13:18 31.01.2023 (обновлено: 14:01 31.01.2023)
В бундестаге объяснили, чем для Запада обернется победа Украины
Депутат бундестага Вагенкнехт: Западу придется рискнуть ядерной войной ради победы Киева
© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Без прямого вмешательства НАТО Украина вряд ли сможет вытеснить российские войска из Донбасса и Крыма, пишет депутат бундестага от "Левой партии" Сара Вагенкнехт в статье для издания Junge Welt.
"Западу придется решить: будет ли он играть в русскую рулетку и рисковать ядерной войной ради победы Украины? Или США и НАТО одумаются и заставят Киев пойти на компромиссный мир?" — отметила она.
"Западу придется решить: будет ли он играть в русскую рулетку и рисковать ядерной войной ради победы Украины? Или США и НАТО одумаются и заставят Киев пойти на компромиссный мир?" — отметила она.
При этом депутат задается вопросом, насколько циничны западные страны, если продолжают побуждать руководство Украины посылать на смерть десятки, а может и сотни тысяч людей, постоянно поставляя новое оружие.
"Мы идем по нисходящей траектории, которая может закончиться мировой войной и ядерным апокалипсисом. И также ясно, что для того, чтобы вступить в войну, Западу пришлось бы пожертвовать теми "ценностями", которые использовались для оправдания войны, прежде всего свободой слова и демократией", — подытожила Вагенкнехт.
На минувшей неделе немецкое правительство после давления со стороны союзников по НАТО объявило о передаче Украине танков Leopard 2, а также разрешило поставки своих танков другим странам. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку ВСУ батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что новая поставка займет много месяцев.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять киевскому режиму оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.