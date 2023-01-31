20:00 31.01.2023 (обновлено: 21:22 31.01.2023)
"Они в ловушке". Европа может пересмотреть позицию по Украине, пишут СМИ
Global Times: ЕС придется изменить политику в отношении Украины из-за энергокризиса
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Европейским странам рано или поздно придется пересмотреть степень поддержки Украины из-за экономического кризиса, вызванного антироссийской политикой, написал научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао в статье для Global Times.
По мнению эксперта, в условиях относительного спада европейской экономики и растущей безработицы стагнация в некоторых европейских странах обострила многие давние проблемы.
"Социальная напряженность в Европе усиливается, тревожность продолжает расти. <...> Это повлияет на отношение граждан к российско-украинскому конфликту и на то, в какой степени страны ЕС будут вовлечены в кризис", — отметил он.
Отказ от российских энергоресурсов повлек за собой серьезные последствия для европейских стран, добавил автор. Он пояснил, что они попали в ловушку Вашингтона и оказались в сильной зависимость от поставок энергетики из Соединенных штатов.
"Разногласия между США и Европой усилились, а раскол стал серьезнее. Европа не только сталкивается с последствиями российско-украинского конфликта, но и страдает от политики "Америка прежде всего", — подытожил Хэ.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией, а также кризисом социального обеспечения.