17:56 31.01.2023 (обновлено: 21:16 31.01.2023)
Для Франции нет табу по поставкам Украине истребителей, заявил министр
Министр обороны Франции Лекорню заявил об отсутствии табу на поставки истребителей Украине
Французский истребитель Rafale. Архивное фото
ПАРИЖ, 31 янв — РИА Новости. Для Франции нет табу в вопросе возможных поставок истребителей Украине, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.
"В этом вопросе мы опираемся на три критерия, о которых уже говорил президент республики (Эммануэль Макрон. — Прим. ред.)", — сказал он на пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте не исключил поставку самолетов Украине.
По словам французского лидера, Париж в этом вопросе исходит из трех критериев:
- —полезность и эффективность того или иного типа вооружений для ВСУ;
- —поставки не должны повышать риск эскалации конфликта;
- —передача оружия не должна ослаблять обороноспособность французской армии.
Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Киеву танки, призвал передать ВСУ самолеты и ракеты.
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В последнее время на Западе начались дискуссии о предполагаемых поставках истребителей для ВСУ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Берлин не будет поставлять боевые самолеты Киеву ни сейчас, ни в будущем. В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять украинской стороне истребители F-16.
Россия весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.