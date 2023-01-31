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Путин продлил срок службы полпреду в ЮФО Устинову - РИА Новости, 31.01.2023
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Путин продлил срок службы полпреду в ЮФО Устинову
Путин продлил срок службы полпреду в ЮФО Устинову - РИА Новости, 31.01.2023
Путин продлил срок службы полпреду в ЮФО Устинову
Президент России Владимир Путин продлил до 25 февраля 2024 года срок госслужбы своему полномочному представителю в Южном федеральном округе Владимиру Устинову,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:43
2023-01-31T13:43
политика
россия
владимир путин
владимир устинов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 25 февраля 2024 года срок госслужбы своему полномочному представителю в Южном федеральном округе Владимиру Устинову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 февраля 2024 года полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе Устинову Владимиру Васильевичу", - говорится в распоряжении главы государства.
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политика, россия, владимир путин, владимир устинов, южный фо
Политика, Россия, Владимир Путин, Владимир Устинов, Южный ФО
13:43 31.01.2023
 
Путин продлил срок службы полпреду в ЮФО Устинову

Президент Путин продлил до 25 февраля 2024 года срок службы полпреду в ЮФО Устинову

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента в Южном Федеральном округе Владимир Устинов
Полномочный представитель президента в Южном Федеральном округе Владимир Устинов - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Полномочный представитель президента в Южном Федеральном округе Владимир Устинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 25 февраля 2024 года срок госслужбы своему полномочному представителю в Южном федеральном округе Владимиру Устинову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 февраля 2024 года полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе Устинову Владимиру Васильевичу", - говорится в распоряжении главы государства.
Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 11:57
Путин продлил Сергею Иванову срок госслужбы
 
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