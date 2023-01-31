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В Киеве раскрыли планы по перевооружению авиации - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848629186.html
В Киеве раскрыли планы по перевооружению авиации
В Киеве раскрыли планы по перевооружению авиации - РИА Новости, 31.01.2023
В Киеве раскрыли планы по перевооружению авиации
Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал многофункциональный истребитель 4-го поколения F-16 "наиболее вероятным кандидатом" для... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:12
2023-01-31T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
f-16
нато
су-27
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал многофункциональный истребитель 4-го поколения F-16 "наиболее вероятным кандидатом" для перевооружения военной авиации страны, которой требуется порядка 200 самолетов, идут "постоянные консультации с партнерами". СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. "В настоящее время наиболее вероятным кандидатом на замещение старых советских самолетов является именно F-16, потому что на это есть определенные объективные причины. И это не единоличное решение, ведутся постоянные консультации с партнерами", - приводит слова Игната украинское издание "Украинская правда". По его словам, на начальном этапе перевооружения Украине необходимо подготовить летный состав, авиационных инженеров и аэродромную инфраструктуру. "Далее - формирование авиационных бригад - до пяти, каждая из них может включать до 3 эскадрилий (обычно насчитывает от 12 до 24 самолетов – ред.)", - заявил Игнат. Таким образом, речь идет о порядка 200 новых самолетов, которые, по данным представителя командования воздушных сил Украины, требуются стране для "полного перевооружения и замещения старой советской техники". Согласно его данным, воздушные силы Украины на данный момент насчитывают 11 бригад (1 учебная, 3 - транспортные, одна - штурмовая, одна - бомбардировочная и 5 - истребительных). Самый новый самолет (Су-27) воздушные силы получили на вооружение еще в 1991 году. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230130/pilot-1848353472.html
https://ria.ru/20230131/zapasy-1848457136.html
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в мире, украина, f-16, нато, су-27, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, F-16, НАТО, Су-27, Вооруженные силы Украины
12:12 31.01.2023 (обновлено: 12:14 31.01.2023)
 
В Киеве раскрыли планы по перевооружению авиации

Представитель ВВС Игнат назвал F-16 кандидатом для перевооружения украинской авиации

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал многофункциональный истребитель 4-го поколения F-16 "наиболее вероятным кандидатом" для перевооружения военной авиации страны, которой требуется порядка 200 самолетов, идут "постоянные консультации с партнерами".
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
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"В настоящее время наиболее вероятным кандидатом на замещение старых советских самолетов является именно F-16, потому что на это есть определенные объективные причины. И это не единоличное решение, ведутся постоянные консультации с партнерами", - приводит слова Игната украинское издание "Украинская правда".
По его словам, на начальном этапе перевооружения Украине необходимо подготовить летный состав, авиационных инженеров и аэродромную инфраструктуру. "Далее - формирование авиационных бригад - до пяти, каждая из них может включать до 3 эскадрилий (обычно насчитывает от 12 до 24 самолетов – ред.)", - заявил Игнат. Таким образом, речь идет о порядка 200 новых самолетов, которые, по данным представителя командования воздушных сил Украины, требуются стране для "полного перевооружения и замещения старой советской техники".
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Согласно его данным, воздушные силы Украины на данный момент насчитывают 11 бригад (1 учебная, 3 - транспортные, одна - штурмовая, одна - бомбардировочная и 5 - истребительных). Самый новый самолет (Су-27) воздушные силы получили на вооружение еще в 1991 году.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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