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В Британии предложили отправить на Украину военных НАТО - РИА Новости, 31.01.2023
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В Британии предложили отправить на Украину военных НАТО
В Британии предложили отправить на Украину военных НАТО - РИА Новости, 31.01.2023
В Британии предложили отправить на Украину военных НАТО
Запад должен создать коалицию из стран - государств НАТО, которые хотели бы отправить свои войска на Украину, заявил бывший заместитель министра обороны... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:40
2023-01-31T14:40
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Запад должен создать коалицию из стран - государств НАТО, которые хотели бы отправить свои войска на Украину, заявил бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт в интервью телеканалу Sky News. "Нам сейчас нужно стратегическое решение, и я думаю, что мы должны создать коалицию желающих вступить в конфликт и поддержать Украину, чтобы вытеснить Россию", — сказал он. Кроме того, Ховарт призвал Запад рассмотреть вариант с отправкой своих военнослужащих на Украину. При этом он отметил, что западные страны не должны отправлять на Украину истребители, потому что их захват Россией может таить опасность для Запада. Россия с 24 февраля проводит специальную военную на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять киевскому режиму оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.
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в мире, украина, россия, великобритания, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, НАТО
14:40 31.01.2023
 
В Британии предложили отправить на Украину военных НАТО

Экс-замглавы Минобороны Британии Ховарт призвал отправить войска НАТО на Украину

© AP Photo / Czarek SokolowskiВоеннослужащие во время учений НАТО в Польше
Военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Запад должен создать коалицию из стран - государств НАТО, которые хотели бы отправить свои войска на Украину, заявил бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт в интервью телеканалу Sky News.

"Нам сейчас нужно стратегическое решение, и я думаю, что мы должны создать коалицию желающих вступить в конфликт и поддержать Украину, чтобы вытеснить Россию", — сказал он.

Кроме того, Ховарт призвал Запад рассмотреть вариант с отправкой своих военнослужащих на Украину. При этом он отметил, что западные страны не должны отправлять на Украину истребители, потому что их захват Россией может таить опасность для Запада.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять киевскому режиму оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.
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