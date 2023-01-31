20:53 31.01.2023 (обновлено: 22:29 31.01.2023)
Sky News прервал эфир после неудобного вопроса о победе Украины
Телеканал Sky News Австралия прервал эфир из-за усомнившейся в победе ВСУ лобиста Сторер
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ведущие телеканала Sky News Австралия прервали эфир после слов национального директора лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер о сомнительных успехах украинской армии на поле боя.
"Если бы не США, то конфликт уже бы закончился. <…> Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки", — сказала Сторер.
Журналисты пытались вразумить политика, открыто шутили над ее позицией и всячески мешали говорить. Несмотря на давление, женщина продолжила возмущаться.
"У нас есть президент Зеленский, который с удовольствием совершает пиар-поездки в США, радостно позирует для обложки журнала Vogue. Он счастлив принимать бесчисленных кинозвезд, которые посещают его ради фотографии в соцсетях. Он просто пешка в игре больших политиков. <…> Мы не видим в Зеленском президента, который хочет закончить конфликт", — заключила Сторер.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.