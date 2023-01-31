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МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Орбана - РИА Новости, 31.01.2023
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МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Орбана
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Орбана - РИА Новости, 31.01.2023
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Орбана
МИД Украины заявило, что вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто и выразило ему протест в связи с недавними высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:31
2023-01-31T20:31
в мире
украина
венгрия
афганистан
виктор орбан
олег николенко
борис филатов
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. МИД Украины заявило, что вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто и выразило ему протест в связи с недавними высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об Украине. Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что посла Венгрии на Украине вызовут в МИД для "откровенного разговора" из-за слов Орбана, который в разговоре с журналистами сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее "ничейной землей". Позже мэр Днепропетровска Борис Филатов в соцсетях в жестких выражениях раскритиковал Орбана за его высказывание. "31 января в министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому выражен решительный протест в связи с недавними пренебрежительными в отношении Украины высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины. В ведомстве отметили, что "антиукраинская риторика, которая уже в течение длительного времени звучит со стороны венгерского руководства, является абсолютно неприемлемой и наносит серьезный ущерб украинско-венгерским отношениям". "Венгерскую сторону было призвано остановить эту негативную тенденцию с тем, чтобы избежать непоправимых последствий для отношений между двумя странами", - добавили в украинском МИД.
https://ria.ru/20230131/sravnenie-1848718346.html
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в мире, украина, венгрия, афганистан, виктор орбан, олег николенко, борис филатов
В мире, Украина, Венгрия, Афганистан, Виктор Орбан, Олег Николенко, Борис Филатов
20:31 31.01.2023
 
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Орбана

МИД Украины выразил протест послу Венгрии Ийдярто из-за высказываний Орбана

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. МИД Украины заявило, что вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто и выразило ему протест в связи с недавними высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об Украине.
Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что посла Венгрии на Украине вызовут в МИД для "откровенного разговора" из-за слов Орбана, который в разговоре с журналистами сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее "ничейной землей". Позже мэр Днепропетровска Борис Филатов в соцсетях в жестких выражениях раскритиковал Орбана за его высказывание.
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"31 января в министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому выражен решительный протест в связи с недавними пренебрежительными в отношении Украины высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
В ведомстве отметили, что "антиукраинская риторика, которая уже в течение длительного времени звучит со стороны венгерского руководства, является абсолютно неприемлемой и наносит серьезный ущерб украинско-венгерским отношениям".
"Венгерскую сторону было призвано остановить эту негативную тенденцию с тем, чтобы избежать непоправимых последствий для отношений между двумя странами", - добавили в украинском МИД.
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В миреУкраинаВенгрияАфганистанВиктор ОрбанОлег НиколенкоБорис Филатов
 
 
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