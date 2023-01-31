https://ria.ru/20230131/ustinov-1848658851.html
Путин продлил срок службы полпреду в ЮФО Устинову
Путин продлил срок службы полпреду в ЮФО Устинову - РИА Новости, 31.01.2023
Путин продлил срок службы полпреду в ЮФО Устинову
Президент России Владимир Путин продлил до 25 февраля 2024 года срок госслужбы своему полномочному представителю в Южном федеральном округе Владимиру Устинову,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:43
2023-01-31T13:43
2023-01-31T13:43
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 25 февраля 2024 года срок госслужбы своему полномочному представителю в Южном федеральном округе Владимиру Устинову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 февраля 2024 года полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе Устинову Владимиру Васильевичу", - говорится в распоряжении главы государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, владимир устинов, южный фо
Политика, Россия, Владимир Путин, Владимир Устинов, Южный ФО
Путин продлил срок службы полпреду в ЮФО Устинову
Президент Путин продлил до 25 февраля 2024 года срок службы полпреду в ЮФО Устинову