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СМИ: Байден обсудит с Зеленским запросы Украины на военную помощь США - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848765151.html
СМИ: Байден обсудит с Зеленским запросы Украины на военную помощь США
СМИ: Байден обсудит с Зеленским запросы Украины на военную помощь США - РИА Новости, 31.01.2023
СМИ: Байден обсудит с Зеленским запросы Украины на военную помощь США
Президент США Джо Байден намерен обсудить с Владимиром Зеленским запросы Украины на предоставление американской военной помощи, сообщает агентство AFP. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:25
2023-01-31T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен обсудить с Владимиром Зеленским запросы Украины на предоставление американской военной помощи, сообщает агентство AFP."Мы собираемся поговорить", - заявил Байден журналистам.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:25 31.01.2023 (обновлено: 18:37 31.01.2023)
 
СМИ: Байден обсудит с Зеленским запросы Украины на военную помощь США

AFP: Байден обсудит с Зеленским запросы Украины на военную помощь США

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен обсудить с Владимиром Зеленским запросы Украины на предоставление американской военной помощи, сообщает агентство AFP.
"Мы собираемся поговорить", - заявил Байден журналистам.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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