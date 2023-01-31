https://ria.ru/20230131/ukraina-1848795895.html
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Орбана
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Орбана - РИА Новости, 31.01.2023
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Орбана
МИД Украины заявило, что вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто и выразило ему протест в связи с недавними высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:31
2023-01-31T20:31
2023-01-31T20:31
в мире
украина
венгрия
афганистан
виктор орбан
олег николенко
борис филатов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. МИД Украины заявило, что вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто и выразило ему протест в связи с недавними высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об Украине. Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что посла Венгрии на Украине вызовут в МИД для "откровенного разговора" из-за слов Орбана, который в разговоре с журналистами сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее "ничейной землей". Позже мэр Днепропетровска Борис Филатов в соцсетях в жестких выражениях раскритиковал Орбана за его высказывание. "31 января в министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому выражен решительный протест в связи с недавними пренебрежительными в отношении Украины высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины. В ведомстве отметили, что "антиукраинская риторика, которая уже в течение длительного времени звучит со стороны венгерского руководства, является абсолютно неприемлемой и наносит серьезный ущерб украинско-венгерским отношениям". "Венгерскую сторону было призвано остановить эту негативную тенденцию с тем, чтобы избежать непоправимых последствий для отношений между двумя странами", - добавили в украинском МИД.
https://ria.ru/20230131/sravnenie-1848718346.html
https://ria.ru/20230123/mobilizatsiya-1846946381.html
украина
венгрия
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, афганистан, виктор орбан, олег николенко, борис филатов
В мире, Украина, Венгрия, Афганистан, Виктор Орбан, Олег Николенко, Борис Филатов
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Орбана
МИД Украины выразил протест послу Венгрии Ийдярто из-за высказываний Орбана