Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге объяснили, чем для Запада обернется победа Украины - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848650547.html
В бундестаге объяснили, чем для Запада обернется победа Украины
В бундестаге объяснили, чем для Запада обернется победа Украины - РИА Новости, 31.01.2023
В бундестаге объяснили, чем для Запада обернется победа Украины
Без прямого вмешательства НАТО Украина вряд ли сможет вытеснить российские войска из Донбасса и Крыма, пишет депутат бундестага от "Левой партии" Сара... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:18
2023-01-31T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
сара вагенкнехт
нато
донбасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f17486992c0b9e1632712ef89a49c1a.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Без прямого вмешательства НАТО Украина вряд ли сможет вытеснить российские войска из Донбасса и Крыма, пишет депутат бундестага от "Левой партии" Сара Вагенкнехт в статье для издания Junge Welt."Западу придется решить: будет ли он играть в русскую рулетку и рисковать ядерной войной ради победы Украины? Или США и НАТО одумаются и заставят Киев пойти на компромиссный мир?" — отметила она.При этом депутат задается вопросом, насколько циничны западные страны, если продолжают побуждать руководство Украины посылать на смерть десятки, а может и сотни тысяч людей, постоянно поставляя новое оружие. На минувшей неделе немецкое правительство после давления со стороны союзников по НАТО объявило о передаче Украине танков Leopard 2, а также разрешило поставки своих танков другим странам. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку ВСУ батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что новая поставка займет много месяцев.Россия с 24 февраля проводит специальную военную на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять киевскому режиму оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848226319.html
украина
сша
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4fd06fa0feaf45a1ec2828615ec86db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, сара вагенкнехт, нато, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Сара Вагенкнехт, НАТО, Донбасс, Россия
13:18 31.01.2023 (обновлено: 14:01 31.01.2023)
 
В бундестаге объяснили, чем для Запада обернется победа Украины

Депутат бундестага Вагенкнехт: Западу придется рискнуть ядерной войной ради победы Киева

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Без прямого вмешательства НАТО Украина вряд ли сможет вытеснить российские войска из Донбасса и Крыма, пишет депутат бундестага от "Левой партии" Сара Вагенкнехт в статье для издания Junge Welt.

"Западу придется решить: будет ли он играть в русскую рулетку и рисковать ядерной войной ради победы Украины? Или США и НАТО одумаются и заставят Киев пойти на компромиссный мир?" — отметила она.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 15:26Специальная военная операция на Украине
В Германии жестко высказались об интересах Украины
При этом депутат задается вопросом, насколько циничны западные страны, если продолжают побуждать руководство Украины посылать на смерть десятки, а может и сотни тысяч людей, постоянно поставляя новое оружие.
"Мы идем по нисходящей траектории, которая может закончиться мировой войной и ядерным апокалипсисом. И также ясно, что для того, чтобы вступить в войну, Западу пришлось бы пожертвовать теми "ценностями", которые использовались для оправдания войны, прежде всего свободой слова и демократией", — подытожила Вагенкнехт.
На минувшей неделе немецкое правительство после давления со стороны союзников по НАТО объявило о передаче Украине танков Leopard 2, а также разрешило поставки своих танков другим странам. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку ВСУ батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что новая поставка займет много месяцев.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять киевскому режиму оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00Инфографика
Leopard 2: основной боевой танк Германии
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСара ВагенкнехтНАТОДонбассРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала