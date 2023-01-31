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Внук де Голля призвал урезонить США и добиться устойчивого мира с Россией - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848589419.html
Внук де Голля призвал урезонить США и добиться устойчивого мира с Россией
Внук де Голля призвал урезонить США и добиться устойчивого мира с Россией - РИА Новости, 31.01.2023
Внук де Голля призвал урезонить США и добиться устойчивого мира с Россией
Вслед за поставками танков Киеву может достаться более мощное оружие, вооружение Украины западными странами увеличивает риски третьей мировой войны, заявил внук РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:29
2023-01-31T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вслед за поставками танков Киеву может достаться более мощное оружие, вооружение Украины западными странами увеличивает риски третьей мировой войны, заявил внук экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля Пьер де Голль."К сожалению, это решение спровоцирует поставку все более мощного оружия, оружия все большей дальности. Она, к сожалению, увеличит риск ядерного конфликта. Это та бездна, на грани которой мы стоим", — сказал он во время круглого стола "Память о Второй мировой войне в России и Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве", организованного медиагруппой "Россия сегодня". Внук генерала отметил, что настало время добиться мира и "урезонить американцев" в этом конфликте, а также добиться устойчивого мира с Россией. "Настало время, чтобы Франция и ее президент вспомнили, что они великая независимая нация, и чтобы они сыграли ту роль, которая им действительно отводится. Необходимо предоставить России серьезные гарантии", — добавил де Голль.По его словам, у России и Франции есть общая история и она крепка, несмотря на случающиеся конфликты интересов и то, что Париж стал недружественным по отношению к Москве. Он отметил, что общность истории сможет затмить конфликт интересов. На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
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в мире, россия, франция, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:29 31.01.2023 (обновлено: 13:27 31.01.2023)
 
Внук де Голля призвал урезонить США и добиться устойчивого мира с Россией

Внук де Голля Пьер призвал урезонить американцев и добиться устойчивого мира с Россией

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль за круглым столом "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль за круглым столом Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль за круглым столом "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вслед за поставками танков Киеву может достаться более мощное оружие, вооружение Украины западными странами увеличивает риски третьей мировой войны, заявил внук экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.
"К сожалению, это решение спровоцирует поставку все более мощного оружия, оружия все большей дальности. Она, к сожалению, увеличит риск ядерного конфликта. Это та бездна, на грани которой мы стоим", — сказал он во время круглого стола "Память о Второй мировой войне в России и Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве", организованного медиагруппой "Россия сегодня".
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Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
Внук генерала отметил, что настало время добиться мира и "урезонить американцев" в этом конфликте, а также добиться устойчивого мира с Россией.
"Настало время, чтобы Франция и ее президент вспомнили, что они великая независимая нация, и чтобы они сыграли ту роль, которая им действительно отводится. Необходимо предоставить России серьезные гарантии", — добавил де Голль.
По его словам, у России и Франции есть общая история и она крепка, несмотря на случающиеся конфликты интересов и то, что Париж стал недружественным по отношению к Москве. Он отметил, что общность истории сможет затмить конфликт интересов.
На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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