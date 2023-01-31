https://ria.ru/20230131/ukraina-1848650547.html

В бундестаге объяснили, чем для Запада обернется победа Украины

В бундестаге объяснили, чем для Запада обернется победа Украины - РИА Новости, 31.01.2023

В бундестаге объяснили, чем для Запада обернется победа Украины

Без прямого вмешательства НАТО Украина вряд ли сможет вытеснить российские войска из Донбасса и Крыма, пишет депутат бундестага от "Левой партии" Сара... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:18

2023-01-31T13:18

2023-01-31T14:01

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Без прямого вмешательства НАТО Украина вряд ли сможет вытеснить российские войска из Донбасса и Крыма, пишет депутат бундестага от "Левой партии" Сара Вагенкнехт в статье для издания Junge Welt."Западу придется решить: будет ли он играть в русскую рулетку и рисковать ядерной войной ради победы Украины? Или США и НАТО одумаются и заставят Киев пойти на компромиссный мир?" — отметила она.При этом депутат задается вопросом, насколько циничны западные страны, если продолжают побуждать руководство Украины посылать на смерть десятки, а может и сотни тысяч людей, постоянно поставляя новое оружие. На минувшей неделе немецкое правительство после давления со стороны союзников по НАТО объявило о передаче Украине танков Leopard 2, а также разрешило поставки своих танков другим странам. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку ВСУ батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что новая поставка займет много месяцев.Россия с 24 февраля проводит специальную военную на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять киевскому режиму оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848226319.html

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