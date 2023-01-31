https://ria.ru/20230131/vaktsina-1848792965.html

Гинцбург: состав детской вакцины против коронавируса пора поменять

Гинцбург: состав детской вакцины против коронавируса пора поменять - РИА Новости, 31.01.2023

Гинцбург: состав детской вакцины против коронавируса пора поменять

Состав детской вакцины против коронавируса нужно будет менять, чтобы она давала защиту от новых штаммов, а сейчас ее необходимо зарегистрировать, чтобы потом... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T20:16

2023-01-31T20:16

2023-01-31T20:16

распространение коронавируса

общество

россия

александр гинцбург

дети

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Состав детской вакцины против коронавируса нужно будет менять, чтобы она давала защиту от новых штаммов, а сейчас ее необходимо зарегистрировать, чтобы потом обновить по ускоренной процедуре, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее сообщалось, что центр Гамалеи подал документы на регистрацию в России вакцины против коронавируса, которая предназначена для детей 6-11 лет. "Антигенный состав нужно уже поменять. Но нам надо зарегистрировать вакцину, чтобы потом можно было поменять антигенный состав действующей вакцины по новому постановлению правительства", - сказал Гинцбург. Он уточнил, что, по данным центра Гамалеи, уже около 70% случаев коронавируса в России приходятся на вариант ХВВ.

https://ria.ru/20230130/shtamm-1848448795.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, александр гинцбург, дети