https://ria.ru/20230131/ukraina-1848741264.html
"Ситуация тупиковая". На Украине признали реальное положение дел
"Ситуация тупиковая". На Украине признали реальное положение дел - РИА Новости, 31.01.2023
"Ситуация тупиковая". На Украине признали реальное положение дел
Украина находится в тяжелом положении и держится только благодаря поставкам от США и их союзников, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:14
2023-01-31T17:14
2023-01-31T18:23
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украина находится в тяжелом положении и держится только благодаря поставкам от США и их союзников, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Ситуация просто тупиковая, и пока мы видим, что вся мощь России сконцентрирована против Украины", — отметил он.Киев уже давно потерпел бы поражение, если бы страны Запада во главе с США не выделяли им деньги и оружие, считает Соскин.На минувшей неделе немецкое правительство после давления со стороны союзников по НАТО объявило о передаче Украине танков Leopard 2. Также Берлин разрешил поставки своих боевых машин другим странам. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку ВСУ батальонного комплекса — 31 единицы — современной боевой техники Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка займет несколько месяцев.Россия с 24 февраля проводит специальную военную на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять киевскому режиму оружие на десятки миллиардов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок военной техники Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что накачивание Украины вооружением будет лишь иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848733118.html
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в мире, украина, сша, россия, олег соскин, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Олег Соскин, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
17:14 31.01.2023 (обновлено: 18:23 31.01.2023)
"Ситуация тупиковая". На Украине признали реальное положение дел
Советник бывшего президента Украины Кучмы Соскин заявил о тупиковой ситуации в стране
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Украина находится в тяжелом положении и держится только благодаря поставкам от США и их союзников, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале
.
"Ситуация просто тупиковая, и пока мы видим, что вся мощь России сконцентрирована против Украины", — отметил он.
Киев уже давно потерпел бы поражение, если бы страны Запада во главе с США не выделяли им деньги и оружие, считает Соскин.
"К сожалению, будем реально говорить, это соответствует действительности, что Украина не производит никакого вооружения. По сути, ни снаряжения у нее нет, ни денег, ни запасов — ничего", — резюмировал он.
На минувшей неделе немецкое правительство после давления со стороны союзников по НАТО объявило о передаче Украине танков Leopard 2. Также Берлин разрешил поставки своих боевых машин другим странам.
Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку ВСУ батальонного комплекса — 31 единицы — современной боевой техники Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка займет несколько месяцев.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять киевскому режиму оружие на десятки миллиардов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок военной техники Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что накачивание Украины вооружением будет лишь иметь негативный эффект.