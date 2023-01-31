В Ужгороде переименовали 11 улиц, носивших имена русских деятелей
В украинском Ужгороде переименовали 11 улиц, носивших имена русских деятелей
© iStock.com / CarmianГород Ужгород, Украина
© iStock.com / Carmian
Город Ужгород, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Одиннадцать улиц, носивших имена русских композиторов, генералов и живописцев, переименовали в Ужгороде на Украине, сообщили в Ужгородском горсовете.
"За переименование 11 улиц в Ужгороде проголосовали сегодня депутаты на сессии городского совета", - говорится в сообщении Ужгородского горсовета в социальной сети Facebook*.
В частности, по данным горсовета, улица космонавта Юрия Гагарина стала улицей Карпатской Украины, улица композитора Михаила Глинки переименована в честь украинского языковеда Любомира Белея, улица русского живописца Василия Верещагина – стала улицей Волонтеров, улица российского генерала Петра Багратиона переименована в честь художника Георгия Нарбута, улица композитора Александра Бородина стала улицей, названной в честь украинского этнографа Павла Чубинского.
По информации властей Ужгорода, 2 февраля запланированы общественные слушания по переименованию трех улиц в Ужгороде.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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