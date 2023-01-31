https://ria.ru/20230131/ukraina-1848686020.html
Планам Запада на Украине не суждено будет сбыться, заявил Лавров
Планам Запада на Украине не суждено будет сбыться, заявил Лавров - РИА Новости, 31.01.2023
Планам Запада на Украине не суждено будет сбыться, заявил Лавров
Российские Вооруженные силы принимают все необходимые меры, чтобы планам Запада по Украине не суждено было сбыться, и они не сбудутся, заявил во вторник глава... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:46
2023-01-31T14:46
2023-01-31T14:51
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
безопасность
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские Вооруженные силы принимают все необходимые меры, чтобы планам Запада по Украине не суждено было сбыться, и они не сбудутся, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы наблюдаем за тем, как на Западе развиваются дискуссии о дальнейшем накачивании Украины все более и более серьезными вооружениями, включая наступательные вооружения. Мы все это видим и не просто наблюдаем, но принимаем необходимые меры для того, чтобы не допустить дальнейших попыток превращать Украину в еще более острую угрозу для нашей безопасности", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта."Что бы ни говорили наши западные партнеры, как бы они ни пытались оправдывать свои действия по накачиванию Украины оружием, все прекрасно все понимают: речь идет о том, что НАТО уже достаточно давно напрямую вовлечена в гибридную войну против России", - добавил Лавров.Он отметил, что российские Вооруженные силы, командование специальной военной операцией применяют "все необходимые меры для того, чтобы планам Запада не суждено было сбыться". "И они не сбудутся", - заключил Лавров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:46 31.01.2023 (обновлено: 14:51 31.01.2023)
Планам Запада на Украине не суждено будет сбыться, заявил Лавров
Лавров: Россия делает все, чтобы планы Запада на Украине не сбылись, и они не сбудутся