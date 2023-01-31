15:19 31.01.2023 (обновлено: 15:57 31.01.2023)
В Британии назвали поставку Украине самолетов нецелесообразной
Премьер Британии Сунак считает поставку Украине самолетов нецелесообразной
© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лондон считает нецелесообразной отправку истребителей Украине, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на представителя премьера Британии Риши Сунака.
"Британские истребители Typhoon и F-35 очень сложные (в эксплуатации - ред.), и на то, чтобы научиться на них летать, требуются месяцы. Учитывая это, мы считаем, что отправка таких самолетов на Украину является нецелесообразной", - приводит издание слова представителя британского премьера. Он добавил, что Лондон продолжит оказывать и ускорять оказание военной помощи Украине, а также внимательно прислушиваться к запросам Киева.
"Мы продолжим обсуждение с нашими союзниками по поводу того, что мы считаем правильным подходом", - заявил представитель Сунака, отвечая на вопрос о том, не возражает ли правительство Британии против отправки другими союзниками менее продвинутых самолетов. Он напомнил, что Британия "только что" передала Киеву танки Challenger, которые прибудут на Украину "довольно скоро".
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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