https://ria.ru/20230131/uzhgorod-1848767555.html

В Ужгороде переименовали 11 улиц, носивших имена русских деятелей

В Ужгороде переименовали 11 улиц, носивших имена русских деятелей - РИА Новости, 31.01.2023

В Ужгороде переименовали 11 улиц, носивших имена русских деятелей

Одиннадцать улиц, носивших имена русских композиторов, генералов и живописцев, переименовали в Ужгороде на Украине, сообщили в Ужгородском горсовете. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:35

2023-01-31T18:35

2023-01-31T18:35

в мире

ужгород

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847088282_1721:0:5277:2000_1920x0_80_0_0_931a4654f050fd0a8d7b9257d908e45f.jpg

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Одиннадцать улиц, носивших имена русских композиторов, генералов и живописцев, переименовали в Ужгороде на Украине, сообщили в Ужгородском горсовете. В частности, по данным горсовета, улица космонавта Юрия Гагарина стала улицей Карпатской Украины, улица композитора Михаила Глинки переименована в честь украинского языковеда Любомира Белея, улица русского живописца Василия Верещагина – стала улицей Волонтеров, улица российского генерала Петра Багратиона переименована в честь художника Георгия Нарбута, улица композитора Александра Бородина стала улицей, названной в честь украинского этнографа Павла Чубинского. По информации властей Ужгорода, 2 февраля запланированы общественные слушания по переименованию трех улиц в Ужгороде. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230131/mural-1848750431.html

https://ria.ru/20230126/stalingrad-1847594172.html

ужгород

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ужгород, украина