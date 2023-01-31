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Sky News прервал эфир после неудобного вопроса о победе Украины - РИА Новости, 31.01.2023
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Sky News прервал эфир после неудобного вопроса о победе Украины
Sky News прервал эфир после неудобного вопроса о победе Украины - РИА Новости, 31.01.2023
Sky News прервал эфир после неудобного вопроса о победе Украины
Ведущие телеканала Sky News Австралия прервали эфир после слов национального директора лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер о сомнительных... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:53
2023-01-31T22:29
в мире
украина
россия
сша
австралия
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ведущие телеканала Sky News Австралия прервали эфир после слов национального директора лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер о сомнительных успехах украинской армии на поле боя."Если бы не США, то конфликт уже бы закончился. &lt;…&gt; Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки", — сказала Сторер.Журналисты пытались вразумить политика, открыто шутили над ее позицией и всячески мешали говорить. Несмотря на давление, женщина продолжила возмущаться."У нас есть президент Зеленский, который с удовольствием совершает пиар-поездки в США, радостно позирует для обложки журнала Vogue. Он счастлив принимать бесчисленных кинозвезд, которые посещают его ради фотографии в соцсетях. Он просто пешка в игре больших политиков. &lt;…&gt; Мы не видим в Зеленском президента, который хочет закончить конфликт", — заключила Сторер.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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в мире, украина, россия, сша, австралия, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Австралия, Владимир Зеленский
20:53 31.01.2023 (обновлено: 22:29 31.01.2023)
 
Sky News прервал эфир после неудобного вопроса о победе Украины

Телеканал Sky News Австралия прервал эфир из-за усомнившейся в победе ВСУ лобиста Сторер

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ведущие телеканала Sky News Австралия прервали эфир после слов национального директора лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер о сомнительных успехах украинской армии на поле боя.
"Если бы не США, то конфликт уже бы закончился. <…> Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки", — сказала Сторер.
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Журналисты пытались вразумить политика, открыто шутили над ее позицией и всячески мешали говорить. Несмотря на давление, женщина продолжила возмущаться.
"У нас есть президент Зеленский, который с удовольствием совершает пиар-поездки в США, радостно позирует для обложки журнала Vogue. Он счастлив принимать бесчисленных кинозвезд, которые посещают его ради фотографии в соцсетях. Он просто пешка в игре больших политиков. <…> Мы не видим в Зеленском президента, который хочет закончить конфликт", — заключила Сторер.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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