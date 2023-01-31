https://ria.ru/20230131/uscherb-1848710174.html

МВД посчитало объем ущерба от преступлений в России

МВД посчитало объем ущерба от преступлений в России - РИА Новости, 31.01.2023

МВД посчитало объем ущерба от преступлений в России

Ущерб от преступности в России в прошедшем году снизился более чем на 10% - до 748,3 миллиарда рублей, следует из статистики МВД РФ. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:44

2023-01-31T15:44

2023-01-31T15:49

россия

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ущерб от преступности в России в прошедшем году снизился более чем на 10% - до 748,3 миллиарда рублей, следует из статистики МВД РФ."Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 748,3 миллиарда рублей, что на 10,3% меньше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в документе.Кроме того, почти две трети ущерба (62,1%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.В 2021 году ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным делам составлял 834,5 миллиарда рублей - на 62,7% больше показателя 2020 года.

https://ria.ru/20230131/zhertvyy-1848711543.html

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