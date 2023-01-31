14:02 31.01.2023 (обновлено: 16:38 31.01.2023)
Глава военной разведки Украины отрицает причастность к атакам на Россию
Глава ГУР Украины Буданов сообщил о работающих на территории России украинских агентах
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Начальник главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не признал ответственность Киева за атакой на Крымский мост, но сообщил о наличии в России украинских агентов, пишет газета Washington Post.
По данным издания, Буданов не признал, что его спецслужбы стоят за ударами. При этом в интервью он заявил, что следует ждать еще атак и что у Украины есть агенты, работающие на территории России.
Как информировало Минобороны РФ, Украина совершила 5 декабря атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме погибли, еще четверо с ранениями доставлены в медучреждения.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
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