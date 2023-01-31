https://ria.ru/20230131/uscherb-1848710174.html
МВД посчитало объем ущерба от преступлений в России
МВД посчитало объем ущерба от преступлений в России - РИА Новости, 31.01.2023
МВД посчитало объем ущерба от преступлений в России
Ущерб от преступности в России в прошедшем году снизился более чем на 10% - до 748,3 миллиарда рублей, следует из статистики МВД РФ. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:44
2023-01-31T15:44
2023-01-31T15:49
россия
общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ущерб от преступности в России в прошедшем году снизился более чем на 10% - до 748,3 миллиарда рублей, следует из статистики МВД РФ."Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 748,3 миллиарда рублей, что на 10,3% меньше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в документе.Кроме того, почти две трети ущерба (62,1%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.В 2021 году ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным делам составлял 834,5 миллиарда рублей - на 62,7% больше показателя 2020 года.
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россия, общество
15:44 31.01.2023 (обновлено: 15:49 31.01.2023)
МВД посчитало объем ущерба от преступлений в России
МВД: ущерб от преступлений в России за год составил 748,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ущерб от преступности в России в прошедшем году снизился более чем на 10% - до 748,3 миллиарда рублей, следует из статистики МВД РФ.
"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 748,3 миллиарда рублей, что на 10,3% меньше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в документе.
Кроме того, почти две трети ущерба (62,1%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.
В 2021 году ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным делам составлял 834,5 миллиарда рублей - на 62,7% больше показателя 2020 года.