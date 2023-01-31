https://ria.ru/20230131/ukraina-1848765151.html

СМИ: Байден обсудит с Зеленским запросы Украины на военную помощь США

СМИ: Байден обсудит с Зеленским запросы Украины на военную помощь США - РИА Новости, 31.01.2023

СМИ: Байден обсудит с Зеленским запросы Украины на военную помощь США

Президент США Джо Байден намерен обсудить с Владимиром Зеленским запросы Украины на предоставление американской военной помощи, сообщает агентство AFP. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:25

2023-01-31T18:25

2023-01-31T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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владимир зеленский

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен обсудить с Владимиром Зеленским запросы Украины на предоставление американской военной помощи, сообщает агентство AFP."Мы собираемся поговорить", - заявил Байден журналистам.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848741264.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр