновить по ускоренной процедуре, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее сообщалось, что центр Гамалеи подал документы на регистрацию в России вакцины против коронавируса, которая предназначена для детей 6-11 лет.
"Антигенный состав нужно уже поменять. Но нам надо зарегистрировать вакцину, чтобы потом можно было поменять антигенный состав действующей вакцины по новому постановлению правительства", - сказал Гинцбург.
Он уточнил, что, по данным центра Гамалеи, уже около 70% случаев коронавируса в России приходятся на вариант ХВВ.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 15:45
Компания из США искала механизмы передачи новых штаммов коронавирусов
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияАлександр ГинцбургДети
 
 
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