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В Ужгороде переименовали 11 улиц, носивших имена русских деятелей - РИА Новости, 31.01.2023
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В Ужгороде переименовали 11 улиц, носивших имена русских деятелей
В Ужгороде переименовали 11 улиц, носивших имена русских деятелей - РИА Новости, 31.01.2023
В Ужгороде переименовали 11 улиц, носивших имена русских деятелей
Одиннадцать улиц, носивших имена русских композиторов, генералов и живописцев, переименовали в Ужгороде на Украине, сообщили в Ужгородском горсовете. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:35
2023-01-31T18:35
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Одиннадцать улиц, носивших имена русских композиторов, генералов и живописцев, переименовали в Ужгороде на Украине, сообщили в Ужгородском горсовете. В частности, по данным горсовета, улица космонавта Юрия Гагарина стала улицей Карпатской Украины, улица композитора Михаила Глинки переименована в честь украинского языковеда Любомира Белея, улица русского живописца Василия Верещагина – стала улицей Волонтеров, улица российского генерала Петра Багратиона переименована в честь художника Георгия Нарбута, улица композитора Александра Бородина стала улицей, названной в честь украинского этнографа Павла Чубинского. По информации властей Ужгорода, 2 февраля запланированы общественные слушания по переименованию трех улиц в Ужгороде. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, ужгород, украина
В мире, Ужгород, Украина
18:35 31.01.2023
 
В Ужгороде переименовали 11 улиц, носивших имена русских деятелей

В украинском Ужгороде переименовали 11 улиц, носивших имена русских деятелей

© iStock.com / CarmianГород Ужгород, Украина
Город Ужгород, Украина - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© iStock.com / Carmian
Город Ужгород, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Одиннадцать улиц, носивших имена русских композиторов, генералов и живописцев, переименовали в Ужгороде на Украине, сообщили в Ужгородском горсовете.

"За переименование 11 улиц в Ужгороде проголосовали сегодня депутаты на сессии городского совета", - говорится в сообщении Ужгородского горсовета в социальной сети Facebook*.

В частности, по данным горсовета, улица космонавта Юрия Гагарина стала улицей Карпатской Украины, улица композитора Михаила Глинки переименована в честь украинского языковеда Любомира Белея, улица русского живописца Василия Верещагина – стала улицей Волонтеров, улица российского генерала Петра Багратиона переименована в честь художника Георгия Нарбута, улица композитора Александра Бородина стала улицей, названной в честь украинского этнографа Павла Чубинского.
По информации властей Ужгорода, 2 февраля запланированы общественные слушания по переименованию трех улиц в Ужгороде.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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