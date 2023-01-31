Рейтинг@Mail.ru
"Они в ловушке". Европа может пересмотреть позицию по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848790476.html
"Они в ловушке". Европа может пересмотреть позицию по Украине, пишут СМИ
"Они в ловушке". Европа может пересмотреть позицию по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023
"Они в ловушке". Европа может пересмотреть позицию по Украине, пишут СМИ
Европейским странам рано или поздно придется пересмотреть степень поддержки Украины из-за экономического кризиса, вызванного антироссийской политикой, написал... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:00
2023-01-31T21:22
в мире
европа
украина
сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524727_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_ec7c3803635d4339f49d580cc79f62ae.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Европейским странам рано или поздно придется пересмотреть степень поддержки Украины из-за экономического кризиса, вызванного антироссийской политикой, написал научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао в статье для Global Times.По мнению эксперта, в условиях относительного спада европейской экономики и растущей безработицы стагнация в некоторых европейских странах обострила многие давние проблемы."Социальная напряженность в Европе усиливается, тревожность продолжает расти. &lt;...&gt; Это повлияет на отношение граждан к российско-украинскому конфликту и на то, в какой степени страны ЕС будут вовлечены в кризис", — отметил он.Отказ от российских энергоресурсов повлек за собой серьезные последствия для европейских стран, добавил автор. Он пояснил, что они попали в ловушку Вашингтона и оказались в сильной зависимость от поставок энергетики из Соединенных штатов."Разногласия между США и Европой усилились, а раскол стал серьезнее. Европа не только сталкивается с последствиями российско-украинского конфликта, но и страдает от политики "Америка прежде всего", — подытожил Хэ.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией, а также кризисом социального обеспечения.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848741264.html
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848733118.html
https://ria.ru/20230129/krizis-1848278567.html
европа
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524727_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_060ffdfe1543dfd25fea8060fcdc4e5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, сша, евросоюз
В мире, Европа, Украина, США, Евросоюз
20:00 31.01.2023 (обновлено: 21:22 31.01.2023)
 
"Они в ловушке". Европа может пересмотреть позицию по Украине, пишут СМИ

Global Times: ЕС придется изменить политику в отношении Украины из-за энергокризиса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Европейским странам рано или поздно придется пересмотреть степень поддержки Украины из-за экономического кризиса, вызванного антироссийской политикой, написал научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао в статье для Global Times.
По мнению эксперта, в условиях относительного спада европейской экономики и растущей безработицы стагнация в некоторых европейских странах обострила многие давние проблемы.
Боевая стрельба по целям ВСУ из самоходной артиллерийской установки Гиацинт Вооруженных сил России в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 17:14
"Ситуация тупиковая". На Украине признали реальное положение дел
"Социальная напряженность в Европе усиливается, тревожность продолжает расти. <...> Это повлияет на отношение граждан к российско-украинскому конфликту и на то, в какой степени страны ЕС будут вовлечены в кризис", — отметил он.
Отказ от российских энергоресурсов повлек за собой серьезные последствия для европейских стран, добавил автор. Он пояснил, что они попали в ловушку Вашингтона и оказались в сильной зависимость от поставок энергетики из Соединенных штатов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 16:56Специальная военная операция на Украине
В США увидели отчаяние в новой просьбе Зеленского
"Разногласия между США и Европой усилились, а раскол стал серьезнее. Европа не только сталкивается с последствиями российско-украинского конфликта, но и страдает от политики "Америка прежде всего", — подытожил Хэ.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией, а также кризисом социального обеспечения.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 23:18
Германию отнесли к наиболее сильно пострадавшим от кризиса странам ЕС
 
В миреЕвропаУкраинаСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала