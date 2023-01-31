https://ria.ru/20230131/ukraina-1848800240.html

Sky News прервал эфир после неудобного вопроса о победе Украины

Sky News прервал эфир после неудобного вопроса о победе Украины - РИА Новости, 31.01.2023

Sky News прервал эфир после неудобного вопроса о победе Украины

Ведущие телеканала Sky News Австралия прервали эфир после слов национального директора лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер о сомнительных... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T20:53

2023-01-31T20:53

2023-01-31T22:29

в мире

украина

россия

сша

австралия

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ведущие телеканала Sky News Австралия прервали эфир после слов национального директора лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер о сомнительных успехах украинской армии на поле боя."Если бы не США, то конфликт уже бы закончился. <…> Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки", — сказала Сторер.Журналисты пытались вразумить политика, открыто шутили над ее позицией и всячески мешали говорить. Несмотря на давление, женщина продолжила возмущаться."У нас есть президент Зеленский, который с удовольствием совершает пиар-поездки в США, радостно позирует для обложки журнала Vogue. Он счастлив принимать бесчисленных кинозвезд, которые посещают его ради фотографии в соцсетях. Он просто пешка в игре больших политиков. <…> Мы не видим в Зеленском президента, который хочет закончить конфликт", — заключила Сторер.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848733118.html

https://ria.ru/20230131/zaluzhnyy-1848778981.html

украина

россия

сша

австралия

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, сша, австралия, владимир зеленский