https://ria.ru/20230131/ukraina-1848683453.html

В Британии предложили отправить на Украину военных НАТО

В Британии предложили отправить на Украину военных НАТО - РИА Новости, 31.01.2023

В Британии предложили отправить на Украину военных НАТО

Запад должен создать коалицию из стран - государств НАТО, которые хотели бы отправить свои войска на Украину, заявил бывший заместитель министра обороны... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:40

2023-01-31T14:40

2023-01-31T14:40

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Запад должен создать коалицию из стран - государств НАТО, которые хотели бы отправить свои войска на Украину, заявил бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт в интервью телеканалу Sky News. "Нам сейчас нужно стратегическое решение, и я думаю, что мы должны создать коалицию желающих вступить в конфликт и поддержать Украину, чтобы вытеснить Россию", — сказал он. Кроме того, Ховарт призвал Запад рассмотреть вариант с отправкой своих военнослужащих на Украину. При этом он отметил, что западные страны не должны отправлять на Украину истребители, потому что их захват Россией может таить опасность для Запада. Россия с 24 февраля проводит специальную военную на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять киевскому режиму оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848650547.html

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