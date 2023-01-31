https://ria.ru/20230131/ukraina-1848589419.html

Внук де Голля призвал урезонить США и добиться устойчивого мира с Россией

Внук де Голля призвал урезонить США и добиться устойчивого мира с Россией - РИА Новости, 31.01.2023

Внук де Голля призвал урезонить США и добиться устойчивого мира с Россией

Вслед за поставками танков Киеву может достаться более мощное оружие, вооружение Украины западными странами увеличивает риски третьей мировой войны, заявил внук РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:29

2023-01-31T10:29

2023-01-31T13:27

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вслед за поставками танков Киеву может достаться более мощное оружие, вооружение Украины западными странами увеличивает риски третьей мировой войны, заявил внук экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля Пьер де Голль."К сожалению, это решение спровоцирует поставку все более мощного оружия, оружия все большей дальности. Она, к сожалению, увеличит риск ядерного конфликта. Это та бездна, на грани которой мы стоим", — сказал он во время круглого стола "Память о Второй мировой войне в России и Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве", организованного медиагруппой "Россия сегодня". Внук генерала отметил, что настало время добиться мира и "урезонить американцев" в этом конфликте, а также добиться устойчивого мира с Россией. "Настало время, чтобы Франция и ее президент вспомнили, что они великая независимая нация, и чтобы они сыграли ту роль, которая им действительно отводится. Необходимо предоставить России серьезные гарантии", — добавил де Голль.По его словам, у России и Франции есть общая история и она крепка, несмотря на случающиеся конфликты интересов и то, что Париж стал недружественным по отношению к Москве. Он отметил, что общность истории сможет затмить конфликт интересов. На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, франция, украина, нато, ситуация в днр и лнр