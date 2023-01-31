В Британии предложили отправить на Украину военных НАТО
Экс-замглавы Минобороны Британии Ховарт призвал отправить войска НАТО на Украину
© AP Photo / Czarek SokolowskiВоеннослужащие во время учений НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Запад должен создать коалицию из стран - государств НАТО, которые хотели бы отправить свои войска на Украину, заявил бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт в интервью телеканалу Sky News.
"Нам сейчас нужно стратегическое решение, и я думаю, что мы должны создать коалицию желающих вступить в конфликт и поддержать Украину, чтобы вытеснить Россию", — сказал он.
Кроме того, Ховарт призвал Запад рассмотреть вариант с отправкой своих военнослужащих на Украину. При этом он отметил, что западные страны не должны отправлять на Украину истребители, потому что их захват Россией может таить опасность для Запада.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять киевскому режиму оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.
"Нам сейчас нужно стратегическое решение, и я думаю, что мы должны создать коалицию желающих вступить в конфликт и поддержать Украину, чтобы вытеснить Россию", — сказал он.
Кроме того, Ховарт призвал Запад рассмотреть вариант с отправкой своих военнослужащих на Украину. При этом он отметил, что западные страны не должны отправлять на Украину истребители, потому что их захват Россией может таить опасность для Запада.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять киевскому режиму оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.