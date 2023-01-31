https://ria.ru/20230131/ukraina-1848790476.html

"Они в ловушке". Европа может пересмотреть позицию по Украине, пишут СМИ

"Они в ловушке". Европа может пересмотреть позицию по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023

"Они в ловушке". Европа может пересмотреть позицию по Украине, пишут СМИ

Европейским странам рано или поздно придется пересмотреть степень поддержки Украины из-за экономического кризиса, вызванного антироссийской политикой, написал... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T20:00

2023-01-31T20:00

2023-01-31T21:22

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Европейским странам рано или поздно придется пересмотреть степень поддержки Украины из-за экономического кризиса, вызванного антироссийской политикой, написал научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао в статье для Global Times.По мнению эксперта, в условиях относительного спада европейской экономики и растущей безработицы стагнация в некоторых европейских странах обострила многие давние проблемы."Социальная напряженность в Европе усиливается, тревожность продолжает расти. <...> Это повлияет на отношение граждан к российско-украинскому конфликту и на то, в какой степени страны ЕС будут вовлечены в кризис", — отметил он.Отказ от российских энергоресурсов повлек за собой серьезные последствия для европейских стран, добавил автор. Он пояснил, что они попали в ловушку Вашингтона и оказались в сильной зависимость от поставок энергетики из Соединенных штатов."Разногласия между США и Европой усилились, а раскол стал серьезнее. Европа не только сталкивается с последствиями российско-украинского конфликта, но и страдает от политики "Америка прежде всего", — подытожил Хэ.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией, а также кризисом социального обеспечения.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848741264.html

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848733118.html

https://ria.ru/20230129/krizis-1848278567.html

европа

украина

сша

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в мире, европа, украина, сша, евросоюз