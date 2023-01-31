https://ria.ru/20230131/ukraina-1848699248.html

В Британии назвали поставку Украине самолетов нецелесообразной

В Британии назвали поставку Украине самолетов нецелесообразной - РИА Новости, 31.01.2023

В Британии назвали поставку Украине самолетов нецелесообразной

Лондон считает нецелесообразной отправку истребителей Украине, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на представителя премьера Британии Риши Сунака. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:19

2023-01-31T15:19

2023-01-31T15:57

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лондон считает нецелесообразной отправку истребителей Украине, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на представителя премьера Британии Риши Сунака."Британские истребители Typhoon и F-35 очень сложные (в эксплуатации - ред.), и на то, чтобы научиться на них летать, требуются месяцы. Учитывая это, мы считаем, что отправка таких самолетов на Украину является нецелесообразной", - приводит издание слова представителя британского премьера. Он добавил, что Лондон продолжит оказывать и ускорять оказание военной помощи Украине, а также внимательно прислушиваться к запросам Киева."Мы продолжим обсуждение с нашими союзниками по поводу того, что мы считаем правильным подходом", - заявил представитель Сунака, отвечая на вопрос о том, не возражает ли правительство Британии против отправки другими союзниками менее продвинутых самолетов. Он напомнил, что Британия "только что" передала Киеву танки Challenger, которые прибудут на Украину "довольно скоро".СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.Во вторник замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Варшава на данный момент не ведет переговоров о передаче Украине истребителей F-16.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, риши сунак, великобритания, нато, ситуация в днр и лнр