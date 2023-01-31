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Глава военной разведки Украины отрицает причастность к атакам на Россию - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848666766.html
Глава военной разведки Украины отрицает причастность к атакам на Россию
Глава военной разведки Украины отрицает причастность к атакам на Россию - РИА Новости, 31.01.2023
Глава военной разведки Украины отрицает причастность к атакам на Россию
Начальник главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не признал ответственность Киева за атакой на Крымский мост, но сообщил РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:02
2023-01-31T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Начальник главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не признал ответственность Киева за атакой на Крымский мост, но сообщил о наличии в России украинских агентов, пишет газета Washington Post.По данным издания, Буданов не признал, что его спецслужбы стоят за ударами. При этом в интервью он заявил, что следует ждать еще атак и что у Украины есть агенты, работающие на территории России. Как информировало Минобороны РФ, Украина совершила 5 декабря атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме погибли, еще четверо с ранениями доставлены в медучреждения. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
https://ria.ru/20221208/provokatsii-1837335093.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:02 31.01.2023 (обновлено: 16:38 31.01.2023)
 
Глава военной разведки Украины отрицает причастность к атакам на Россию

Глава ГУР Украины Буданов сообщил о работающих на территории России украинских агентах

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Начальник главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не признал ответственность Киева за атакой на Крымский мост, но сообщил о наличии в России украинских агентов, пишет газета Washington Post.
По данным издания, Буданов не признал, что его спецслужбы стоят за ударами. При этом в интервью он заявил, что следует ждать еще атак и что у Украины есть агенты, работающие на территории России.
Как информировало Минобороны РФ, Украина совершила 5 декабря атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме погибли, еще четверо с ранениями доставлены в медучреждения.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
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