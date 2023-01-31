https://ria.ru/20230131/ukraina-1848756132.html

Для Франции нет табу по поставкам Украине истребителей, заявил министр

Для Франции нет табу по поставкам Украине истребителей, заявил министр - РИА Новости, 31.01.2023

Для Франции нет табу по поставкам Украине истребителей, заявил министр

Для Франции нет табу в вопросе возможных поставок истребителей Украине, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:56

2023-01-31T17:56

2023-01-31T21:16

специальная военная операция на украине

франция

украина

в мире

себастьян лекорню

алексей резников

киев

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848756930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a52006cbf13c1ff9195a272cd125898b.jpg

ПАРИЖ, 31 янв — РИА Новости. Для Франции нет табу в вопросе возможных поставок истребителей Украине, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.Французский чиновник отметил, что Париж еще не принял решение по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях, но обсудит этот вопрос с Киевом.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте не исключил поставку самолетов Украине.По словам французского лидера, Париж в этом вопросе исходит из трех критериев:Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Киеву танки, призвал передать ВСУ самолеты и ракеты.В последнее время на Западе начались дискуссии о предполагаемых поставках истребителей для ВСУ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Берлин не будет поставлять боевые самолеты Киеву ни сейчас, ни в будущем. В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять украинской стороне истребители F-16.Как подчеркнул замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, Варшава также сейчас не ведет переговоров о передаче истребителей F-16.Россия весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230131/makron-1848694985.html

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848699248.html

франция

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, украина, в мире, себастьян лекорню, алексей резников, киев, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, нато, f-16