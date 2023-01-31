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Для Франции нет табу по поставкам Украине истребителей, заявил министр - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848756132.html
Для Франции нет табу по поставкам Украине истребителей, заявил министр
Для Франции нет табу по поставкам Украине истребителей, заявил министр - РИА Новости, 31.01.2023
Для Франции нет табу по поставкам Украине истребителей, заявил министр
Для Франции нет табу в вопросе возможных поставок истребителей Украине, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:56
2023-01-31T21:16
специальная военная операция на украине
франция
украина
в мире
себастьян лекорню
алексей резников
киев
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 31 янв — РИА Новости. Для Франции нет табу в вопросе возможных поставок истребителей Украине, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.Французский чиновник отметил, что Париж еще не принял решение по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях, но обсудит этот вопрос с Киевом.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте не исключил поставку самолетов Украине.По словам французского лидера, Париж в этом вопросе исходит из трех критериев:Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Киеву танки, призвал передать ВСУ самолеты и ракеты.В последнее время на Западе начались дискуссии о предполагаемых поставках истребителей для ВСУ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Берлин не будет поставлять боевые самолеты Киеву ни сейчас, ни в будущем. В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять украинской стороне истребители F-16.Как подчеркнул замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, Варшава также сейчас не ведет переговоров о передаче истребителей F-16.Россия весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230131/makron-1848694985.html
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франция, украина, в мире, себастьян лекорню, алексей резников, киев, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, Франция, Украина, В мире, Себастьян Лекорню, Алексей Резников, Киев, Вооруженные силы Украины, Эммануэль Макрон, НАТО, F-16
17:56 31.01.2023 (обновлено: 21:16 31.01.2023)
 
Для Франции нет табу по поставкам Украине истребителей, заявил министр

Министр обороны Франции Лекорню заявил об отсутствии табу на поставки истребителей Украине

© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAINФранцузский истребитель Rafale
Французский истребитель Rafale - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAIN
Французский истребитель Rafale. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 янв — РИА Новости. Для Франции нет табу в вопросе возможных поставок истребителей Украине, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

"В этом вопросе мы опираемся на три критерия, о которых уже говорил президент республики (Эммануэль Макрон. Прим. ред.)", — сказал он на пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Французский чиновник отметил, что Париж еще не принял решение по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях, но обсудит этот вопрос с Киевом.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте не исключил поставку самолетов Украине.
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По словам французского лидера, Париж в этом вопросе исходит из трех критериев:
  • полезность и эффективность того или иного типа вооружений для ВСУ;
  • поставки не должны повышать риск эскалации конфликта;
  • передача оружия не должна ослаблять обороноспособность французской армии.
Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Киеву танки, призвал передать ВСУ самолеты и ракеты.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
В последнее время на Западе начались дискуссии о предполагаемых поставках истребителей для ВСУ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Берлин не будет поставлять боевые самолеты Киеву ни сейчас, ни в будущем. В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять украинской стороне истребители F-16.
Как подчеркнул замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, Варшава также сейчас не ведет переговоров о передаче истребителей F-16.
Россия весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.
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